Часть Киева осталась без электроэнергии после взрыва

Часть жителей Киева осталась без света на фоне сообщений о взрыве

Tекст: Катерина Туманова

«У части жителей Киева отключили свет», – передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство УНИАН.

Взрыв зафиксирован в киевском районе Троещина, вблизи ТЭЦ-6. Кроме того, на левом берегу Днепра наблюдаются серьезные скачки напряжения в энергосети.

Ранее украинское издание «Страна.ua» сообщило о взрыве в украинской столице.

Отмечается, что столичные ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 не функционируют с марта, а Трипольская ТЭС в Киевской области была повреждена и также не работает.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Минобороны сообщило о массированном ударе российских войск по объектам ВПК и энергетики Украины. В четверг в Киевской области максимальная продолжительность отключений электроэнергии составила 10 часов.

До этого в нескольких районах украинской столицы из-за аварийной ситуации произошло отключение электроснабжения.