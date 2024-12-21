Полигамия (когда у человека больше одной жены) считается законной в исламе, и восходит к примеру его основателя. Современные мусульмане не могут отменить эту практику – а могут только ее как-то регулировать. Вопрос в том, как нам, всем остальным, на это реагировать.27 комментариев
В Варшаве назвали провокацией флаг УПА на польском БТР
Глава Минобороны Польши осудил размещение флагов УПА на БТР
Глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш назвал провокацией разрисовку украинских БТР «Росомаха», переданных Варшавой Киеву, флагами УПА* (признана экстремистской в России и запрещена) и поручил срочно связаться с украинским атташе для прояснения ситуации.
Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что размещение флагов «Украинской повстанческой армии*»* на переданных украинской армии бронетранспортерах «Росомаха» является провокацией, передает RT.
«Флаги УПА* на бронетранспортерах »Росомаха«, поставленных украинской армии Польшей, – это провокация, которая не должна иметь места», – написал он в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).
По словам министра, он поручил своему ведомству срочно связаться с украинским атташе в Варшаве, чтобы прояснить сложившуюся ситуацию.
До этого экс-премьер Польши Лешек Миллер выразил мнение, что Украине следует отказаться от национализма, если она стремится к членству в Европейском Союзе.
Ранее польский фонд «Волынь помним» потребовал от властей Польши прекратить диалог с Украиной по вопросу эксгумации останков жертв Волынской резни, заявив, что переговоры не поддерживаются польским народом.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ