Аэростаты возвращаются на поле боя, причем не в качестве заградителей или устройств для подъема антенн, а в качестве наступательного вооружения.0 комментариев
Врач-эндокринолог назвала крадущее 20 лет жизни состояние
Эндокринолог Морозова: Метаболический синдром сокращает жизнь на 20 лет
Врач-эндокринолог Галина Морозова заявила, что метаболический синдром может сократить продолжительность жизни на 10-20 лет.
По словам Морозовой, метаболический синдром представляет собой комплекс нарушений обмена веществ, которые развиваются из-за снижения чувствительности тканей к инсулину, передают СМИLenta.ru.
«Эти состояния 10-20 лет украдут у вас из жизни», – предупредила Морозова в эфире канала «Россия 1».
Она также отметила, что метаболический синдром провоцирует развитие опасных хронических заболеваний, включая сахарный диабет, рак, цирроз печени, инфаркт, инсульт и острый панкреатит.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава Минздрава Михаил Мурашко назвал ожирение главным фактором сокращения продолжительности жизни.
Академик РАН Геннадий Онищенко заявил о наибольшей угрозе сердечно-сосудистых, онкологических и эндокринных заболеваний для продолжительности жизни.
Директор НМИЦ эндокринологии имени Дедова Наталья Мокрышева сообщила о связи роста случаев сахарного диабета второго типа с неправильным пищевым поведением.