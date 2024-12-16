Возможно ли решение украинской проблемы? Да, возможно. Но как и решение всякой большой проблемы, решение этой лежит не на уровне самой проблемы. Проблема Украины не может быть решена на уровне Украины. Она может быть решена только одним способом – созданием новой системы европейской безопасности.0 комментариев
Польский фонд призвал прекратить диалог с Украиной из-за Волынской резни
Польский фонд «Волынь помним» потребовал от властей Польши прекратить диалог с Украиной по вопросу эксгумации останков жертв Волынской резни, заявив, что переговоры не поддерживаются польским народом.
Польский фонд обратился к властям страны с требованием прекратить диалог с Украиной по поводу эксгумации останков жертв Волынской резни, сообщает ТАСС.
Фонд выразил недовольство возможностью возобновления поминовения украинских националистов на территории Польши в обмен на разрешение на перезахоронение убитых на Волыни поляков. В открытом письме, опубликованном в консервативном издании Mysl Polska, директор фонда Катажина Соколовская призывает прекратить переговоры с Украиной, подчеркивая, что они не имеют поддержки среди польского народа. Фонд утверждает, что Польша имеет право требовать перезахоронения своих соотечественников, убитых украинскими националистами, на условиях, которые соответствуют интересам страны.
«От имени жертв, свидетелей и семей поляков, зверски убитых на Волыни, мы требуем от польских властей прекратить диалог с Украиной об урегулировании вопроса эксгумации поляков», – говорится в письме. По мнению фонда, соглашение с украинской стороной, которое бы предусматривало уступки со стороны Польши, является недопустимым.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина обещала разрешить Польше провести эксгумацию жертв Волынской резни, МИД Польши обозначил сроки начала этой эксгумации, однако Киев и Варшава обманывают родственников жертв данного трагического события.