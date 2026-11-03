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При атаках ВСУ в ЛНР за сутки погибли шесть человек
В последние сутки шесть человек погибли и 20 получили ранения в результате атак украинских боевиков в Луганской народной республике, сообщил глава региона Леонид Пасечник.
«Тяжелые сутки для нашей республики: шесть человек погибли, еще 20 получили ранения», – сообщил Пасечник в Max.
В Новоайдарском муниципальном округе в результате атаки на автомобиль погибли 14-летний и 16-летний подростки, еще один молодой человек ранен. Также в селе Штормово этого округа при ударе по жилому дому ранены два человека.
Кроме того, на автодороге Первомайск – Стаханов погибли две женщины при атаке на легковой автомобиль. В Свердловском муниципальном округе при ударе по энергетикам один работник погиб, трое получили ранения.
Пасечник добавил, что в Кременском округе при атаке на автомобиль пострадали три человека, при ударе по дому ранена пожилая пара. В Славяносербском округе атакована пассажирская «Газель», пострадал один человек. Над территорией республики уничтожено около 60 воздушных целей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о гибели одного человека при атаке украинского беспилотника на рейсовый автобус.
В воскресенье Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте в связи с атакой на автобус в ЛНР.
На прошлой неделе спасатели обнаружили погибшую женщину под завалами разрушенного жилого дома в Луганске.