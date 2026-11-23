Победа в Великой Отечественной войне – важнейшая часть нашей истории, нашего культурного кода. Но Победа – это не только освобожденные земли, народы, гордость и память. Это и то, что происходит с героями впоследствии.7 комментариев
Таджикистан предложил увеличить квоты для граждан республики в вузах России
Душанбе предложил увеличить квоты на обучение в вузах России
Заместитель министра образования и науки Таджикистана Бахриддин Музаффарзода на встрече с заместителем руководителя Россотрудничества Наталией Киселевой предложил увеличить число квот на обучение граждан республики в российских университетах.
Власти республики выступили за разработку перечня наиболее востребованных специальностей для формирования образовательных мест с учетом потребностей национального рынка труда и перспектив развития страны, передает «Интерфакс».
Душанбе считает необходимым выделять целевые квоты по педагогическим направлениям, которые нужны в общеобразовательных учреждениях Таджикистана. Для студентов, обучающихся по программам Россотрудничества, предложено ввести обязательную профессиональную практику на родине для их адаптации к национальной системе образования.
Инициативы также включают создание годичного курса русского языка для абитуриентов с недостаточным уровнем подготовки и введение равного представительства двух государств в комиссиях по отбору кандидатов. По итогам встречи стороны подтвердили интерес к развитию сотрудничества в сфере подготовки квалифицированных кадров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее замглавы Минпросвещения России Андрей Корнеев сообщил о полном обеспечении потребностей школьников Таджикистана российскими учебниками по русскому языку.
Также Россия передала школам республики более 840 тыс. таких книг.
Кроме того, президент России Владимир Путин заявил о готовности увеличить квоту для таджикских студентов в российских вузах.