Когда после радостного улюлюкания медиа Европы по поводу начала обстрелов ракетами типа ATACAMS вглубь российской территории в ответ прилетело что-то непонятное и очень быстрое, наступила информационная тишина. Будем считать это началом фазы «отрицание».17 комментариев
Украина пообещала Польше разрешить эксгумацию жертв Волынской резни
Украина пообещала Польше разрешить эксгумацию жертв Волынской резни в 2025
Украина согласилась позволить польской стороне эксгумировать останки жертв Волынской резни после запрета 2017 года, стремясь улучшить отношения с Польшей на фоне напряженности.
Как передает ТАСС, власти Украины официально пообещали Польше разрешить проведение эксгумации останков жертв Волынской резни. Об этом сообщил польский министр иностранных дел Радослав Сикорский после встречи с украинским коллегой Андреем Сибигой. Он отметил, что вскоре будет опубликован текст заявления, в котором Украина подтверждает отсутствие препятствий для проведения польскими институтами эксгумационных работ.
Сикорский добавил, что Украина готова давать положительные ответы на заявки по этим вопросам. В свою очередь Андрей Сибига подчеркнул, что обе стороны активно прорабатывают практические аспекты будущих эксгумационных работ на уровне рабочих групп.
Вопрос эксгумации оставался одной из главных причин напряженности между Украиной и Польшей после того, как в 2017 году украинский Институт национальной памяти приостановил проведение этих работ. В августе 2023 года польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша будет блокировать вхождение Украины в ЕС, пока этот вопрос не будет решен. Его поддержал премьер-министр Дональд Туск. Эти заявления вызвали ответные реакции и напряженность в отношениях.
Напоминаем, что в 1943 году во время Второй мировой войны украинские националисты из ОУН*-УПА* начали массовые нападения на польское население Волыни, что привело к гибели около 100 тыс. человек, включая женщин и детей. Эти события известны как Волынская резня, и в 2016 году польский парламент признал их геноцидом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, польские власти выразили недовольство отказом Украины проводить перезахоронение останков жертв Волынской резни, назвав это неприличным и несправедливым поступком. Спикер польского Сейма Кшиштоф Босак заявил, что Польша должна потребовать разрешить эксгумацию, угрожая приостановкой доставки военной помощи для Украины через польские территории и аэропорты. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подчеркнул, что Польша не уступит Украине в этом вопросе, так как это не является политическим вопросом, а только христианской обязанностью.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ