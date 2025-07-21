Британская баронесса после уговоров вернула украденную картину Италии

Британка согласилась вернуть Мадонну Соларио в музей Беллуно после 8 лет

Tекст: Денис Тельманов

Картина Антонио Соларио «Мадонна с младенцем» вернулась в музей Беллуно спустя более 50 лет после кражи, передает РИА «Новости». Полотно находилось у британской баронессы Барбары де Дожа, чей муж приобрел его, не зная о его криминальном прошлом.

В 2017 году баронесса попыталась продать картину через аукцион, что привлекло внимание экспертов музея Беллуно. Картина оказалась в списке разыскиваемых Интерполом и итальянскими карабинерами. После этого музейные работники и специалисты восемь лет убеждали владелицу вернуть произведение искусства.

Британская полиция не стала возбуждать уголовное дело из-за отсутствия нарушения закона со стороны де Дожа, а настаивала на соблюдении британского закона об исковой давности. Эксперты указывали, что продажа картины невозможна, пока она числится в розыске. В итоге де Дожа согласилась на безусловную передачу полотна музею.

Основатель компании Art Recovery International Кристофер Маринелло, принимавший участие в переговорах, заявил: «Она вернула мне веру в человечество, когда так много владельцев украденных произведений искусства пытаются удержать их… Она поступила мудро».

Кража «Мадонны с младенцем» произошла в ночь на 25 августа 1973 года вместе с шестью другими произведениями, из которых до сих пор обнаружены лишь две картины.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российский суд обязал вернуть картину Херри мет де Блеса владельцу после отмены аукциона Sotheby’s в Лондоне. В Польше правоохранительные органы задержали украинца с картиной, похищенной в 2005 году из голландского музея в Хорне. В Мадриде полиция обнаружила картину Фрэнсиса Бэкона стоимостью 5 млн долларов, которую украли почти десять лет назад.

