Росгвардейцы уничтожили более 380 дронов ВСУ в Херсонской и Запорожской областях

Tекст: Дмитрий Зубарев

Военнослужащие и сотрудники Росгвардии, выполняющие служебно-боевые задачи в рамках спецоперации на Украине, с начала месяца уничтожили более 380 дронов противника из штатного стрелкового вооружения, сообщает Росгвардия.

Отмечается, что среди пораженных целей свыше 270 аппаратов самолетного типа и 110 FPV-дронов.

В ведомстве подчеркнули, что действия рос гвардейцев позволили обеспечить безопасность мирных жителей и стабильную работу объектов гражданской инфраструктуры.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник оператор с позывным Леголас рассказал об уничтожении около 50 украинских дронов в Харьковской области операторами FPV-перехватчиков группировки войск «Север».

В понедельник администрация Каменско-Днепровского муниципального округа сообщила о повреждении школы и учреждения культуры в Запорожской области в результате атаки украинских беспилотников.

Ранее военнослужащие 6-й гвардейской общевойсковой армии поразили более десяти укрытий операторов беспилотников украинских войск на харьковском направлении.