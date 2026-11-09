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Голикова сообщила о начале применения вакцины от аллергии на пыльцу березы
Вакцина против аллергии на пыльцу березы зарегистрирована и уже применяется в России, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Вице-премьер сообщила о начале применения вакцины на пленарной сессии в рамках IV Международного форума природоподобных технологий в НИЦ «Курчатовский институт», передает ТАСС.
«Зарегистрирована и начала применяться вакцина от аллергии на пыльцу березы», – сказала Голикова.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ФМБА Вероника Скворцова анонсировала появление в России вакцин от аллергии на амброзию, лихорадки денге, менингококковой инфекции и персонализированной онковакцины от глиобластомы.
Скворцова сообщила о скором выходе препарата от аллергии на пыльцу березы в гражданский оборот.
Минздрав зарегистрировал новую российскую вакцину от аллергии на пыльцу березы «Аллергарда».