Значит ли, что в дизельной сделке России и США речь идет о конъюнктурном решении Трампа и позиции Кремля «с паршивой овцы хоть шерсти клок»? Вполне возможно. Если ослабление санкций и экспортные поставки никак не связаны со свободой принятия Кремлем решений на украинском направлении, то почему бы и нет?3 комментария
Обвиняемые в госизмене крымчане признали вину в подготовке терактов
Двое жителей Керчи признали вину по делу о госизмене и подготовке терактов
Жители Керчи Евгения Самойлова и Сергей Козлов, обвиняемые в государственной измене и подготовке терактов, признали свою вину в ходе заседания Южного окружного военного суда.
«В ходе выступления с последним словом в суде Козлов и Самойлова признали свою вину и сообщили, что во всем раскаиваются», – сообщил представитель суда, передает РИА «Новости».
Оглашение приговора по этому делу состоится 15 октября.
По данным прокуратуры Севастополя, в сентябре 2023 года Козлов установил контакт с представителем украинской разведки и привлек к сотрудничеству свою сожительницу Самойлову.
Он научился делать коктейли Молотова и самодельные взрывные устройства. В октябре того же года Козлов сжег в Керчи автомобиль с логотипами Z и V, причинив ущерб на сумму более 860 тыс. рублей.
Позже украинский куратор поручил обвиняемым подорвать железнодорожные пути в Крыму и убить российского военнослужащего в Севастополе. В апреле 2024 года Козлов и Самойлова были задержаны, когда пытались забрать из тайника компоненты для взрывных устройств.
Козлов и Самойлова обвиняются в государственной измене, приготовлении к теракту, незаконном ношении взрывчатых веществ.
В отношении Козлова также возбуждены дела о теракте и прохождении обучения для террористической деятельности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник гособвинение запросило до 28 лет колонии для агентов разведки Украины в Крыму.
В прошлом месяце действовавшие в Крыму и на Кубани украинские агенты получили сроки за госизмену.
В сентябре управляющую крымской гостиницей осудили на 20 лет за госизмену.