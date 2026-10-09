Страны Прибалтики призвали ЕС запретить транзит российского зерна

Эстония, Латвия и Литва призвали ЕС запретить транзит российского зерна

Tекст: Тимур Шайдуллин

Науседа, Михал и Кулбергс обратились к председателю Евросовета Антониу Коште и главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с требованием остановить провоз сельскохозяйственной продукции из России, передает РИА «Новости» со ссылкой на правительство Эстонии.

В своем обращении политики заявили, что Москва "пытается ослабить экономику Украины и одновременно ищет новые пути для экспорта собственного зерна, используя для этих целей маршруты через Балтийское море".

Ожидается, что эстонский премьер Михал также поднимет вопрос о запрете транзита российского зерна на заседании Евросовета, которое состоится на следующей неделе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Эстония уже запретила транзит зерна из России. При этом в сентябре Сейм Латвии разрешил повысить плату за провоз российской сельскохозяйственной продукции.

До этого Литва и Латвия выразили намерение полностью остановить транзит зерна из России.