Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14%

Tекст: Вера Басилая

«Совет директоров Банка России 23 октября 2026 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 14% годовых», – следует из заявления Банка России.

В заявлении Центробанка также отмечается повышенное текущее ценовое давление, а также сообщается о высоких инфляционных ожиданиях.

«По оценке Банка России, устойчивый рост цен не снижается и находится в диапазоне 5–6% в пересчете на год, прежде всего из-за влияния временного сокращения производственных мощностей в отдельных отраслях», – сообщил Банк России.

Базовый сценарий предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 12,5–13,5% годовых в 2027 году. По прогнозу Банка России, годовая инфляция вернется к 4,0% в 2027 году и будет находиться на цели в дальнейшем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Совете Федерации спрогнозировали сохранение ключевой ставки на уровне 14%.

В прошлом месяце регулятор впервые более чем за год принял решение не менять показатель.

Летом Центральный банк снизил ставку на четверть процентного пункта.