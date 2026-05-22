Россельхознадзор увидел проблемы с поставками фруктов из Армении

Колесник: Ответ России на удар по общежитию в ЛНР не заставит себя ждать

Tекст: Олег Исайченко

«Атака ВСУ на общежитие колледжа в ЛНР – явный террористический акт. Противник не мог не знать, что там находятся дети, и нанес прицельный удар. Противоборствующая сторона потеряла последние человеческие качества. Их и людьми-то назвать сложно, это субстанция, напичканная злобой», – отметил Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне.

Он подчеркнул: ответ на преступление украинской армии не заставит себя долго ждать. «ВС России регулярно наносят тяжелейшие массированные удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины, а также по критической инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ», – напомнил парламентарий.

По его мнению, важно наносить и превентивные удары, чтобы свести к минимуму возможности противника совершать теракты. «На фоне удара по общежитию Западу следует наконец задуматься о том, кого они поддерживают в этом конфликте», – добавил Колесник.

Военкор Александр Коц в свою очередь указал, что Старобельск – это не передовая, а глубокий тыл ЛНР. «В ударе по педагогическому общежитию нет никакой логики – ни военной, ни человеческой», – написал он в своем Telegram-канале.

Коц сослался на публикации в украинских пабликах, в которых задним числом пробрасывают версию будто «рядом стоял военный объект». «Но все военные, где бы они ни были, давно ушли под землю – в подвалы, блиндажи, бомбоубежища. Они не живут открыто в общежитиях. И под плитами сейчас луганские подростки», – добавил военкор.

Он отметил, что Зеленский в это время в Брюсселе бодро отчитывался западным спонсорам про «дальнобойный план» и горящие НПЗ под Самарой. «Это, видимо, и есть тот самый «план»: пока одни операторы жгут нефтянку для красивой картинки в Financial Times, другие наводят дроны на окна детских спален», – заключил Коц.

В ночь на 22 мая украинские БПЛА атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского колледжа Луганского государственного педагогического университета, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в своем канале в Max. В результате удара пятиэтажное здание обрушилось до второго этажа.

«ВСУ прицельно ударили по спящим беззащитным детям. В момент атаки там находились 86 детей от 14 до 18 лет», – написал глава региона. По предварительным данным, погибли четыре человека, еще 35 – пострадали. Под завалами могут оставаться около 18 студентов.

На месте идут спасательные работы. Однако МЧС приходилось приостанавливать их из-за угрозы новых украинских атак. Отметим, в Старобельске также повреждены административные здания, магазины, частные дома. В одном из них был ранен мужчина, ему оказана медицинская помощь. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что террористы прицельно и с наслаждением бьют по детям, сообщает РИА «Новости». «Вспомнила, как нацисты расправились со школьниками в Керчи в годы Великой Отечественной войны», – добавила она. «Молчат все. Особенно живодерски это молчание демонстрируют те, кто регулярно заслушивает фейки Зеленского о якобы украденных Россией детях», – обратила внимание дипломат.

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что готовит письма Верховному комиссару ООН по правам человека, генеральному секретарю ОБСЕ, председателю Совета ООН по правам человека. По ее словам, произошедшее должно быть трактовано как военное преступление.

Киев постоянно атакует невоенные цели, в этом их суть – негодяи и террористы, их ничто не изменит, кроме полного обнуления режима, отметил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Нацисты как загнанные крысы пытаются кусать за самое больное, совершая покушения на несовершеннолетних детей и ни в чем не повинных гражданских жителей», – заявил Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима.

«Атаки на общежитие были совершены несколько раз. Туда прилетало несколько тяжелых беспилотников самолетного типа, несущих большой груз боеприпасов. Именно такими десятками килограммов взрывчатого вещества они атаковали детей и преподавателей», – пояснил дипломат. По его словам, атака длилась с десяти часов вечера четверга до двух часов ночи пятницы.