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Росатом обсудил строительство новых энергоблоков АЭС в Бангладеш
Глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что госкорпорация обсуждает с Бангладеш строительство еще одной очереди больших энергоблоков АЭС, а также малых атомных станций.
Росатом ведет переговоры с Бангладеш о возведении новых крупных энергоблоков атомных электростанций, малых АЭС и исследовательских реакторов, передает ТАСС.
«Речь идет в первую очередь о возможной еще одной очереди больших блоков. Хотя наши бенгальские друзья обсуждают и малую мощность, и исследовательский реактор. Но все-таки основное направление дальнейшего развития – это увеличение мощности станции «Руппур», – заявил Лихачев журналистам на полях форума «Российская энергетическая неделя».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Бангладеш запустили реактор на построенной с участием России АЭС.
В мае Росатом завершил загрузку топлива на первой атомной станции в стране.