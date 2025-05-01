В Польше сорвали украинский флаг со здания мэрии

Полиция Польши расследует инцидент со снятием флага Украины со здания мэрии

Tекст: Елизавета Шишкова

Помощник кандидата в президенты Польши Гжегожа Брауна сорвал украинский флаг со здания мэрии города Бяла-Подляска, передает РИА «Новости».

Полиция начала расследование инцидента. Сам Браун взял на себя ответственность за произошедшее. Он заявил, что флаг будет передан в ближайшее украинское консульство.

«Мой помощник, назначенный для выполнения обязанностей польского депутата Европейского парламента, по моей просьбе и по моему четкому указанию сделал то, что сделал», – сказал политик.

На видео, опубликованных в интернете, видно, как мужчина поднимается на балкон мэрии, снимает украинский флаг с флагштока и бросает его вниз.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в польском селе Монастеж неизвестные заменили памятную табличку на массовом захоронении боевиков Украинской повстанческой армии* (запрещена в России), обвинив их в терроризме и убийствах.