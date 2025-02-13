Польша в очередной раз потребовала разрешить эксгумацию жертв Волынской резни

Польша снова запросила у Украины разрешение на эксгумацию жертв Волынской резни

Tекст: Дмитрий Зубарев

Польша вновь обратилась к украинским властям с требованием разрешить эксгумации жертв Волынской резни, передает РИА «Новости». Издание Rzeczpospolita сообщает, что Институт национальной памяти Польши подал заявления в украинские ведомства для получения разрешений на проведение поисково-эксгумационных работ в местах массовых убийств на Западной Украине.

В частности, запросы касаются четырех мест, однако Институт национальной памяти Польши (IPN) пока не получил разрешения на проведение исследований ни в одном из этих мест. В сообщении отмечается, что министерство культуры Украины ранее одобрило проведение эксгумационных работ в Пужниках под Тернополем.

Планируется, что работы в Пужниках начнутся в конце апреля. Участвовать в них будут ученые из Поморского медицинского университета и IPN.

Как писала газета ВЗГЛЯД, инцидент с демонстрацией флага Украинской повстанческой армии* на польском БТР в Варшаве был назван провокацией. Польский фонд призвал прекратить диалог с Украиной в связи с трагическими событиями Волынской резни. Эксперт объяснил, почему Киев согласился на эксгумацию жертв Волынской резни, подчеркивая важность этого шага для отношений между странами.