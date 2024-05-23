Человек прямо сейчас освобождает себя от самой человеческой сущности. И вся суть политики коллективного (без коллектива) Запада именно в этом. Лишить каждого конкретного человека суверенности и субъектности, и слом национального государства – один из важнейших шагов в этом направлении.0 комментариев
Испанская полиция нашла украденную картину Бэкона стоимостью 5 млн долларов
В Испании нашли четыре из пяти украденных картин Фрэнсиса Бэкона общей стоимостью 25 млн долларов
В испанской столице нашли картину английского экспрессиониста Фрэнсиса Бэкона стоимостью 5 млн долларов, которую украли почти десять лет назад, говорится в пресс-релизе полицейского департамента Мадрида.
Сообщается, что полотно Бэкона украли в 2015 году из жилого дома в испанской столице. Вместе с ним преступники похитили еще четыре картины художника на общую сумму 25 млн евро, передает ТАСС.
Известно, что по этому делу были задержаны 16 человек, которые могут быть причастны к преступлению. До этого полицейские обнаружили три из пяти пропавших картин. На данный момент они заняты поиском последнего украденного произведения искусства, говорится в сообщении.
Напомним, Фрэнсис Бэкон считается мастером фигуративной живописи ХХ века. Он высоко ценится среди коллекционеров. В 2015-м диптих Бэкона «Два эскиза к автопортрету» продали в Лондоне за 22,4 млн долларов.
Как сообщалось ранее, в России отвергли обвинения Киева в продаже украденной на Украине картины Айвазовского.