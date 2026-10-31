Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.2 комментария
Психолог дал советы корректного общения с эвакуированными людьми
Психолог объяснил правила общения с эвакуированными людьми
Специалисты, включая психологов, будут работать с эвакуированными жителями Алешек Херсонской области в пункте временного размещения в Симферополе, один из психологов - Даниил Щетинин - дал рекомендации по корректному общению с эвакуированными людьми.
Психолог Даниил Щетинин сообщил ТАСС, что при общении с людьми в кризисных ситуациях важно оказывать поддержку, избегая фраз вроде «мы понимаем, что вам тяжело». Он подчеркнул значимость признания чувств и переживаний, а также посоветовал избегать напоминаний о пережитом опыте.
По его словам, первой реакцией людей часто становятся агрессия и желание защититься. Щетинин отметил важность отношения к эвакуированным как к полноценным людям.
«Важно, чтобы, когда они приезжают и знакомятся с новой обстановкой, к ним относились как к нормальным, полноценным людям. В том числе очень важно, когда у них есть возможность как-то помочь», – пояснил он.
Психолог добавил: эвакуированным людям необходимо показать, что их готовы выслушать.
«Я готов вас выслушать, я готов с вами разделить вашу боль. Мне трудно понять, каково вам, потому что я не был в такой ситуации, при этом я готов с вами прожить это. Это ключевой момент», – поделился Щетинин.
Гуманитарная миссия по поддержке гражданского населения в Алешках завершилась. Режим временного прекращения огня действует с 27 октября до 1 ноября 2026 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила об успешной эвакуации семьи с семью детьми из Алешек. Медики в Симферополе приступили к обследованию вывезенных жителей. Жителей города, пожелавших эвакуироваться, доставили в пункт временного размещения.