Победа в Великой Отечественной войне – важнейшая часть нашей истории, нашего культурного кода. Но Победа – это не только освобожденные земли, народы, гордость и память. Это и то, что происходит с героями впоследствии.7 комментариев
Задорнов предсказал снижение ставки Центробанка не раньше середины 2027 года
Экономист Задорнов исключил снижение ставки Центробанка до середины 2027 года
Бывший министр финансов России, экономист Михаил Задорнов заявил, что регулятор вряд ли приступит к смягчению денежно-кредитной политики раньше середины следующего года.
По словам эксперта, регулятор уже исчерпал шаги по смягчению политики на ближайшее время. В декабре ждать пересмотра показателя не стоит, передает РИА «Новости».
«Я бы сказал, ожидать его до середины следующего года не стоит, поскольку ЦБ определенные снижения в этом году уже делал», – сказал Задорнов.
Экономист пояснил, что по прогнозу Центробанка инфляция в 2026 году составит 7,1–7,5%, а при текущем уровне в 14% эффективная ставка за вычетом инфляции составляет менее 7%. Дальнейшие шаги возможны только при реальном замедлении роста цен, чего не произойдет ни в декабре, ни в январе.
Финансовый рынок уже закладывает стоимость денег выше ключевой ставки, о чем свидетельствует доходность пятилетних и десятилетних ОФЗ на уровне 16–16,5%. При этом Задорнов назвал нереалистичным сценарием ужесточение политики. Повышение ставки сломает прогнозы экономических игроков и потребует пересмотра принятого бюджета на 2027 год, где уже заложено небольшое снижение показателя.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о намерении продолжить снижение ставки в 2027 году.
Также Центральный банк оставил ключевую ставку без изменений на уровне 14% годовых.
Кроме того, регулятор сообщил о возможности более высокой траектории ключевой ставки для стабилизации инфляции.