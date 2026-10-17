Главный онколог Москвы назвал возраст повышения риска развития рака

Главный онколог Москвы Хатьков: Риск развития рака возрастает после 50 лет

Tекст: Тимур Шайдуллин

Риск развития рака повышается после 50 лет. Об этом в рамках Недели борьбы против рака молочной железы рассказал РИА «Новости» главный онколог Москвы, директор МКНЦ имени А.С. Логинова Игорь Хатьков.

«Процесс канцерогенеза начинается в организме в период после 50 лет – его можно считать естественной частью старения. Доля пациенток с раком молочной железы в возрасте до 40 лет составляет всего 6,4%», – рассказал Хатьков.

Он отметил, что до 10% всех случаев рака груди провоцируют наследственные мутации, треть из которых приходится на гены BRCA1 и BRCA2. Поломки в первом гене повышают вероятность развития этого заболевания в возрасте моложе 40 лет до 45–60%, а у носителей мутаций во втором риски составляют 25–40%.

Врач посоветовал пройти генетическое исследование и проконсультироваться с онкологом, если родственницы болели раком груди или яичников. Также это стоит сделать, если в семейном анамнезе есть наследственные опухолевые синдромы Ли-Фраумени и Коудена, добавил Хатьков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг онколог назвала причины развития рака груди у мужчин. Ранее Минздрав зарегистрировал препарат «Элефуза» для лечения агрессивного рака.

А в прошлом месяце российские ученые нашли способ выявлять рак груди по анализу слюны.