Сенатор: Ветеранам СВО помогут переводить военные специальности в гражданские

ЕР поможет перевести военные специальности ветеранов СВО в гражданские профессии

Tекст: Алексей Нечаев

«Для участников СВО после возвращения с фронта особенно важны реабилитация, возможность найти достойную работу и ощущение востребованности. Поэтому меры поддержки должны помогать человеку не только восстановить здоровье, но и заново выстроить жизнь в мирных условиях», – считает зампред комитета Совфеда по социальной политике, сопредседатель Женского движения «Единой России» Дарья Лантратова.

По ее словам, в регионах уже работают более 700 центров социальной реабилитации, однако эту систему необходимо расширять. Одновременно важно помогать участникам СВО с трудоустройством еще на этапе восстановления. Для этого «Единая Россия» предлагает развивать программы, в рамках которых представители кадровых центров и работодатели приходят в санатории и госпитали, знакомят бойцов с возможностями трудоустройства, предлагают карьерные траектории и программы переподготовки.

Отдельное направление связано с использованием профессионального опыта, полученного на военной службе. «В рамках нацпроекта «Кадры» планируется развивать инструменты, позволяющие переводить военно-учетные специальности в гражданские профессии. Это должно помочь сделать боевой опыт участников СВО востребованным на рынке труда», – пояснила собеседница.

В промышленности для этого планируется развивать программы «Адаптивный цех» и «Время инвесторов», которые предусматривают создание подходящих рабочих мест и привлечение участников СВО на предприятия. По словам Лантратовой, это позволит учитывать особенности ветеранов при возвращении к трудовой деятельности.

«Для тех, кто хочет открыть собственное дело, предлагается расширять возможности предпринимательской поддержки. В частности, участники СВО могут получать социальный контракт на специальных условиях – до 350 тыс. рублей на запуск бизнеса. Кроме того, планируется масштабировать программы «Свой бизнес», «Школа фермера» и «Профессия цифра», которые сочетают обучение с возможностью получить поддержку для открытия собственного дела», – перечислила сенатор.

Еще одна предлагаемая мера – подготовка психологов из числа самих участников СВО. Как рассказала Лантратова, такую программу в партии разработали совместно с факультетом психологии МГУ. Ее планируется масштабировать по всей стране, чтобы ветераны могли оказывать психологическую поддержку своим боевым товарищам по принципу «свой своему».

Отдельный блок мер касается семей участников СВО. Среди них – кредитные каникулы, освобождение от долгов по кредитам и ипотеке в предусмотренных законом случаях, трудовые гарантии и дополнительный отпуск для жен и матерей, которые хотят быть рядом с близким человеком во время его реабилитации. Кроме того, недавно был принят закон о бесплатном ЭКО для жен и вдов участников СВО.

По словам Лантратовой, помощь необходима и самим женщинам, которые ждут возвращения близких с фронта. В качестве одного из инструментов она называет проекты «Ты не одна» и «По зову сердца», работающие на базе женских клубов. «Они предполагают психологическую, юридическую и бытовую поддержку, а также создание школы для жен и матерей участников СВО, которая поможет подготовиться к возвращению близкого человека и справляться с семейными кризисами», – заключила Лантратова.

Напомним, новая Народная программа «Единой России» включает инициативы по семи приоритетным вызовам и 52 направлениям – от поддержки семьи и занятости до технологий, ценностей и безопасности. Среди предложенных мер по поддержке участников СВО – расширение трудовых, социальных и медицинских гарантий ветеранам и их семьям, развитие программ реабилитации, обучения, переподготовки и трудоустройства.