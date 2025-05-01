Предложение Николая Патрушева о референдуме в Одессе и других регионах Украины о самоопределении возможно лишь в одном единственном случае – если к моменту референдумов украинская территория будет находиться под контролем российской армии. Которая даст возможность жителям исторических российских регионов (не только Одессы) сделать исторический выбор.11 комментариев
В Польше сорвали украинский флаг со здания мэрии
Полиция Польши расследует инцидент со снятием флага Украины со здания мэрии
Во время предвыборного митинга в польском городе Бяла-Подляска помощник одного из кандидатов лично снял с ратуши флаг Украины по просьбе политика.
Помощник кандидата в президенты Польши Гжегожа Брауна сорвал украинский флаг со здания мэрии города Бяла-Подляска, передает РИА «Новости».
Полиция начала расследование инцидента. Сам Браун взял на себя ответственность за произошедшее. Он заявил, что флаг будет передан в ближайшее украинское консульство.
«Мой помощник, назначенный для выполнения обязанностей польского депутата Европейского парламента, по моей просьбе и по моему четкому указанию сделал то, что сделал», – сказал политик.
На видео, опубликованных в интернете, видно, как мужчина поднимается на балкон мэрии, снимает украинский флаг с флагштока и бросает его вниз.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в польском селе Монастеж неизвестные заменили памятную табличку на массовом захоронении боевиков Украинской повстанческой армии* (запрещена в России), обвинив их в терроризме и убийствах.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ