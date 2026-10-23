Стоимость дизельного топлива в США выросла на 74% за год

Tекст: Дарья Григоренко

Цена на дизельное топливо в США взлетела на 74% по сравнению с прошлым годом и в четверг составила в среднем 6,31 доллара за галлон, пишет Axios со ссылкой на Американскую автомобильную ассоциацию (AAA).

Рост цен серьезно ударил по фермерам в период осеннего сбора урожая, поскольку они не могут переложить возросшие расходы на потребителей, в отличие от транспортных компаний. Президент США Дональд Трамп объявил о выделении фермерам единовременной помощи в размере 8 млрд долларов.

Высокие цены стимулируют поиск более эффективных решений: от сокращения времени работы двигателей вхолостую до использования систем точного земледелия с GPS-навигацией. В то же время переход на электрические грузовики или тракторы, работающие на метане из навоза, сдерживается высокой стоимостью и необходимостью создания новой инфраструктуры.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о начале поставок российского дизельного топлива в США.

В четверг президент Чехии Петр Павел заявил, что решение Дональда Трампа снять санкции с поставок российского дизельного топлива отдалило перспективу перемирия на Украине.

В среду спецпосланник президента США Стив Уиткофф передал Владимиру Путину благодарность от американского лидера за решение об экспорте дизеля.