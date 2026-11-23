23 ноября день рождения Николаса Мадуро. Президент Венесуэлы встречает его в американской тюрьме. Однако судьба Мадуро вовсе не предопределена и у него есть шанс вернуться на родину.0 комментариев
Из проекта конституции Армении исключили ссылку на Декларацию независимости
Опубликован проект конституции Армении без упоминания Декларации независимости
Опубликованный властями Армении проект новой конституции республики не содержит упоминания о Декларации независимости страны.
Текст документа разместили на специально созданном сайте. В преамбуле проекта нового основного закона республики отсутствует ссылка на Декларацию независимости Армении, передает ТАСС.
Ранее премьер-министр страны Никол Пашинян назвал политической целью принятие новой конституции. Глава правительства заявил о необходимости органической связи документа с гражданами Армении и обещал опубликовать проект до конца года.
Оппозиция обвинила премьер-министра в выполнении требования Азербайджана исключить упоминание декларации из текста конституции. В этом документе говорится о бывшей непризнанной Нагорно-Карабахской республике, которую Никол Пашинян признал частью Азербайджана, и о геноциде армян в Османской империи в 1915 году. Власти республики отрицают переписывание конституции по требованию Баку.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу премьер-министр Армении Никол Пашинян анонсировал публикацию проекта нового основного закона страны.
В четверг премьер-министр пообещал уйти в отставку в случае отклонения новой конституции на референдуме.
В среду глава правительства заявил о готовности покинуть должность после подписания мирного договора с Азербайджаном.