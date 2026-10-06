Пропавший в Таиланде российский подросток найден в состоянии комы

Пропавший на Пхукете 17-летний россиянин найден в больнице в состоянии комы

Обнаружить юношу удалось благодаря публикациям в соцсетях, после которых его матери сообщили о похожем пациенте в больнице «Ватчира Пхукет», передает РИА «Новости» со ссылкой на лидера группы российских волонтеров в Таиланде Светлану Шерстобоеву.

По словам волонтера, мать подростка сразу отправилась в медицинское учреждение и опознала сына.

«Данила попал в тяжелейшее ДТП и оказался единственным выжившим в этой аварии», – сообщила Шерстобоева.

По предварительным данным SHOT, подросток попал в аварию на такси. Он остается в коме и пока не приходит в сознание.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник российский подросток пропал на Пхукете по пути на встречу с друзьями.

В понедельник сын экс-мэра Махачкалы Мусаева погиб в ДТП в Таиланде.