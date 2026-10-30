Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.0 комментариев
Лантратова попросила Меланию Трамп продолжить гуманитарные миссии
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова обратилась к первой леди США Мелании Трамп с просьбой о регулярном проведении гуманитарных миссий для передачи помощи нуждающимся.
«Хочу обратиться к первой леди США с совместной просьбой моей с омбудсменом Украины о том, чтобы подобные гуманитарные миссии по передаче гуманитарной помощи жителям, которые в этом нуждаются, были регулярными, под координаторством госпожи Мелании Трамп», – цитирует Лантратову РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Лантратова сообщила о завершении гуманитарной миссии в Алешках.
Уполномоченный по правам человека заявила об организации колонны из 25 автобусов с гуманитарной помощью для жителей прифронтового города.
Лантратова и украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец отправились в Алешки для координации миссии.