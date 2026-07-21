Вместо трех стран НАТО, юридически и фактически обладающих ядерным оружием, есть еще пять с американскими бомбами, две, способные запускать ракеты, и теперь еще плюс четыре, которые сняли законодательные ограничения на размещение ЯО. Итого 14 ядерных государств, и большинство – прямо у наших границ.5 комментариев
Собаки породы американский булли напали на ребенка в Подмосковье
В деревне Павловское собаки породы американский булли напали на пятилетнего мальчика, игравшего на детской площадке, ребенок получил серьезные раны и госпитализирован.
Инцидент произошел на детской площадке у одного из частных домов в подмосковной деревне Павловское, передает ТАСС.
В пресс-службе областного главка МВД сообщили: «Сотрудниками полиции предварительно установлено, что на детской площадке у одного из частных домов, расположенных в деревне Павловское, играл пятилетний ребенок, в этот момент к нему подбежали собаки породы американский булли, которые его покусали. В результате происшествия у пострадавшего диагностированы укушенные раны, ему оказана необходимая медицинская помощь».
Полиция уже установила личность владельца животных. Им оказался местный житель 1974 года рождения.
Мужчина пояснил правоохранителям, что его собаки сделали подкоп под забором частного домовладения и вырвались на улицу. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.
В прокуратуре Московской области уточнили характер травм пострадавшего мальчика. В результате нападения ребенок получил укушено-рваные раны волосистой части головы, теменной области и левого плеча, а также гематому грудной клетки.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
В настоящее время следователи осматривают место происшествия и допрашивают очевидцев. В ближайшее время будет назначена судебно-медицинская экспертиза для оценки тяжести травм.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня в подмосковном Дмитрове сорвавшаяся с поводка собака напала на девятилетнего велосипедиста.
В марте полицейские задержали владелицу питбультерьера, покусавшего четырехлетнего мальчика.
Днем ранее столичные следователи возбудили уголовное дело из-за травмирования малолетнего ребенка находившимся без хозяина животным.