Генсек кабмина Кихара: Япония опасается ущерба от новых правил в ЕС

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Мы продолжим доносить наши опасения до ЕС на всех уровнях, чтобы гарантировать, что японские компании не понесут никаких убытков», – заявил Кихара.

Ранее газета «Никкэй» сообщила, что предложенная к европейским правилам поправка делает исключения лишь для производителей из Швейцарии, Британии и не входящих в ЕС стран Европейской экономической зоны, таких как Норвегия, передает ТАСС.

В отношении Японии и Республики Корея исключение может быть сделано лишь для собранных в ЕС авто с использованием японских или корейских компонентов. В японском правительстве считают такие исключения недостаточными.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее производители электромобилей из Японии выразили обеспокоенность из-за планов Евросоюза отдать приоритет машинам европейской сборки.

СМИ предупредили о серьезном ударе по позициям японских концернов Toyota и Honda из-за новых американских тарифов на автомобили канадского производства.

Также японско-итальянско-британский проект по разработке истребителя нового поколения оказался в тяжелом положении из-за промедлений Лондона.