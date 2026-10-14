Обвиняемые в госизмене крымчане признали вину в подготовке терактов

Двое жителей Керчи признали вину по делу о госизмене и подготовке терактов

Tекст: Денис Тельманов

«В ходе выступления с последним словом в суде Козлов и Самойлова признали свою вину и сообщили, что во всем раскаиваются», – сообщил представитель суда, передает РИА «Новости».

Оглашение приговора по этому делу состоится 15 октября.

По данным прокуратуры Севастополя, в сентябре 2023 года Козлов установил контакт с представителем украинской разведки и привлек к сотрудничеству свою сожительницу Самойлову.

Он научился делать коктейли Молотова и самодельные взрывные устройства. В октябре того же года Козлов сжег в Керчи автомобиль с логотипами Z и V, причинив ущерб на сумму более 860 тыс. рублей.

Позже украинский куратор поручил обвиняемым подорвать железнодорожные пути в Крыму и убить российского военнослужащего в Севастополе. В апреле 2024 года Козлов и Самойлова были задержаны, когда пытались забрать из тайника компоненты для взрывных устройств.

Козлов и Самойлова обвиняются в государственной измене, приготовлении к теракту, незаконном ношении взрывчатых веществ.

В отношении Козлова также возбуждены дела о теракте и прохождении обучения для террористической деятельности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник гособвинение запросило до 28 лет колонии для агентов разведки Украины в Крыму.

В прошлом месяце действовавшие в Крыму и на Кубани украинские агенты получили сроки за госизмену.

В сентябре управляющую крымской гостиницей осудили на 20 лет за госизмену.