Лживые сказки о «свободном рынке» окончательно дискредитированы, Россия выучила урок. Причем он выучен в широком смысле. Именно поэтому сейчас власти делают все для того, чтобы перейти на самообеспечение по максимальному количеству товарных позиций.2 комментария
Цена дизельного топлива в США взлетела на 74% из-за конфликта с Ираном
Стоимость дизельного топлива в США выросла на 74% за год
Средняя стоимость дизельного топлива в Соединенных Штатах достигла 6,31 доллара за галлон на фоне глобальных перебоев с поставками нефти из-за конфликта с Ираном, сообщили СМИ.
Цена на дизельное топливо в США взлетела на 74% по сравнению с прошлым годом и в четверг составила в среднем 6,31 доллара за галлон, пишет Axios со ссылкой на Американскую автомобильную ассоциацию (AAA).
Рост цен серьезно ударил по фермерам в период осеннего сбора урожая, поскольку они не могут переложить возросшие расходы на потребителей, в отличие от транспортных компаний. Президент США Дональд Трамп объявил о выделении фермерам единовременной помощи в размере 8 млрд долларов.
Высокие цены стимулируют поиск более эффективных решений: от сокращения времени работы двигателей вхолостую до использования систем точного земледелия с GPS-навигацией. В то же время переход на электрические грузовики или тракторы, работающие на метане из навоза, сдерживается высокой стоимостью и необходимостью создания новой инфраструктуры.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о начале поставок российского дизельного топлива в США.
В четверг президент Чехии Петр Павел заявил, что решение Дональда Трампа снять санкции с поставок российского дизельного топлива отдалило перспективу перемирия на Украине.
В среду спецпосланник президента США Стив Уиткофф передал Владимиру Путину благодарность от американского лидера за решение об экспорте дизеля.