В Варшаве назвали провокацией флаг УПА на польском БТР

Глава Минобороны Польши осудил размещение флагов УПА на БТР

Tекст: Вера Басилая

Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что размещение флагов «Украинской повстанческой армии*»* на переданных украинской армии бронетранспортерах «Росомаха» является провокацией, передает RT.

«Флаги УПА* на бронетранспортерах »Росомаха«, поставленных украинской армии Польшей, – это провокация, которая не должна иметь места», – написал он в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

По словам министра, он поручил своему ведомству срочно связаться с украинским атташе в Варшаве, чтобы прояснить сложившуюся ситуацию.

До этого экс-премьер Польши Лешек Миллер выразил мнение, что Украине следует отказаться от национализма, если она стремится к членству в Европейском Союзе.

Ранее польский фонд «Волынь помним» потребовал от властей Польши прекратить диалог с Украиной по вопросу эксгумации останков жертв Волынской резни, заявив, что переговоры не поддерживаются польским народом.