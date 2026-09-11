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Вспышка вызванной мексиканским салатом «взрывной» диареи закончилась в США
В Соединенных Штатах завершилась масштабная вспышка циклоспороза, вызванная зараженным салатом айсберг из Мексики, из-за которой госпитализировали более тысячи человек, сообщили Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).
CDC объявили о завершении вспышки циклоспороза, вызванной зараженным мексиканским салатом айсберг, передает РИА «Новости». «Вспышка закончена», – говорится в заявлении американского ведомства.
Ранее сообщалось, что в стране выявили около 20 тыс. случаев заболевания, сопровождавшегося тяжелой диареей. Более тысячи заразившихся потребовалась госпитализация.
Циклоспороз передается через загрязненные свежие фрукты и овощи, но обычно не угрожает жизни и лечится антибиотиками. Представители университета Тафтса отметили, что распространению инфекции летом способствуют теплая погода и обилие импортных овощей.
Эксперты также предположили, что резкий рост числа заболевших в 2026 году связан с ослаблением американской системы здравоохранения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе число заразившихся циклоспорозом в американском штате Мичиган достигло 12,4 тысячи человек.
Местные санитарные власти назвали вероятным источником массовой вспышки инфекции салат-латук.
Доцент школы нутрициологии университета Тафтса Тэйлор Уоллес предупредил о риске распространения опасного заболевания за пределы США из-за экспорта продуктов.