Уничтожены 20 летевших на Москву беспилотников

Силы ПВО сбили 20 летевших на Москву украинских беспилотников

Tекст: Вера Басилая

Средства противовоздушной обороны Минобороны сбили 20 беспилотников, которые летели по направлению к Москве. На местах падения обломков в данный момент работают специалисты экстренных служб, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Max.

Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще 15 беспилотных летательных аппаратов.

Собянин сообщил об уничтожении 20 летевших на Москву беспилотников.

В ночь на понедельник на подлете к Москве уничтожили 191 беспилотник, эта попытка атаки стала самой крупной с начала ноября.