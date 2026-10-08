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    Как российская разведка пресекла ракетный рывок Украины
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    Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951-го года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Переживет ли Украина экономический кризис

    Кризис, охвативший Украину – не временный, а системный. Металлургии в стране уже почти не существует. Экспорт сельхозпродукции рухнул. Есть три варианта дальнейшего развития событий, и все три не обещают лично Зеленскому ничего хорошего.

    2 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Мир на Украине зависит от денег

    Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.

    11 комментариев
    8 октября 2026, 11:51 • Новости дня

    При атаке дронов ВСУ на Брянскую область ранения получили три человека

    Ковальчук: В Брянской области пострадали три человека при атаках дронов ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Губернатор Брянской области Егор Ковальчук сообщил о ранении трех мирных жителей в результате атак украинских дронов-камикадзе.

    При атаках ВСУ на Брянскую область ранены три человека, сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.

    «Варварские атаки ВСУ не прекращаются. В селе Воронок Стародубского района дрон-камикадзе ударил по велосипедисту. Мужчина получил множественные ранения», – сообщил глава региона.

    По его словам, на автодороге Брянск – Новозыбков беспилотники атаковали два грузовых автомобиля. В результате пострадали водитель одной из машин и пассажирка другой. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жительница Брянской области попала в больницу после обстрела ВСУ.

    При атаке украинских сил по региону пострадали два мирных жителя.

    В Брянской области в результате действий украинской армии пострадали два человека.

    8 октября 2026, 03:15 • Новости дня
    Боевики ВСУ казнили российского военнопленного

    Боевики ВСУ казнили военнопленного ВС России взрывом ошейника GPS

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские боевики дистанционно подорвали российского военнопленного, на которого предварительно надели заминированный GPS-ошейник, из-за отказа вскрывать позиции своих товарищей, сообщили в силовых структурах России.

    Ранее один из спасшихся солдат рассказал, что украинская сторона начала использовать захваченных россиян в качестве смертников. На них надевают взрывчатку с маячками и отправляют к своим, передает ТАСС.

    «Украинские боевики взорвали на российском пленном ошейник, на котором была взрывчатка. Парень стал очередным смертником. Очевидно, что его отправили, чтобы вскрыть наши позиции, но он никуда не пошел», – рассказали силовики.

    Передвижения таких пленных контролируются с помощью беспилотников, а координация осуществляется по рации.

    При неподчинении детонатор срабатывает дистанционно. Незадолго до гибели бойца дрон снял кадры, на которых мужчина с неизвестной конструкцией на шее неподвижно сидит в лесу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ заставляли раненых военнопленных рыть могилы и отбирали нательные крестики. Мирошник заявил о применении к пленным россиянам пыток электричеством и водой.


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    8 октября 2026, 00:49 • Новости дня
    В ДНР призвали жителей подконтрольных ВСУ городов срочно переехать в Донецк

    В ДНР призвали жителей подконтрольных ВСУ городов переехать в Донецк

    Tекст: Катерина Туманова

    В Донецкой Народной Республике (ДНР) стартовала программа жилищной поддержки для жителей Краматорска, Славянска, Доброполья и Дружковки, предполагающая компенсации или предоставление временного размещения, сказано в Telegram-канале штаба обороны ДНР.

    «Жители Краматорска, Славянска, Доброполья и Дружковки! Ищите любые способы переезда в Донецк. <...> Чтобы сохранить приоритетное право на получение нового жилья – пишите в чат-бот КДДС», – сказано в сообщении штаба.

    Для обращения гражданам необходимо указать фамилию, имя, отчество, контактные данные и адрес жилья в соответствии с документами.

    Там добавили, что следует оперативно покинуть район боевых действий, а по прибытии в Донецк специалисты решат вопрос с недвижимостью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пушилин сообщал об ожесточенных боях за Красный Лиман. Веерные отключения света ввели в Донецке после атак ВСУ.

    Президент России Владимир Путин 1 октября заявил о том, что России осталось освободить 11% ДНР.

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    7 октября 2026, 20:00 • Видео
    Макрон проигрывает даже детям

    Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

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    7 октября 2026, 12:22 • Новости дня
    ВС России отразили попытку ВСУ деблокировать Доброполье
    ВС России отразили попытку ВСУ деблокировать Доброполье
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделениями группировки «Центр» отражена попытка деблокирования окруженного противника подразделениями 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ силами до взвода при поддержке бронетехники.

    В Доброполье штурмовые группы 51-й армии продвигались в центральной и северной частях города, говорится в канале Max Минобороны.

    Подразделения морской пехоты продолжали наступление в северо-западном направлении вдоль железной дороги. Овладели территорией парковой зоны, домом культуры в северной части населенного пункта и двумя производственными сооружениями на территории шахты «Добропольская».

    Подразделения группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии в районах Святогоровки, Белозерского, Сергеевки, Степановки, Новоявленки, Роганского, Лидино и Новоандреевки в Донецкой народной республике (ДНР), Петропавловки и Чугуево в Днепропетровской области.

    В течение последних суток были освобождены 82 здания, уничтожены более 25 украинских военнослужащих, бронеавтомобиль и пикап, перечислили в Минобороны.

    Всего в зоне ответственности группировки за прошедшие сутки потери украинских вооруженных формирований составили до 520 военнослужащих, семь бронемашин, орудие полевой артиллерии, четыре станции РЭБ и радиолокационная станция, подытожили в оборонном ведомстве.

    Утром в понедельник сообщалось, что морпехи группировки «Центр» уничтожили опорные пункты ВСУ в Доброполье.

    Накануне сообщалось, что в Доброполье штурмовые группы 51-й армии продвигаются в центральной части города.

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    8 октября 2026, 06:50 • Новости дня
    База колумбийских наемников уничтожена под Харьковом

    База переброшенных из Киева колумбийских наемников уничтожена под Харьковом

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Харьковской области ликвидирован пункт временной дислокации колумбийских боевиков из состава 23-го отдельного штурмового полка Нацгвардии Украины, сообщил источник в российских силовых структурах.

    В Дергачах Харьковской области ликвидирован крупный пункт временной дислокации колумбийских наемников, ранее переброшенных из Киева, сказал собеседник ТАСС.

    По этим данным, общая численность иностранных наемников в рядах украинских войск составляет около 16,5 тыс. человек. Из них порядка 7 тыс. человек являются гражданами Колумбии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, члены преступных картелей Колумбии и Мексики вступили в украинские войска для изучения работы дронов.

    В понедельник подразделение наемников из Эквадора прибыло в Харьков.

    В мае украинские войска перебросили колумбийских бойцов под Сумы.

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    8 октября 2026, 00:12 • Новости дня
    Мирошник рассказал о методах блокады Алешек боевиками ВСУ

    Мирошник рассказал о средневековой блокаде Алешек ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские боевики ВСУ организовали жестокую дроновую блокаду херсонского города Алешки, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник, отметив, что возможным это стало благодаря большому количеству поставленных БПЛА.

    «Сейчас они получили огромное количество дронов, и этими дронами они научились делать блокаду. Это такая средневековая блокада современными методами… Из города Алешки можно только выйти пешком, петляя между пролетающими дронами и перебегая от дерева к дереву», – передает РИА «Новости» слова дипломата в интервью политобозревателю Аббасу Джуме.

    Мирошник лично посетил Алешки и стал свидетелем многочасовой атаки украинских дронов на местный рынок. По его словам, военные целенаправленно били по укрывающимся мирным жителям, в результате чего погибли семь человек, а более 20 получили ранения.

    Заявления Киева о сбросе гуманитарной помощи оказались ложью.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российские военные делают все возможное для решения проблемы поставок продуктов и медикаментов в Алешки. Он отметил, что в городе ситуация критическая из-за препятствий со стороны Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о сложившейся гуманитарной обстановке в Алешках. ВСУ 7 октября уничтожили направленные в Алешки автомобили с гумпомощью.

    В МИД назвали пособниками в убийстве россиян поставляющие Киеву дроны страны.

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    7 октября 2026, 13:53 • Новости дня
    Российские бойцы изобрели защиту «ежики» против дронов ВСУ

    В России создали новую антидроновую защиту

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командир группы специального назначения подразделения РХБЗ группировки войск «Запад» с позывным «Заря» сообщил, что российские военнослужащие изобрели новую антидроновую защиту под названием «ежики».

    Новое изобретение активно применяется бойцами на Краснолиманском направлении, передает РИА «Новости».

    «Стали изобретать антидроновую защиту. Вот, допустим, последнее из того, что придумано. Вот «ежики». Если будет лететь FPV-дрон с кумулятивным боеприпасом, он остановит эту кумулятивную струю, то есть будет дополнительная буферная зона, чтобы кумулятивная струя не дошла до боеприпаса», – рассказал «Заря».

    Командир также добавил, что на Краснолиманском направлении российские военные используют против ВСУ термобарические боеприпасы. По его словам, это оружие позволяет безошибочно поражать живую силу противника в любых укрытиях, не оставляя им шансов выжить.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» представил новейший комплекс ПВО для перехвата вражеских дронов.

    Глава Минфина Антон Силуанов заявил о способности предприятий ТЭК самостоятельно профинансировать свою защиту от беспилотников.

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    7 октября 2026, 14:18 • Новости дня
    ВКС России поразили мост через Днепр в городе Запорожье

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российская авиация сбросила корректируемые авиабомбы на вантовый мост в подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье, который использовался ВСУ для логистики, сообщило Минобороны.

    «Операторы бригады «Варяг» осуществляли корректировку авиаударов и съемку кадров объективного контроля применения авиационных бомб с УМПК экипажами ВКС по важному логистическому объекту на территории Украины», – сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    В результате удара мост, активно использовавшийся ВСУ для переброски военных грузов и личного состава, получил существенные повреждения, движение по нему приостановлено.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие последствия ожидают Киев в результате российских ударов по мостам.

    Россия начала операцию по разрыву логистических цепочек ВСУ.

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    7 октября 2026, 22:51 • Новости дня
    Лантратова призвала наказать виновных в гибели многодетного волонтера

    Tекст: Вера Басилая

    Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова заявила, что убийство украинским беспилотником многодетного отца и его дочери в Херсонской области не должно остаться безнаказанным.

    «Такие вероломные убийства не должны оставаться безнаказанными», – написала Лантратова в Max.

    Омбудсмен отметила, что погибший мужчина был волонтером. «Отец и дочь погибли на месте. Дома их ждали еще 12 братьев и сестер. Они все остались без отца», – добавила она.

    Утром в среду украинский беспилотник атаковал легковой автомобиль около села Рыково в Геническом округе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что отец 13 детей и его 15-летняя дочь погибли в регионе при атаке беспилотника ВСУ.


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    8 октября 2026, 09:24 • Новости дня
    При атаках ВСУ на Белгородскую область погиб ребенок

    Шуваев: При атаках ВСУ на Белгородскую область погиб ребенок

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате атак со стороны ВСУ в Белгородской области за сутки погиб один человек, еще девять пострадали, сообщил губернатор региона Александр Шуваев.

    «Во время атаки ВСУ в Валуйском округе погибла девочка 11 лет... В Белгородском, Валуйском, Грайворонском и Ракитянском округах пострадали девять человек, в том числе девочка 11 лет. Шестеро из них госпитализированы», – сообщает Шуваев в MAX.

    Губернатор выразил слова соболезнования родным и близким погибшей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду сообщалось, что при атаках ВСУ на Белгородскую область за сутки пострадали семь человек.

    Во вторник при атаках ВСУ пострадали 11 жителей региона.

    В понедельник при обстреле Белгородской области погиб мирный житель.

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    7 октября 2026, 21:29 • Новости дня
    Участники «Времени героев» поздравили Путина с днем рождения

    Пример служения Родине, внимание к людям и ответственность за будущее страны – эти качества Владимира Путина отметили участники программы «Время героев» в своих поздравлениях президента с днем рождения. Они пожелали ему новых побед, крепкого здоровья, реализации намеченных планов, а также поблагодарили за поддержку участников спецоперации.

    «Сегодня день рождения у президента России Владимира Владимировича Путина. За его плечами – десятилетия службы государству, большая ответственность и непростой путь руководителя страны. Владимир Владимирович всегда последовательно отстаивает интересы России, уделяет внимание регионам и людям, принимает решения, от которых зависит будущее нашей страны», – отметил Герой России Юрий Абаев.

    «Мне довелось стать участником программы «Время героев» и лично общаться с президентом. Для меня это была возможность получить новые знания и учиться у человека, который много лет руководит нашей страной, его выдержке, ответственности и отношению к служению Родине», – подчеркнул он.

    «Владимир Владимирович, желаю Вам крепкого здоровья, сил и энергии. Пусть все поставленные цели будут достигнуты, а Россия продолжает уверенно идти своим путем», – пожелал Абаев главе государства в день его рождения.

    Герой России Сергей Бойко назвал Путина примером служения Родине: «С глубоким уважением и благодарностью отношусь к его труду, к той огромной ответственности, которую он несет за Россию и ее будущее. Его преданность своему делу и стране объединяет людей в стремлении трудиться на благо России».

    «Я очень рад быть участником второго потока президентской программы «Время героев», созданной по инициативе Владимира Владимировича в 2024 году. Искренне благодарен президенту за проявленное доверие и возможности, которые открывает Президентская программа!» – добавил он.

    Герой России Темирлан Абудулатипов поздравил главу государства от себя лично и от коллектива Министерства по национальной политике и делам религий Дагестана, которое он сейчас возглавляет.

    «Вы взяли на себя ответственность за будущее страны в непростой для нее период, но благодаря неустанной работе, взвешенным решениям, любви к своей стране, преданности интересам России и её гражданам, смогли не только объединить народ, сохранить целостность и независимость нашей Родины, но и сделать все для ее непрерывного стремительного развития, государством комфортным для жизни людей», – отметил Герой России.

    Герой ДНР Артем Жога в своем обращении отдельно поблагодарил Путина за постоянное внимание к Донбассу. «Владимир Владимирович объединяет народ, заботится о регионах и жителях, отстаивает позиции страны на мировой арене и успешно противостоит попыткам противника навредить нашей Родине», – написал Жога.

    «Россия – одна большая семья: от Камчатки до Калининграда и исторических регионов. И сейчас мы вместе защищаем нашу страну под руководством главы государства. Желаю нашему президенту крепкого здоровья, реализации всех намеченных планов и новых Побед! Ваши успехи – это успехи всей России!» – подчеркнул он.

    «Владимир Владимирович внимательно относится к людям и регионам, умеет слышать конкретные предложения и твердо принимать решения. Сегодня народ России сплочен вокруг президента, а его твердость и последовательность в решениях дают стране уверенность в своем курсе и в защите национальных интересов», – написал в своем поздравлении кавалер ордена Мужества Евгений Чинцов.

    Он отметил, что для него, как для военного, особенно важно отношение президента к участникам СВО: «По его инициативе появилась программа «Время героев», которая дала каждому ее участнику возможность продолжить служение стране уже на гражданском направлении. Желаю Владимиру Владимировичу крепкого здоровья, сил, энергии и успехов в служении России. С днем рождения!»

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Кремль перечислил иностранных лидеров, которые позвонили Путину, чтобы поздравить его с днем рождения. Эксперт назвал Владимира Путина по характеру и мировоззрению самым русским лидером за последние столетия. В понедельник Путин на встрече с военнослужащими заявил, что Россия гордится героями спецоперации и их вкладом в защиту страны.

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    7 октября 2026, 22:15 • Новости дня
    ВС России поразили в порту Одессы доставлявший грузы для ВСУ сухогруз

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России поразили сухогруз, который доставлял военные грузы для Вооруженных сил Украины в порт Одессы, сообщает Министерство обороны.

    Российские военные продолжили наносить удары беспилотниками по портовой инфраструктуре Украины и судам, доставляющим военные грузы, сообщает Минобороны.

    В результате ударов на переходе морем было поражено судно типа «сухогруз», которое доставляло грузы для обеспечения украинской армии в порт Одессы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России ударили по предприятиям ВПК Украины и по портовой инфраструктуре в Одесской области.

    Во вторник Вооруженные силы России поразили танкер с горючим в порту Южный.

    Также ВС России поразили сухогруз в Одесской области.

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    7 октября 2026, 22:11 • Новости дня
    Подросток пострадал при детонации беспилотника в Белгородской области

    Tекст: Вера Басилая

    Оперативный штаб Белгородской области сообщил, что в поселке Разумное 14-летний подросток получил акубаротравму в результате детонации украинского беспилотника.

    В поселке Разумное Белгородского округа в результате детонации беспилотника пострадал 14-летний подросток. Он самостоятельно обратился в детскую областную клиническую больницу с акубаротравмой, где врачи оказали ему помощь и назначили амбулаторное лечение, сообщает оперштаб Белгородской области.

    Кроме того, в селе Красный Октябрь в результате атаки FPV-дрона получило повреждения местное предприятие. В Шебекино беспилотники атаковали частные дома, автомобили и оборудование предприятия. В селе Маломихайловка Шебекинского округа из-за детонации дрона поврежден объект инфраструктуры.

    В поселке Красная Яруга из-за атаки дрона загорелся частный дом, а при повторном ударе пострадал пожарный автомобиль. В городе Валуйки повреждена кровля хозяйственной постройки и грузовой автомобиль, в поселке Дальний – ангар. В селе Смородино Грайворонского округа дрон ударил по частному дому, а в селе Дунайка в результате атаки FPV-дрона частный дом сгорел полностью. Также в Яковлевском округе при ударе беспилотника по объекту инфраструктуры произошел пожар, который потушили сотрудники МЧС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду при атаке украинского дрона на предприятие в Белгородской области пострадал мужчина.

    Во вторник в результате ударов беспилотников в регионе получили ранения два человека.

    В понедельник при обстреле области погиб мирный житель.

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    7 октября 2026, 13:02 • Новости дня
    Ребенок погиб при ракетном ударе ВСУ по Белгородской области

    Tекст: Вера Басилая

    В результате удара Вооруженных сил Украины по Белгородской области погибла 11-летняя девочка, еще четыре человека получили ранения, сообщил региональный оперативный штаб.

    При ракетном обстреле села Принцевка Валуйского округа погибла 11-летняя девочка, сообщает оперштаб.

    Еще четыре мирных жителя, среди которых один ребенок, получили ранения. Девочка 11 лет с закрытой травмой грудной клетки доставлена в Валуйскую центральную районную больницу, позже ее переведут в детскую областную клиническую больницу.

    Женщины 72 и 47 лет и 60-летний мужчина с осколочными ранениями конечностей госпитализированы в Валуйскую ЦРБ.

    В результате атаки повреждены два частных дома и легковой автомобиль в селе Принцевка. В селе Казинка из-за детонации беспилотника поврежден автомобиль, а на предприятии выбиты стекла. В селе Долгое дрон атаковал частный дом, повредив кровлю.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду при атаках ВСУ на Белгородскую область за сутки пострадали семь человек.

    Во вторник в результате атак пострадали 11 жителей Белгородской области.

    В понедельник мирный житель погиб при обстреле Белгородской области.

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    7 октября 2026, 12:28 • Новости дня
    ВС России начали бои за три села при расширении зоны контроля в Харьковской области

    ВС РФ начали бои за три села при расширении зоны контроля в Харьковской области

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе расширения внешней зоны контроля в Харьковской области ведутся активные бои за населенные пункты Аннополье, Приколотное и Котовка, сообщили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля, говорится в канале Max Минобороны.

    В кольце окружения ведутся бои за освобождение Николаевки, Варваровки, Резниково, Нефедовки и Лобановки.

    Было нанесено поражение формированиям противника в районах Купино и Черного.

    ВСУ за сутки в кольце окружения потеряли до 30 военнослужащих и наземный робототехнический комплекс. Уничтожены два пункта управления беспилотниками противника.

    Кроме того, в Харьковской области поражены живая сила и техника механизированной бригады, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны у Черноглазовки, Дементиевки, Великого Бурлука, Новоселовки, Белашей, Черкасской Лозовой и Горяного.

    А в Сумской области нанесено огневое поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны около Груновки, Кияницы, Бояро-Лежачей и города Сумы.

    Всего в зоне ответственности группировки за минувшие сутки противник потерял до 260 военнослужащих, бронемашину «Тиса», 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку «Богдана» и станцию РЭБ, перечислили в Минобороны.

    Утром в понедельник сообщалось, что артиллеристы группировки «Север» уничтожили САУ «Богдана» и 64 бойца ВСУ.

    Накануне ВС России пресекли попытки ВСУ деблокировать подразделения севернее Курганного.

    Во вторник российские войска уничтожили украинских роботов под Харьковом.

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    7 октября 2026, 12:34 • Новости дня
    Средства ПВО России за сутки сбили 764 украинских БПЛА

    Tекст: Мария Иванова

    Средствами ПВО за минувшие сутки сбиты четыре управляемые авиабомбы и 764 беспилотника, сообщили в Минобороны.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение цехам производства БПЛА и местам их хранения, складам боеприпасов и военного имущества, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах, говорится в канале Max Минобороны.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 255 428 беспилотников, 672 ЗРК, 31 150 танков и других бронемашин, 1784 боевые машины РСЗО, 36 651 орудие полевой артиллерии и минометов, 73 859 единиц спецтехники.

    За минувшую ночь над Россией нейтрализовали 311 дронов ВСУ.

    В частности, в Ростовской области за ночь уничтожили более 30 дронов ВСУ.

    Днем ранее средства ПВО за сутки сбили 1750 украинских беспилотников.

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    Сверхдоходы от дорогой нефти заставили Минфин в шесть раз увеличить объем скупки валюты в октябре в пользу резервов. Однако для рубля этот фактор является крайне неприятным. Российская валюта начала снова слабеть после укрепления в сентябре. Ждут ли резкого обвала рубля эксперты? Подробности

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    Новые «Герани» начали «резать» стратегический мост через Днепр

    Вооруженные силы России вторые сутки наносят удары по вантовому автожелезнодорожному Южному мосту в Киеве, который, по данным Минобороны, обеспечивал переброску войск и поставки военных грузов для ВСУ в Донбассе. Эксперты указывают на изменение в подходе поражения подобных сложных целей: если прежде ВС РФ пытались обрушить массивные опоры сооружений, то теперь усилия сосредоточены на перерезании несущих тросов – вантов. Подробности

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    Как российская разведка пресекла ракетный рывок Украины

    На Украине говорят о фактическом срыве собственной ракетной программы: Россия нанесла удары по заводам, производителям двигателей и ключевым предприятиям кооперации еще до развертывания выпуска ракет. Эксперты считают, что такой выбор целей требует точного знания планов противника. Насколько глубоко российской разведке удалось проникнуть в украинскую ракетную программу? Подробности

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    Мали при помощи России вернул себе стратегически важный город

    Правительственная армия африканского государства Мали одержала важный реванш над местными сепаратистами и джихадистами. После поражения в апреле освобожден расположенный на севере страны город Кидаль. Чем важен этот населенный пункт и какие следующие цели ставит себе малийское правительство при содействии российского Африканского корпуса? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Макрон проигрывает даже детям

      Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

    • Латвия доказала свою безнадежность

      Премьер-министр и победитель выборов Латвии Андрис Кулбергс запросил у Евросоюза дополнительное финансирование для противостояния с Россией. И этим доказал главное.

    • Прогноз разведки ФРГ: Россия добивает Украину

      Главе германской разведки (БНД) Мартин Егер высказался о планах России на конфликт с Украиной. Параллельно канцлер Германии Фридрих Мерц побывал в Киеве, как бы пытаясь помешать этим планам. А что за планы?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Когда придет пенсия в октябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Пенсии за октябрь 2026 года выплачиваются по региональным графикам Социального фонда России. Через почтовые отделения каждому пенсионеру устанавливают свою дату доставки в пределах регионального выплатного периода, который обычно длится с 3-го по 25-е число месяца, а даты банковских зачислений зависят от конкретного отделения СФР и кредитной организации. В октябре федеральных праздников нет, но 3-4, 10-11, 17-18 и 24-25 октября приходятся на субботу и воскресенье, поэтому часть выплат в регионах могут перечислить или доставить заранее. Рассказываем, когда придет пенсия в октябре 2026 года на карту и через «Почту России», где проверить точную дату и что делать, если деньги не поступили вовремя.

    • Что изменится с 1 октября 2026 года: новые законы о маркетплейсах, ипотеке и микрозаймах

      С 1 октября 2026 года в России вступает в силу сразу несколько заметных изменений. Заработает закон о платформенной экономике: маркетплейсы должны будут обеспечить новый порядок взаимодействия покупателей с продавцами, проверки карточек товаров, скидок, блокировок и жалоб селлеров. Одновременно изменятся условия семейной ипотеки, заработает ограничение на выдачу третьего дорогого микрозайма, расширятся возможности Системы быстрых платежей, появятся новые правила для самозанятых на цифровых платформах и начнется выдача лицензий продавцам табачной продукции. Рассказываем, что изменится с 1 октября 2026 года и кого коснутся новые правила.

    • Когда придут детские пособия в октябре 2026 года: график выплат 2, 5 и 8 октября

      В октябре 2026 года основные детские пособия через банки поступят 2, 5 и 8 октября. Выплаты, которые обычно перечисляют 3-го числа, придут досрочно 2 октября, поскольку 3 октября выпадает на субботу. 5 октября по обычному графику перечислят ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, а 8 октября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. Большинство октябрьских выплат начисляются за сентябрь. Рассказываем, какие пособия придут в каждую дату, когда ждать деньги через почту и что делать, если выплата не поступила.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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