В Кремле положительно оценили гуманитарную операцию в Алешках

Песков: В Кремле положительно оценивают гуманитарную операцию в Алешках

Tекст: Вера Басилая

«Оцениваем положительно и то, как прошла операция, и то, как осуществлялась координация между двумя омбудсменами, и, конечно же, координирующую роль работников первой леди США», – цитирует Пескова «Интерфакс».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу первая леди США Мелания Трамп назвала успешное проведение гуманитарной миссии в Алешках доказательством возможности достижения устойчивого мира.

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила о достижении договоренностей по проведению регулярных гуманитарных миссий в городе Алешки Херсонской области.

Для эвакуированных жителей Алешек открыли выездной МФЦ в Симферополе.