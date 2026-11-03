При атаках ВСУ в ЛНР за сутки погибли шесть человек

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Тяжелые сутки для нашей республики: шесть человек погибли, еще 20 получили ранения», – сообщил Пасечник в Max.

В Новоайдарском муниципальном округе в результате атаки на автомобиль погибли 14-летний и 16-летний подростки, еще один молодой человек ранен. Также в селе Штормово этого округа при ударе по жилому дому ранены два человека.

Кроме того, на автодороге Первомайск – Стаханов погибли две женщины при атаке на легковой автомобиль. В Свердловском муниципальном округе при ударе по энергетикам один работник погиб, трое получили ранения.

Пасечник добавил, что в Кременском округе при атаке на автомобиль пострадали три человека, при ударе по дому ранена пожилая пара. В Славяносербском округе атакована пассажирская «Газель», пострадал один человек. Над территорией республики уничтожено около 60 воздушных целей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о гибели одного человека при атаке украинского беспилотника на рейсовый автобус.

В воскресенье Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте в связи с атакой на автобус в ЛНР.

На прошлой неделе спасатели обнаружили погибшую женщину под завалами разрушенного жилого дома в Луганске.