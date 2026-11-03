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Бывший глава района в Калмыкии получил пять лет за взятку в 1,2 млн рублей
Суд в Калмыкии приговорил бывшего главу одного из муниципальных образований к пяти годам лишения свободы за получение взятки в особо крупном размере.
В Калмыкии осужден бывший глава района за получение взятки в особо крупном размере. Установлено, что с марта по май 2023 года чиновник получил от местного жителя 1,2 млн рублей за содействие в аренде муниципального земельного участка площадью не менее 1000 гектаров, сообщает СУ СК по Калмыкии в Max.
Суд признал мужчину виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ и назначил ему пять лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также он оштрафован на 2 млн рублей и лишен права занимать определенные должности сроком на семь лет.
В целях возмещения ущерба на недвижимое имущество фигуранта стоимостью более 6 млн рублей был наложен арест.
Ранее Московский суд вынес приговор бывшему начальнику одного из подразделений РЖД, назначив ему 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима за получение взяток на 5 млн рублей.
До этого суд в Калмыкии приговорил бывшего главу Яшалтинского района к пяти годам колонии строгого режима за взятки и растрату в особо крупном размере.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце осужденный за взятки бывший чиновник Ространснадзора из Уфы отправился на спецоперацию на Украине.