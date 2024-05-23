Испанская полиция нашла украденную картину Бэкона стоимостью 5 млн долларов

В Испании нашли четыре из пяти украденных картин Фрэнсиса Бэкона общей стоимостью 25 млн долларов

Tекст: Максим Попов

Сообщается, что полотно Бэкона украли в 2015 году из жилого дома в испанской столице. Вместе с ним преступники похитили еще четыре картины художника на общую сумму 25 млн евро, передает ТАСС.

Известно, что по этому делу были задержаны 16 человек, которые могут быть причастны к преступлению. До этого полицейские обнаружили три из пяти пропавших картин. На данный момент они заняты поиском последнего украденного произведения искусства, говорится в сообщении.

Напомним, Фрэнсис Бэкон считается мастером фигуративной живописи ХХ века. Он высоко ценится среди коллекционеров. В 2015-м диптих Бэкона «Два эскиза к автопортрету» продали в Лондоне за 22,4 млн долларов.

Как сообщалось ранее, в России отвергли обвинения Киева в продаже украденной на Украине картины Айвазовского.



