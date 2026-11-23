Победа в Великой Отечественной войне – важнейшая часть нашей истории, нашего культурного кода. Но Победа – это не только освобожденные земли, народы, гордость и память. Это и то, что происходит с героями впоследствии.7 комментариев
На Пхукете пропал вышедший из дома без телефона россиянин
На Пхукете начались поиски пропавшего 74-летнего гражданина России
В провинции Таиланда Пхукет исчез 74-летний россиянин, сообщили в полиции этого региона, генеральный консул России в провинции Пхукет Егор Иванов сообщил, что дипломатическое ведомство уточняет информацию.
Туристическая полиция таиландской провинции Пхукет ведет поиски гражданина России, который перестал выходить на связь, передает ТАСС.
«Мы получили заявление о пропавшем без вести гражданине России, который исчез вчера, но на данный момент какой-либо дополнительной информации нет. Его пока не нашли», – заявил дежурный сотрудник полицейского участка.
По данным портала Phuket Info Center, 74-летний мужчина вышел из жилого комплекса Boat Pattana в районе Равай утром 22 ноября и не вернулся. Отмечается, что он не взял с собой мобильный телефон.
В генеральном консульстве России на Пхукете добавили, что за содействием в связи с происшествием к дипломатам никто не обращался.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу на острове Пхукет в Таиланде пропал 33-летний россиянин Егор Родионов. На прошлой неделе во Вьетнаме продолжились поиски ушедшего из гостиницы без документов и мобильного телефона российского туриста. В прошлом месяце пропавшего на Пхукете 17-летнего россиянина Данилу Горбунова нашли в местной больнице в состоянии комы после автомобильной аварии.