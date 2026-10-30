Лантратова попросила Меланию Трамп продолжить гуманитарные миссии

Tекст: Денис Тельманов

«Хочу обратиться к первой леди США с совместной просьбой моей с омбудсменом Украины о том, чтобы подобные гуманитарные миссии по передаче гуманитарной помощи жителям, которые в этом нуждаются, были регулярными, под координаторством госпожи Мелании Трамп», – цитирует Лантратову РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Лантратова сообщила о завершении гуманитарной миссии в Алешках.

Уполномоченный по правам человека заявила об организации колонны из 25 автобусов с гуманитарной помощью для жителей прифронтового города.

Лантратова и украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец отправились в Алешки для координации миссии.