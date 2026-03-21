В Москве задержали хозяйку собаки после нападения на ребенка

Tекст: Денис Тельманов

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что хозяйку собаки, напавшей на малолетнего ребенка в Москве, задержали, передает РИА «Новости».

Инцидент произошел вечером четверга на Суздальской улице столицы, где питбультерьер трижды укусил гулявшего с отцом четырехлетнего мальчика за лицо. Ребенка срочно госпитализировали, владельца животного рядом не было.

Волк отметила, что собака продолжала вести себя агрессивно, представляя угрозу для окружающих. По ее словам, сотрудники полиции Восточного округа установили личность хозяйки животного и доставили ее в территориальный отдел МВД. Задержание провели коллеги из Восточного округа столицы.

На месте происшествия оказался экипаж ДПС Госавтоинспекции МУ МВД России «Балашихинское». Полицейские выяснили, что питбультерьер находился на свободном выгуле в частном секторе в Балашихе и сбежал на территорию Москвы.

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту нападения, работа по установлению всех обстоятельств продолжается.

