Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.0 комментариев
Часть Киева осталась без электроэнергии после взрыва
Часть жителей Киева осталась без света на фоне сообщений о взрыве
В Киеве произошло частичное отключение электроэнергии на фоне сообщений о взрыве в районе Троещина, недалеко от ТЭЦ-6.
«У части жителей Киева отключили свет», – передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство УНИАН.
Взрыв зафиксирован в киевском районе Троещина, вблизи ТЭЦ-6. Кроме того, на левом берегу Днепра наблюдаются серьезные скачки напряжения в энергосети.
Ранее украинское издание «Страна.ua» сообщило о взрыве в украинской столице.
Отмечается, что столичные ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 не функционируют с марта, а Трипольская ТЭС в Киевской области была повреждена и также не работает.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Минобороны сообщило о массированном ударе российских войск по объектам ВПК и энергетики Украины. В четверг в Киевской области максимальная продолжительность отключений электроэнергии составила 10 часов.
До этого в нескольких районах украинской столицы из-за аварийной ситуации произошло отключение электроснабжения.