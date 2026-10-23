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При атаках ВСУ на Брянскую область пострадали четыре человека
Ковальчук: В Брянской области четыре человека пострадали в результате атак ВСУ
В результате атак украинских беспилотников на Брянскую область получили ранения четыре человека, один из пострадавших потерял ногу, сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.
В нескольких районах Брянской области местные жители пострадали из-за действий украинских военных. «Варварские атаки ВСУ по мирным жителям. В селе Городище Погарского района 47-летний мужчина и его 67-летняя мать получили ранение в результате атаки дрона-камикадзе, 56-летний местный житель наступил на взрывное устройство в селе Крутая Буда Стародубского городского округа. Полученное ранение привело к ампутации ноги», – сообщил Ковальчук в Max.
Кроме того, в селе Каташин Новозыбковского района гражданский автомобиль подвергся атаке беспилотника, в результате чего 35-летний водитель был госпитализирован.
Глава региона добавил, что врачи оказывают всем пострадавшим необходимую медицинскую помощь.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг губернатор Брянской области Егор Ковальчук сообщил о ранении гражданина Белоруссии при атаке украинского беспилотника на стоянку грузовых автомобилей.
В начале месяца глава региона сообщил о ранении трех мирных жителей из-за ударов украинских дронов-камикадзе.
Летом в результате атаки дрона в селе Борщово погиб мужчина.