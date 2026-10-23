  • Новость часаЭксперт: Путин справедливо отказал Киеву в праве говорить о территориальных потерях
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Евросоюзу указали на спасение от смерти в СНГ
    Эксперт: России не о чем разговаривать с европейскими «переговорщиками»
    Немецкая Quantum Systems разогнала беспилотник до рекордных 777 км/ч
    «Обучение» Зеленского: Как Путин приближает мир
    Кремль: Встреча лидеров России, Китая и США чрезвычайно важна
    ВС России завершили ликвидацию окруженных групп ВСУ в Харьковской области
    МИД пообещал Австрии неотвратимый ответ на высылку дипломатов
    Трамп, Маск и Зеленский обменялись обвинениями из-за ограничений Starshield
    Генсек ОДКБ заявил о фактическом выходе Армении из организации
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Импорт превратился в оружие

    Лживые сказки о «свободном рынке» окончательно дискредитированы, Россия выучила урок. Причем он выучен в широком смысле. Именно поэтому сейчас власти делают все для того, чтобы перейти на самообеспечение по максимальному количеству товарных позиций.

    2 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россия эпохи Путина научилась уважать себя

    За годы под руководством Путина Россия как будто сменила матрицу восприятия окружающего мира и самой себя. Страна наполнена самоуважением и спокойной убежденностью в своем праве на достойную и счастливую жизнь.

    34 комментария
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как горстка бойцов спасла сотни тысяч людей в Ленинграде

    22 октября 1942 года немцы попытались высадить десант на остров Сухо в Ладожском озере. Успех означал бы огромные потери для мирного населения блокированного Ленинграда. Но на пути захватчиков встали корабли и батарея Ладожской военной флотилии.

    5 комментариев
    23 октября 2026, 13:33 • Новости дня

    Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14%

    Tекст: Вера Басилая

    Центральный банк России принял ожидаемое решение оставить ключевую ставку без изменений на уровне 14% годовых.

    «Совет директоров Банка России 23 октября 2026 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 14% годовых», – следует из заявления Банка России.

    В заявлении Центробанка также отмечается повышенное текущее ценовое давление, а также сообщается о высоких инфляционных ожиданиях.

    «По оценке Банка России, устойчивый рост цен не снижается и находится в диапазоне 5–6% в пересчете на год, прежде всего из-за влияния временного сокращения производственных мощностей в отдельных отраслях», – сообщил Банк России.

    Базовый сценарий предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 12,5–13,5% годовых в 2027 году. По прогнозу Банка России, годовая инфляция вернется к 4,0% в 2027 году и будет находиться на цели в дальнейшем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Совете Федерации спрогнозировали сохранение ключевой ставки на уровне 14%.

    В прошлом месяце регулятор впервые более чем за год принял решение не менять показатель.

    Летом Центральный банк снизил ставку на четверть процентного пункта.

    20 октября 2026, 19:17 • Новости дня
    Популярный у российских туристов в Турции сервис прекратит работу

    Туристам из России сообщили о предстоящем закрытии Letim

    Популярный у российских туристов в Турции сервис прекратит работу
    @ Jens Kalaene/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Популярная среди российских туристов в Турции платежная система Letim прекратит свою работу 30 ноября, сообщили в службе поддержки сервиса.

    «Информируем вас, что сервис Letim прекратит свою работу 30 ноября 2026 года… Вы сможете использовать средства на своем счете Letim для оплаты онлайн- и офлайн-покупок или вывести на свой счет в российском банке через приложение Letim до 30 ноября 2026 года включительно», – приводит РИА «Новости» сообщение службы поддержки сервиса.

    После этой даты клиенты смогут вывести остатки средств, обратившись в техподдержку. При этом снятие наличных и переводы на банковские счета в Турции в рамках процесса завершения работы уже недоступны.

    Приложение Letim представляет собой цифровой кошелек, позволяющий туристам пополнять баланс со своего банковского счета, оплачивать покупки и услуги в Турции по QR-коду, а также снимать наличные в банкоматах. Пользователи также могли оформить пластиковую карту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне глава ВТБ Андрей Костин сообщил о планах банка запустить оплату по QR-коду для российских туристов в Турции.

    В апреле власти турецкой Антальи заявили о решении большинства проблем россиян с безналичной оплатой.

    В прошлом году турецкие отельеры предложили отказаться от системы «шведский стол» в гостиницах.

    Комментарии (0)
    20 октября 2026, 18:29 • Новости дня
    Болгария отказалась выделять Украине дополнительную помощь

    Премьер Болгарии Радев отказался выделять Украине дополнительную помощь

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил об отказе страны предоставлять дополнительную финансовую помощь Украине.

    В ходе брифинга Радев заявил, что Болгария не намерена участвовать в выделении Украине запрошенных Владимиром Зеленским дополнительных 70 млрд евро, передает ТАСС.

    «В прошлом году было решение Европейского союза о займе для Украины в размере 90 млрд евро, который Европа гарантирует, а на Совете ЕС на прошлой неделе президент Зеленский попросил еще 70 млрд евро», – отметил он.

    По словам премьер-министра, выделение таких сумм неуместно «на фоне того, что переживает сейчас Европа». Радев также выразил надежду на то, что в конфликте «разум и дипломатия будут преобладать», добавив, что военными средствами достичь выхода из него практически невозможно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Бундестаге заявили об истощении финансов ЕС на поддержку Украины. Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал эту помощь большой нагрузкой на европейский бюджет.

    В четверг премьер Латвии призвал европейцев пить меньше пива ради помощи Киеву.

    Комментарии (0)
    22 октября 2026, 19:56 • Видео
    Польша оставила Украину без оружия

    Польша заморозила поставки вооружений на Украину в ответ на решение Львовского облсовета отмечать следующий год как год Степана Бандеры. Очень своевременное и полезное решение. Для России, конечно.

    Комментарии (0)
    21 октября 2026, 18:18 • Новости дня
    Госдолг Британии впервые превысил 3 трлн фунтов стерлингов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Государственный долг Британии по итогам сентября впервые превысил 3 трлн фунтов стерлингов, при этом выплаты по процентам оказались значительно выше прогнозов властей.

    «К концу сентября 2026 года государственный долг впервые превысил 3 трлн фунтов стерлингов», – приводит РИА «Новости» данные Бюро национальной статистики Британии (ONS).

    На начало октября показатель составил 3,005 трлн фунтов стерлингов. При этом в процентном отношении к объему экономики долг оказался ниже, чем годом ранее. Сумма выплат процентов по государственному долгу за сентябрь достигла 10,9 млрд фунтов стерлингов, что на 16,6% больше показателей прошлого года и на 2 млрд превышает прогнозы властей.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова связала экономический кризис в Британии с антироссийскими санкциями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце топливный кризис отправил Францию и Британию на войну с хуситами.

    Комментарии (0)
    20 октября 2026, 14:32 • Новости дня
    Онлайн-банк Revolut сообщил о масштабном сбое в работе сервисов

    Миллионы европейских пользователей пожаловались на сбои в работе банка Revolut

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Международный онлайн-банк Revolut столкнулся с техническими неполадками, которые затронули работу нескольких сервисов и вызвали жалобы миллионов пользователей из стран Европы.

    Клиенты онлайн-банка Revolut массово пожаловались на перебои в работе сервисов кредитной организации, пишет ТАСС.

    «В настоящее время мы испытываем сбой в работе нескольких сервисов. Мы подтверждаем, что все деньги и данные наших клиентов находятся в безопасности», – говорится в официальном сообщении банка.

    Представители финансовой организации принесли извинения клиентам за доставленные неудобства. Техническая проблема была обнаружена во вторник утром, в данный момент специалисты ведут активную работу над ее устранением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее хакеры потребовали от Revolut выкуп в 3 млн долларов.

    Также национальная система платежных карт сообщала о возможных сбоях онлайн-платежей по картам Visa и Mastercard.

    Комментарии (0)
    20 октября 2026, 14:28 • Новости дня
    Госдума одобрила законопроект о непубличных кредитных рейтингах

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Госдума приняла в первом чтении законопроект, вводящий институт непубличных кредитных рейтингов для защиты корпоративной информации в условиях санкций.

    Госдума приняла в первом чтении проект закона о непубличных кредитных рейтингах, информация о которых будет предоставляться ограниченному кругу лиц, передает РИА «Новости».

    Документ был внесен группой парламентариев во главе с председателем комитета парламента по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. По словам депутата, в условиях санкционного давления непубличные рейтинги позволят инвесторам получать нужную информацию без риска ее утечки.

    Кроме того, инициатива предусматривает возможность присваивать кредитные рейтинги облигациям и цифровым финансовым активам до их официальной регистрации. Это должно ускорить процесс привлечения финансирования для бизнеса.

    Законопроект также расширяет перечень обстоятельств, которые считаются конфликтом интересов, включая сделки с рейтингуемыми лицами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Аксаков спрогнозировал сохранение ключевой ставки Банка России. В апреле он заявил о вере в криптовалюту. В марте в Госдуме назвали число введенных против России санкций.

    Комментарии (0)
    22 октября 2026, 21:49 • Новости дня
    Зеленский подписал законы о налогах для получения помощи от ЕС и МВФ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Украины Владимир Зеленский подписал законы о налогах, необходимые для получения финансовой помощи от Евросоюза и Международного валютного фонда (МВФ).

    Глава киевского режима утвердил поправки в Налоговый и Таможенный кодексы, которые вводят налогообложение доходов от продаж через цифровые платформы и отменяют льготы для посылок из-за рубежа стоимостью менее 150 евро, передает ТАСС со ссылкой на данные картотеки сайта Верховной рады.

    Еврокомиссия и МВФ настаивают на самостоятельном поиске Киевом новых источников пополнения бюджета. Из-за задержки принятия этих непопулярных законов Украина в текущем году недополучила 29,5 млрд долларов зарубежного финансирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Владимир Зеленский затянул удавку на шее украинского народа, набрав зарубежных кредитов.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила необходимость прогресса в принятии новых законов на Украине для получения дальнейшей финансовой помощи от Евросоюза.

    До этого директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева сообщила о сохранении зависимости киевского руководства от масштабной зарубежной поддержки даже в случае успешного мирного урегулирования конфликта.

    Комментарии (0)
    21 октября 2026, 19:08 • Новости дня
    Глава ТПП предложил повысить лимит доходов для самозанятых

    Глава ТПП Катырин предложил повысить лимит доходов самозанятых

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин выступил за повышение планки годового дохода для самозанятых с учетом накопленной инфляции.

    Действующий лимит годового дохода в 2,4 млн рублей для самозанятых граждан необходимо увеличить, считает Катырин. На XXII Всероссийском налоговом форуме в Москве он напомнил, что квота была введена еще в 2019 году, сообщает РИА «Новости».

    «Но 2,4 млн рублей тогда и сейчас – это совсем разный уровень дохода. В связи с этим считаю целесообразным рассмотреть возможность индексации лимита доходов на уровень инфляции», – заявил Катырин.

    По его словам, эксперимент по налогу на профессиональный доход оказался эффективным, позволив многим россиянам легализовать свою работу без сложной отчетности.

    Он добавил, что концепцию дальнейшей трансформации налогового режима после 2028 года нужно обсуждать с привлечением бизнеса уже сейчас, чтобы предприниматели понимали перспективы изменения ставок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Торгово-промышленная палата предложила ограничить виды деятельности для самозанятых.

    В феврале Минздрав выступил с инициативой выдавать им больничные листы.

    Ранее в Госдуме призвали разрешить плательщикам налога на профессиональный доход сдавать нежилые помещения.

    Комментарии (0)
    21 октября 2026, 14:50 • Новости дня
    Силуанов: За пять лет реальные доходы россиян выросли на 30%

    Силуанов заявил о росте реальных доходов граждан России на 30% за пять лет

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр финансов Антон Силуанов во время выступления на пленарном заседании Госдумы рассказал, что за последние пять лет реальные доходы россиян увеличились более чем на 30%.

    Кандидат на пост вице-премьера и министра финансов выступил перед депутатами с речью о финансовом благополучии граждан, отмечает РИА «Новости».

    «Доходы населения за последние пять лет выросли более чем на 30%. Важно не останавливаться на достигнутом и создавать условия для дальнейшего развития», – сказал Силуанов.

    В среду Госдума на пленарном заседании рассматривает кандидатуры новых членов правительства, которые были направлены на утверждение премьер-министром Михаилом Мишустиным. Накануне кандидатуру Силуанова на пост вице-премьера поддержал профильный комитет нижней палаты парламента по бюджету и налогам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил назначение Силуанова вице-премьером.

    Также накануне депутаты нижней палаты парламента поддержали кандидатуры новых членов правительства. А в понедельник премьер-министр Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуры пяти новых членов правительства.

    Комментарии (0)
    21 октября 2026, 20:19 • Новости дня
    Медведев назвал объем финансирования народной программы «Единой России»

    Медведев: На народную программу «Единой России» выделили более 18 трлн рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель председателя Совета безопасности и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что на реализацию народной программы партии в проекте федерального бюджета на ближайшие три года заложено более 18 трлн рублей.

    «Главная задача партии – выполнить взятые на себя обязательства перед гражданами. Они подробно отражены в Народной программе, с которой мы победили на выборах в Государственную думу. На ее реализацию в проекте федерального бюджета на ближайшие три года предусмотрено свыше 18 трлн рублей», – сообщил Медведев в Max.

    Он добавил, что при подготовке законопроекта о бюджете ко второму чтению необходимо сохранить финансирование приоритетных направлений программы. Также важно уделить особое внимание поддержке регионов и определить конкретные направления работы партии на предстоящий год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Медведев ранее отметил вклад женского движения в народную программу «Единой России».

    До этого стало известно, что в партию поступило почти 3 млн новых предложений.

    В июне председатель «Единой России» рассказал об успехах социальной части партийной программы.

    Комментарии (0)
    22 октября 2026, 18:38 • Новости дня
    Минтранс назвал сумму трат бюджета на дороги и транспорт в ближайшие три года

    Минтранс: Расходы бюджета на дороги в России превысят 4,2 трлн рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство транспорта России опубликовало параметры проекта бюджета на 2027–2029 годы, в котором на развитие дорожного хозяйства планируется направить 4,2 трлн рублей.

    В проекте бюджета на 2027–2029 годы заложены масштабные средства на развитие транспортной инфраструктуры страны, крупнейшей статьей расходов станет дорожное хозяйство, сообщает Минтранс России.

    В частности, расходы Федерального дорожного фонда на трехлетний период запланированы в объеме 4,257 трлн рублей. Эти средства пойдут на строительство и реконструкцию 1312 км трасс, а также на ремонт и содержание еще 61 тыс. километров дорог. Параллельно продолжится приведение в нормативное состояние региональных сетей.

    На поддержку железнодорожного комплекса выделят 551 млрд рублей, которые преимущественно направят на субсидирование перевозок. Авиационная отрасль получит 298 млрд рублей, из которых 86 млрд рублей составят субсидии на авиаперевозки для сохранения сниженной стоимости билетов.

    «Сегодня в опорную сеть входят 226 гражданских аэродромов», – напомнил первый замминистра транспорта Константин Пашков.

    Финансирование морского и внутреннего водного транспорта составит 178 млрд рублей, а на развитие и содержание пунктов пропуска через государственную границу направят 157 млрд рублей. На развитие городского пассажирского транспорта предусмотрено 65 млрд рублей с привлечением механизмов льготного лизинга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Министерство транспорта подготовило законопроект об обязательном цифровом уведомлении автовладельцев перед эвакуацией машин.

    Во вторник комитет Государственной думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры рекомендовал утвердить главу Минтранса Андрея Никитина на должность заместителя председателя правительства.


    Комментарии (0)
    22 октября 2026, 16:04 • Новости дня
    Сбербанк анонсировал презентацию своей новой стратегии на 2027–2029 годы

    Сбербанк: Новая стратегия банка на три года будет представлена 12 ноября

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сбербанк проведет «день инвестора» 12 ноября, где представит новую трехлетнюю стратегию развития на 2027–2029 годы и подведет итоги действующей.

    Как сообщили в банке, в центре внимания окажутся перспективы развития бизнеса, роль технологий и искусственного интеллекта, а также финансовые ориентиры на ближайшие три года, передает РИА «Новости». Отмечается, что приверженность человекоцентричности останется ключевым фокусом.

    Ранее Сбербанк направил на дивиденды 50% от чистой прибыли по МСФО при соблюдении достаточности общего капитала по РСБУ на уровне не менее 13,3%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца глава Сбербанка Герман Греф, используя молодежный сленг, описал стадии внедрения искусственного интеллекта в сервисы как переход от «стрема» к «вау».

    В сентябре он заявил, что развитие ИИ в скором времени приведет к полному исчезновению классической банковской системы.

    В том же месяце Банк России определил основные направления развития финансового рынка на 2027–2029 годы.

    Комментарии (0)
    22 октября 2026, 17:09 • Новости дня
    Минфин Таиланда отложил введение налога на выезд из страны

    Минфин Таиланда отложил введение выездного налога в размере 30 долларов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство финансов Таиланда решило отложить введение налога на выезд из страны для сохранения положительной динамики в туристическом секторе.

    В Минфине Таиланда приняли решение отложить введение выездного налога в размере 1 тыс. батов (30 долларов) на выезд из страны. Причиной местные чиновники назвали желание сохранить положительную динамику в туристическом секторе, пишет ТАСС.

    «Мы обсудили этот вопрос с налоговым департаментом и решили, что пока не будем давать ход инициативе, поскольку хотим, чтобы туристическая отрасль продолжала развиваться», – заявил глава ведомства Экнити Нититханпрапхат.

    По его словам, в ходе 33-го совещания министров финансов стран АТЭС в Гонконге представители ряда государств выразили заинтересованность в поездках граждан в Таиланд. Кроме того, на решение повлияла ситуация на Ближнем Востоке, сказывающаяся на стоимости энергоносителей и работе авиакомпаний. В Минфине считают, что новый сбор создаст избыточную финансовую нагрузку на путешественников и бизнес.

    Общественные слушания по законопроекту о выездном налоге проводятся налоговым департаментом с 30 сентября по 29 октября. Законопроект предусматривает базовую ставку в 1 тыс. батов для вылетающих авиатранспортом, при этом законодательный потолок определен в 5 тыс. батов.

    Нититханпрапхат подчеркнул, что этот налог не связан с туристическим сбором за въезд в размере 450 батов, введение которого запланировано на 2027 год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Ассоциация таиландских турагентов направила петицию с призывом отменить планируемый выездной налог.

    Ассоциация туроператоров России (АТОР) заявила, что введение туристического сбора не приведет к падению спроса на путевки среди россиян.

    Комментарии (0)
    22 октября 2026, 08:10 • Новости дня
    Количество выданных кредитов наличными в России достигло двухлетнего максимума

    Банки России выдали максимальное за два года число кредитов наличными

    Tекст: Мария Иванова

    Российские банки в сентябре выдали 2,42 млн кредитов наличными, что стало максимальным показателем за последние два года, сообщили в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).

    «По данным ОКБ, в сентябре банки выдали россиянам максимальное за два года количество кредитов наличными – 2,42 млн. По сравнению с предыдущим месяцем количество выдач выросло на 3%: в августе было выдано 2,35 млн кредитов», – говорится в сообщении бюро, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что в годовом выражении количество выдач увеличилось на 53%. При этом объем кредитования наличными в сентябре составил 471,94 млрд рублей, снизившись на 4% по сравнению с августом. В годовом выражении прирост объема кредитования достиг 50%.

    Средний размер кредита наличными в сентябре опустился до 195 тыс. рублей с 209 тыс. рублей в августе. За год средний размер кредита снизился на 4 тыс. рублей. Средний срок кредитования составил 26 месяцев.

    За третий квартал было оформлено 7,02 млн кредитов наличными на общую сумму 1,45 трлн рублей, а с начала года – 18,76 млн кредитов на 3,78 трлн рублей. Самые крупные кредиты выдавали жителям Москвы (в среднем 329 тыс. рублей), Кабардино-Балкарии (292 тыс. рублей) и Петербурга (290 тыс. рублей).

    Генеральный директор ОКБ Михаил Алексин отметил, что спрос на кредиты продолжает расти из-за снижения ставок и искусственного накопления за последние два года. Однако возможности банков ограничены из-за макропруденциальных требований регулятора и растущей закредитованности заемщиков, что вынуждает одобрять меньшие суммы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава Банка России Эльвира Набиуллина исключила влияние жесткого регулирования на рост кредитования.

    Регулятор ввел надбавки для банков для ограничения рисков потребительского кредитования.

    Летом Госдума обязала банки уведомлять граждан о новых кредитах через портал «Госуслуги».

    Комментарии (0)
    22 октября 2026, 08:38 • Новости дня
    Молдавия решила взять кредиты для повышения зарплат бюджетникам

    Tекст: Вера Басилая

    Министр финансов Молдавии Виктория Белоус заявила, что правительству республики придется прибегнуть к внутренним и внешним займам для повышения зарплат в бюджетной сфере в 2027 году.

    «Зарплатная политика важна, как и другие реформы. Откуда взять деньги? Утверждаем новую налоговую политику, дополнительные средства возьмем, убеждая заплатить тех, кто обычно не платит налоги. Также мы будем занимать деньги как на внутреннем, так и на внешнем рынках», – заявила Белоус.

    По ее словам, в настоящее время разрабатывается проект госбюджета на 2027 год, который заведомо будет дефицитным. Правительству предстоит согласовать требования о росте зарплат с необходимостью удержать дефицит в рамках 4,5% ВВП, передает РИА «Новости».

    Весной финансовое ведомство предлагало увеличить оклады на 10–30%, однако президент Молдавии Майя Санду признала нехватку средств в казне для этих целей. Республика несколько лет находится в состоянии экономического кризиса, по итогам 2025 года инфляция в стране составила 7,8%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в парламенте Молдавии обвинили власти в газовом кризисе. На прошлой неделе мэр Кишинева обвинил правящую партию в создании водного кризиса.

    До этого Молдавия ввела режим чрезвычайного положения из-за проблем в энергетической сфере.

    Комментарии (0)
    23 октября 2026, 08:42 • Новости дня
    Кушнер опроверг обвинения в тайных сделках с лидерами стран Ближнего Востока

    Кушнер опроверг данные о якобы тайных финансовых операциях на миллионы долларов

    Tекст: Вера Басилая

    Зять президента США Джаред Кушнер опроверг обвинения в причастности к многомиллионным тайным финансовым операциям с участием стран Ближнего Востока.

    Кушнер категорически опроверг утверждения о причастности к многомиллионным тайным финансовым операциям, распространенные американским журналом, передает ТАСС.

    «Этого никогда не происходило», – заявил Джаред Кушнер в социальной сети.

    Он подчеркнул, что автор материала не предоставил никаких доказательств, включая банковские выписки, данные о переводах или даты транзакций. Кушнер напомнил о многочисленных разбирательствах в Конгрессе США и расследованиях спецпрокурора, с которыми он добровольно сотрудничал, отметив, что подобные обвинения никогда не выдвигались.

    Зять американского лидера назвал статью возмутительной фабрикацией, выдумкой и пропагандой, за которой стоят люди со злым умыслом.

    Ранее журнал Vanity Fair опубликовал отрывок из книги журналиста Мэттью Коула, в которой сообщалось, что спецслужбы Нидерландов получили доступ к телефону Кушнера и обнаружили сведения о тайных договоренностях и финансовых операциях на сотни миллионов долларов, связанных с Израилем, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду зять американского лидера Джаред Кушнер вместе со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом отчитали Владимира Зеленского за критику Дональда Трампа.

    Помощник президента Юрий Ушаков сообщил об отказе Кушнера от поездки на переговоры в Россию из-за болезни.

    В августе Корпус стражей исламской революции назвал выдумкой слова Трампа о существовании скрытых каналов связи между Тегераном и Вашингтоном.

    Комментарии (0)
    Главное
    Первый танкер с российским дизелем направился в Нью-Йорк
    Опубликовано фото новой российской крылатой ракеты «Филин»
    Европарламент призвал вернуть запрет на соболиный мех из России
    Минфин оценил потенциал легализации онлайн-казино в 100 млрд рублей
    ВВС США допустили участие бомбардировщиков в воздушных боях
    Умер актер из фильма «Мы из будущего» Андрей Терентьев
    В России решили создать первый «умный монастырь» с искусственным интеллектом

    Российская валюта ломает осенние тренды

    Исторически так сложилось, что с осени до конца года рубль, как правило, ослабевает. Не обязательно сильно, но тренд на снижение заметен. В этом году рубль сначала так и делал, еще с конца лета. Однако на этой неделе он неожиданно начал крепнуть даже несмотря на то, что Минфин в этом месяце кратно увеличил скупку валюты в рамках бюджетного правила. Что случилось? Подробности

    Перейти в раздел

    Грузия выбрала человека для «ключевой роли» в России

    После долгого перерыва правительство Грузии назначило нового специального представителя премьер-министра по отношениям с Россией. Им стал весьма статусный дипломат – замглавы МИД Георгий Зурабашвили. О чем это говорит? К чему готовятся в Тбилиси? Подробности

    Перейти в раздел

    Безэкипажные танки возьмут на себя опасные задачи

    В российской армии планируют создать подразделения безэкипажных танков. Такую технику уже испытали на учениях «Центр-2026» на полигоне «Чебаркульский». Как будут устроены эти подразделения, какие задачи смогут выполнять тяжелые боевые роботы и с какими ограничениями столкнется их применение на поле боя? Подробности

    Перейти в раздел

    Евросоюзу указали на спасение от смерти в СНГ

    Лидер партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель представила план по реформированию Евросоюза и его институтов. Если реформы удастся воплотить, ЕС начнет напоминать СНГ – Содружество Независимых Государств. Возможно, это его единственный путь к спасению. Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Польша оставила Украину без оружия

      Польша заморозила поставки вооружений на Украину в ответ на решение Львовского облсовета отмечать следующий год как год Степана Бандеры. Очень своевременное и полезное решение. Для России, конечно.

    • Вэнс хочет уйти. Что мы теряем?

      Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что, вероятно, не будет участвовать в следующих выборах, хотя его считали преемником Дональда Трампа. Кто же тогда возглавит США?

    • «Альтернатива для Германии» продолжает удивлять

      Руководство партии «Альтернатива для Германии» сделало несколько заявлений, на которые стоит обратить внимания. Обращать внимание на заявления канцлера Фридриха Мерца, напротив, не стоит.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

    Перейти в раздел

    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации