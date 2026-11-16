Современная американская реальность проигрывает советскому прошлому по целому ряду важных показателей. Судя по результатам соцопросов, сегодня эта мысль овладевает умами многих образованных тинейджеров в университетских кампусах США.15 комментариев
Уничтожены 20 летевших на Москву беспилотников
Силы ПВО сбили 20 летевших на Москву украинских беспилотников
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще 20 беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Средства противовоздушной обороны Минобороны сбили 20 беспилотников, которые летели по направлению к Москве. На местах падения обломков в данный момент работают специалисты экстренных служб, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Max.
Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще 15 беспилотных летательных аппаратов.
Собянин сообщил об уничтожении 20 летевших на Москву беспилотников.
В ночь на понедельник на подлете к Москве уничтожили 191 беспилотник, эта попытка атаки стала самой крупной с начала ноября.