В Польше заменили надпись на памятнике погибшим украинским националистам

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет портал zlubaczowa.pl, новая табличка содержит текст, что здесь погибли «члены УПА*, ответственные за террор и массовые убийства безоружного польского, украинского и еврейского населения». На протяжении последних пяти лет на этом месте была надпись о «украинцах, погибших в боях с НКВД», без указания их принадлежности к УПА, отмечает портал, передает ТАСС.

Инцидент стал предметом расследования местных правоохранительных органов. Пресс-секретарь полиции в Любачове Мажена Мрочковская сообщила: «В понедельник (21 апреля) мы получили информацию от пограничников о том, что на могиле, расположенной в Монастеже, установлена новая табличка и крест. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению лиц, ответственных за внесение изменений».

Первый крест с мемориальной таблицей на этом холме установили в 1993 году, в 1994 году власти демонтировали памятник, а в 2000 году на месте появился новый монумент.

Во Вторую мировую войну украинские националисты с февраля 1943 года начали акцию по уничтожению польского населения Волыни. Кульминация карательных операций пришлась на 11 июля 1943 года, когда подразделения ОУН* (запрещена в России) и УПА атаковали около ста польских деревень, жертвами резни стали около 100 тыс. человек, преимущественно женщины, дети и старики.

В феврале Польша обратилась в украинские ведомства с просьбой разрешить эксгумации жертв Волынской резни в четырех местах на Западной Украине, но пока разрешение не получено.

Как писала газета ВЗГЛЯД, инцидент с демонстрацией флага Украинской повстанческой армии* на польском БТР в Варшаве был назван провокацией. Польский фонд призвал прекратить диалог с Украиной в связи с трагическими событиями Волынской резни.