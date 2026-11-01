Ситуация вокруг школьного образования становится наглядным подтверждением того, что признание и уважение – не менее важные измерения неравенства, чем экономические ресурсы. И столь трудно измеримые чувства унижения или обиды становятся катализатором роста социальной напряженности.0 комментариев
В Кремле положительно оценили гуманитарную операцию в Алешках
Песков: В Кремле положительно оценивают гуманитарную операцию в Алешках
В Кремле положительно оценили проведение гуманитарной операции в Алешках и участие в процессе первой леди США Мелании Трамп, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Оцениваем положительно и то, как прошла операция, и то, как осуществлялась координация между двумя омбудсменами, и, конечно же, координирующую роль работников первой леди США», – цитирует Пескова «Интерфакс».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу первая леди США Мелания Трамп назвала успешное проведение гуманитарной миссии в Алешках доказательством возможности достижения устойчивого мира.
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила о достижении договоренностей по проведению регулярных гуманитарных миссий в городе Алешки Херсонской области.
Для эвакуированных жителей Алешек открыли выездной МФЦ в Симферополе.