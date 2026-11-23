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Промышленный объект в Пермском крае пострадал при атаке беспилотников
При атаке беспилотников в Пермском крае получил повреждения промышленный объект
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что в результате атаки вражеских беспилотников в регионе получил повреждения промышленный объект.
В Пермском крае дежурные силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы ведут отражение атаки вражеских беспилотных летательных аппаратов, сообщает губернатор региона в Мах.
«В результате нападения повреждения получил промышленный объект. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы», – заявил глава Пермского края.
Махонин отдельно обратился к местным жителям с призывом соблюдать меры безопасности. Он попросил не подходить и не прикасаться к обнаруженным обломкам дронов, не снимать на видео и не выкладывать в социальные сети информацию о пролетающих аппаратах и работе российских систем противовоздушной обороны. Обо всех подозрительных объектах губернатор поручил незамедлительно сообщать по единому номеру экстренных служб 112.
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