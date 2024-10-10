МИД Польши обещал не уступать Киеву в вопросе эксгумации жертв Волынской резни

Глава МИД Польши Сикрский заявил об отказе Варшавы уступать Украине в вопросе эксгумации жертв Волынской резни

Tекст: Антон Антонов

«Мы не уступим в этом вопросе. Мы считаем, что это не является политическим вопросом, что это не должно быть предметом какой-либо торговли. Это только христианская обязанность», – приводит слова министра РИА «Новости».

Сикорский отметил, что Польша не вела переговоры с Германией о захоронении немецких солдат на своей территории, так же как и с еврейской стороной относительно жертв преступления в Едвабно – еврейская сторона «наоборот хотела, чтобы жертв преступления в Едвабно не эксгумировали».

Он подчеркнул, что Украина разрешила эксгумацию и захоронение солдат Вермахта, погибших на ее территории, и Польша добивается аналогичного подхода к своим соотечественникам.

Сикорский указал, что 100 тыс. солдат Вермахта были эксгумированы и захоронены в индивидуальных могилах на территории Украины. «Мы считаем, что наши соотечественники, которые не были агрессорами, имеют хотя бы такое же право, как солдаты Вермахта», – заключил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава польского минобороны Владислав Косиняк-Камыш отметил, что для вступления в Европейский союз Украине придется провести эксгумацию жертв Волынской резни. Замглавы МИД Польши Павел Яблоньский уточнил, что вопрос присоединения Украины к Европейскому союзу не будет решен до завершения эксгумации.