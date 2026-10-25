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Машинист грузового поезда погиб при атаке дрона в Новозыбкове
В Брянской области машинист поезда погиб после удара беспилотника
Машинист грузового поезда Брянск – Гомель погиб в результате удара украинского беспилотника в городе Новозыбкове, сообщил губернатор Брянской области Егор Ковальчук.
Вражеский беспилотник нанес целенаправленный удар по движущемуся грузовому составу в Брянской области, передает РИА «Новости».
«В результате атаки поврежден корпус локомотива. 44-летний машинист был незамедлительно доставлен в больницу, но, к огромному горю, от полученных ранений скончался», – сообщил Ковальчук.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье губернатор Брянской области Егор Ковальчук сообщил о повреждении восьми школьных автобусов в результате атаки украинского беспилотника на предприятие в Стародубе.
В субботу в регионе один человек погиб при атаках дронов со стороны Вооруженных сил Украины.
В пятницу четыре жителя области получили ранения в результате ударов украинских беспилотников.