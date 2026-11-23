На Пхукете начались поиски пропавшего 74-летнего гражданина России

Tекст: Алексей Дегтярёв

Туристическая полиция таиландской провинции Пхукет ведет поиски гражданина России, который перестал выходить на связь, передает ТАСС.

«Мы получили заявление о пропавшем без вести гражданине России, который исчез вчера, но на данный момент какой-либо дополнительной информации нет. Его пока не нашли», – заявил дежурный сотрудник полицейского участка.

По данным портала Phuket Info Center, 74-летний мужчина вышел из жилого комплекса Boat Pattana в районе Равай утром 22 ноября и не вернулся. Отмечается, что он не взял с собой мобильный телефон.

В генеральном консульстве России на Пхукете добавили, что за содействием в связи с происшествием к дипломатам никто не обращался.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу на острове Пхукет в Таиланде пропал 33-летний россиянин Егор Родионов. На прошлой неделе во Вьетнаме продолжились поиски ушедшего из гостиницы без документов и мобильного телефона российского туриста. В прошлом месяце пропавшего на Пхукете 17-летнего россиянина Данилу Горбунова нашли в местной больнице в состоянии комы после автомобильной аварии.