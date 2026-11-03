Куранты на Спасской башне Кремля решили остановить на десять дней

Работу курантов на Спасской башне Кремля решили приостановить на десять дней

Tекст: Дмитрий Зубарев

Механизм остановят в полночь 6 ноября в связи с проведением регламентных работ. Возобновление работы курантов запланировано на 16 ноября, пишет ТАСС со ссылкой на Федеральную службу охраны (ФСО).

Нынешние куранты работают на Спасской башне с 1767 года и считаются самыми древними действующими механическими часами в Европе. Они занимают три этажа башни, а их общий вес составляет около 25 т. Точность хода механизма обеспечивается маятником весом 32 кг.

В последний раз куранты останавливали в 2020 году для замены части колоколов. До этого масштабные реставрационные работы проводились в 2014 году, однако тогда перезвон транслировался в записи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Москве решили начать масштабную реконструкцию Шуховской радиобашни.

Также специалисты начали подбирать особые составы для спасения уцелевших после пожара фрагментов севастопольской панорамы.

Кроме того, сильный ветер повредил стрелку часов на Спасской башне Казанского Кремля.