Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.0 комментариев
Силы ПВО уничтожили два беспилотника над Калужской областью
Шапша: Силы ПВО уничтожили два беспилотника над Калужской областью
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотных летательных аппарата над территорией Юхновского муниципального округа Калужской области, сообщил губернатор Владислав Шапша.
По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, сообщил Шапша в Max. Он добавил, что сейчас на местах падения обломков работают оперативные группы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу российские силы противовоздушной обороны уничтожили 94 украинских беспилотных летательных аппарата над Калужской областью.
В среду губернатор Владислав Шапша сообщил о ликвидации пяти дронов в регионе.
Во вторник средства ПВО сбили беспилотник над окраиной Калуги.