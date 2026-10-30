Шапша: Силы ПВО уничтожили два беспилотника над Калужской областью

Tекст: Тимур Шайдуллин

По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, сообщил Шапша в Max. Он добавил, что сейчас на местах падения обломков работают оперативные группы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу российские силы противовоздушной обороны уничтожили 94 украинских беспилотных летательных аппарата над Калужской областью.

В среду губернатор Владислав Шапша сообщил о ликвидации пяти дронов в регионе.

Во вторник средства ПВО сбили беспилотник над окраиной Калуги.