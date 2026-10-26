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    Андрей Манчук Андрей Манчук Как бороться с медвежьей напастью

    История с распространением медведей почти во всем Северном полушарии заставляет задуматься о некоторых вещах, которые казались раньше неочевидными. Мы видим, что «очищение» природы, которое так приветствовали у нас после коронавирусной пандемии, несет в себе не только бонусы и плюсы.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева СВО вернула России настоящее кино

    Трагедия Донбасса, трудные победы русского оружия, отчаяние и героизм донецкого ополчения – все это буквально требовало своего кино. Этого же требовали и зрители. И вот тут российский кинематограф наконец стал просыпаться.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Турбулентность продолжится до заключения нового «Вестфальского мира»

    Тридцатилетняя война стала последней попыткой католиков заставить протестантов отказаться от своей веры. В результате все только проиграли. Однако в 1648 году был заключен «Вестфальский мир», положившей начало всей системе международных отношений. Которую Запад успешно разрушил.

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    26 октября 2026, 08:40 • Новости дня

    Волгоградские ученые разработали препарат в капсулах от диабета и ожирения

    В Волгограде начались клинические испытания капсул от диабета и ожирения

    Tекст: Ольга Иванова

    Проректор по научной деятельности Волгоградского государственного медицинского университета Денис Бабков сообщил о разработке и начале клинических испытаний препарата в капсулах для лечения сахарного диабета второго типа и ожирения.

    Новое средство получило название «Дипиарон» и отличается от существующих зарубежных аналогов тем, что выпускается в удобной форме капсул, а не инъекций, передает РИА «Новости».

    «В отличие, например, от «Оземпика», который имитирует действие гормона ГПП-1, «Дипиарон», воздействуя на рецептор GPR119, стимулирует выработку собственных гормонов в кишечнике, помогающих регулировать уровень сахара в крови», – пояснил Бабков.

    В экспериментах на животных лекарство показало способность сохранять и восстанавливать клетки поджелудочной железы, ответственные за выработку инсулина. При этом действующее вещество работает непосредственно в кишечнике, практически не попадая в системный кровоток, что позволяет избежать нежелательных реакций. Лабораторные тесты не выявили токсического воздействия на клетки печени и сердце.

    В настоящее время препарат прошел первую фазу клинических исследований. В июле разработчики получили разрешение на проведение второго этапа с участием 308 пациентов для проверки эффективности дозировок и степени снижения сахара у людей. В случае успешного завершения испытаний препарат планируется выпустить на рынок не ранее 2028 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце российские ученые разработали перспективное средство для комплексного лечения сахарного диабета второго типа.

    Весной рынок отечественных препаратов для лечения диабета и снижения веса показал значительный рост из-за увеличения спроса на аналоги «Оземпика».

    В феврале исследователи выяснили, что лекарства для лечения эректильной дисфункции улучшают состояние при диабете.

    23 октября 2026, 18:26 • Новости дня
    Американские ученые разработали систему передачи запахов через интернет

    Science Advances: Систему передачи запахов через интернет разработали в США

    Американские ученые разработали систему передачи запахов через интернет
    @ Nikolay Gyngazov/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ученые из американского Университета штата Огайо создали систему Scentronic для распознавания запахов и их передачи через интернет на удаленное устройство.

    Система с помощью искусственного интеллекта распознала пять запахов: кофе, пива, красного вина, апельсина и торта. Во время испытаний 14 добровольцев правильно определили порядка 73% ароматов, пишет РИА «Новости» со ссылкой на журнал Science Advances.

    Технология включает электронный нос с шестью датчиками и устройство для воспроизведения запахов, которое может быть выполнено в виде браслета или ожерелья. Датчики улавливают вещества в воздухе, после чего информация передается по сети, а удаленное устройство распыляет нужный аромат, регулируя его интенсивность.

    По мнению исследователей, разработка поможет улучшить взаимодействие между людьми на расстоянии, а также найдет применение в медицине для проверки обоняния и в виртуальной реальности. Пока система использует заранее подготовленные ароматические вещества, а не воспроизводит точный химический состав запахов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия заняла восьмое место в мире по объему научных исследований и разработок. Ранее президент Российской академии наук Геннадий Красников заявил об импульсе для развития технологий благодаря спецоперации на Украине.

    До этого Федеральное медико-биологическое агентство получило патент на «электронный нос» для диагностики респираторных заболеваний.

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    23 октября 2026, 20:44 • Новости дня
    Путин поручил расширить применение технологий регенерации тканей при ранениях
    Путин поручил расширить применение технологий регенерации тканей при ранениях
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин поручил расширить применение отечественных технологий ускоренной регенерации тканей при лечении ранений.

    Доклад об исполнении поручения должен быть представлен до 1 декабря, говорится в перечне поручений президента, опубликованном на сайте Кремля. Ответственными за выполнение назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и гендиректор АСИ Светлана Чупшева.

    Правительству совместно с Агентством стратегических инициатив предложено рассмотреть вопросы поддержки проектов по ускоренной регенерации тканей, в том числе при лечении ранений, полученных участниками спецоперации. В частности, речь идет о технологии ООО «Шэнэскин», которая будет применяться при участии Минобороны и фонда «Защитники Отечества».

    Кроме того, предполагается поддержка таких компаний, как АО «Нейрореволюция», ООО «БиометрикЛабс», «Вольтс Групп», «ИНЖИНИРИНГ+», «Медицинские скрининг системы», «РобоПро», «Сверх» и «ЭСФИ».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент Владимир Путин поддержал идею использовать творчество для реабилитации участников специальной военной операции.

    Глава государства заявил об активном развитии программ социальной адаптации тяжелораненых участников спецоперации.


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    25 октября 2026, 11:55 • Видео
    Украина опозорилась перед Китаем

    На встрече главы МИД Украины Андрея Сибиги с послом КНР Ма Шенкунем произошел конфуз в киевском духе: украинская протокольная служба напортачила с китайским флагом. Но это не криворожская школа дипломатии. Это другое.

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    23 октября 2026, 20:49 • Новости дня
    Путин поручил расширить применение ИИ при рентгене и томографии
    Путин поручил расширить применение ИИ при рентгене и томографии
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин распорядился подготовить доклад о возможностях расширения использования технологий искусственного интеллекта при проведении рентгена и компьютерной томографии.

    Путин поручил правительству и Агентству стратегических инициатив (АСИ) рассмотреть поддержку масштабирования технологий искусственного интеллекта в регионах, сообщается на сайте Кремля.

    Инициатива направлена на внедрение медицинских проектов компании «Медицинские скрининг системы», которые предназначены для анализа результатов рентгенологических исследований и томографии.

    Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 декабря текущего года. Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник заместитель министра здравоохранения Вадим Ваньков сообщил о регистрации в стране 60 медицинских изделий с технологиями искусственного интеллекта.

    В начале месяца Владимир Путин призвал мировое сообщество к своевременной разработке правил применения искусственного интеллекта.

    Также Путин поручил правительству организовать централизованный сбор данных для обучения отечественных моделей.

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    25 октября 2026, 20:53 • Новости дня
    Гинцбург заявил об успешном решении проблемы создания вакцин от рака

    Tекст: Ольга Иванова

    Проблема разработки вакцин для борьбы с онкологическими заболеваниями успешно решается в России благодаря формированию специального консорциума, сообщил научный руководитель Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

    «Благодаря тому, что по распоряжению нашего президента правительство сформировало консорциум по решению данной проблемы, по созданию вакцин, направленных на борьбу с онкологическими заболеваниями, данная проблема успешно решается», – приводит слова Гинцбурга РИА «Новости».

    По его словам, в объединение вошли биологические институты и Институт системного программирования. В рамках работы была создана уникальная отечественная система для облегчения процесса создания препаратов против онкозаболеваний.

    Математическая среда позволяет переводить генетическую информацию злокачественной опухоли в структуру вакцины, которую нужно синтезировать для индукции иммунного ответа против заболевания, добавил ученый.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник научный руководитель Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил об изготовлении в России порядка 15 мРНК-вакцин против меланомы.

    В конце лета ученый заявил о завершении работы над персонализированными препаратами для 12 человек.

    В начале августа академик анонсировал выпуск лекарств от рака мочевого пузыря, легких и толстой кишки.

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    23 октября 2026, 22:20 • Новости дня
    Минобрнауки предложило изменить правила приема на платные места в вузы

    Минобрнауки предложило новые правила приема на платные места в университеты

    Минобрнауки предложило изменить правила приема на платные места в вузы
    @ Aleksander Grishin/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство науки и высшего образования разработало проект приказа об изменении правил распределения платных мест в российских вузах с приоритетом для профильных учебных заведений.

    Согласно инициативе Минобрнауки, платные места будут устанавливаться в первую очередь профильным университетам, которые обладают собственной научной школой, лабораторной базой и партнерами-работодателями, передает РИА «Новости».

    При расчете предельного числа платных мест начнет учитываться доля учебного заведения в общем приеме студентов в конкретном регионе. Показатели комплексной оценки обновлены с акцентом на средний балл ЕГЭ и статистику трудоустройства выпускников.

    В министерстве пояснили, что новый подход позволит перераспределить места с массовых направлений, таких как экономика и юриспруденция, на дефицитные технические и прикладные специальности.

    «Дальнейшая настройка механизма будет проводиться Минобрнауки России на основе комплексного анализа данных приемных кампаний, в том числе перечень регулируемых направлений будет пересматриваться с учетом качества приема», – заявил глава ведомства Валерий Фальков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Министерство образования и науки отказалось изменять минимальные баллы ЕГЭ для поступления в подведомственные вузы на следующий учебный год.

    На прошлой неделе в Федеральном институте педагогических измерений сообщили об увеличении числа заданий в ЕГЭ по истории и профильной математике в 2027 году.

    В начале месяца Минобрнауки предложило начислять дополнительные баллы сдавшим ЕГЭ «сверх необходимого» абитуриентам.

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    24 октября 2026, 13:32 • Новости дня
    Врач посоветовала менять постельное белье раз в неделю

    Терапевт Богомолова посоветовала менять постельное белье раз в неделю

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Терапевт Дарья Богомолова заявила, что большинству людей следует менять постельное белье один раз в неделю во избежание размножения пылевых клещей.

    Оптимальная частота смены постельного белья для большинства людей составляет один раз в неделю, пишет «Лента.ру».

    «Во время сна в ткани постепенно скапливаются кожное сало, пот и отшелушившиеся клетки кожи, что создает благоприятные условия для размножения пылевых клещей. Их продукты жизнедеятельности, в свою очередь, могут вызывать аллергические реакции», – сказала Дарья Богомолова.

    Она уточнила, что людям с аллергией, бронхиальной астмой и атопическим дерматитом следует менять постельное белье чаще. Пылевые клещи могут провоцировать или усиливать симптомы этих заболеваний.

    Кроме того, менять постельные принадлежности чаще обычного рекомендуется во время болезни, при повышенной потливости и в условиях высокой влажности воздуха. Если на кровати спят домашние животные, белье также стоит регулярно стирать из-за накапливающейся шерсти, частиц кожи и слюны питомцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее врач-иммунолог Владимир Болибок заявил о сохранении пылевых клещей в белье при стирке в 30–40 градусов.

    Кроме того, заместитель главного врача Центра гигиены и эпидемиологии Приморья Дмитрий Жигаев сообщил об опасности скопления аллергенов в нечищеных кондиционерах.

    Также врачи рекомендовали индивидуально рассчитывать дневную норму потребления воды.

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    24 октября 2026, 13:28 • Новости дня
    Медики Орла прибыли из отпусков и больничных для помощи раненым при ударе ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Медицинские сотрудники Орловской областной клинической больницы (ООКБ), находившиеся в отпуске и на больничном, по собственной инициативе прибыли на работу для оказания помощи пострадавшим при ракетном ударе ВСУ, сообщили в медучреждении.

    «Помимо дежурной бригады, сотрудники ООКБ без дополнительных вызовов начали приезжать в больницу сами. Прибыли те, кто находился в отпуске, на больничном, кто только завершил тяжелое дежурство», – говорится в сообщении больницы в сети «ВКонтакте».

    Некоторые сотрудники приезжали вместе с детьми, так как их не с кем было оставить.

    Отмечается, что бригады скорой помощи доставили пострадавших практически одновременно, что потребовало «мгновенной мобилизации сил, четкой координации и слаженной работы всех служб». Во время оказания помощи были задействованы оба аппарата компьютерной томографии, обеспечено необходимое количество операционных.

    По последним данным, в результате ракетного удара по предприятию в Советском районе Орла три человека погибли, восемь пострадали. Вооруженные силы Украины использовали для атаки ракеты, произведенные странами НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил об обнаружении тел трех человек при разборе завалов после пятничного удара Вооруженных сил Украины по гражданскому предприятию в Орле.

    Накануне он заявил об обращении восьми человек за медицинской помощью в результате атаки. А мэр города Юрий Парахин объявил о скором начале восстановительных работ в поврежденных домах.

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    24 октября 2026, 17:28 • Новости дня
    Роспотребнадзор дал рекомендации перед вакцинацией от гриппа

    Роспотребнадзор: Перед прививкой от гриппа нельзя принимать жаропонижающие

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Перед вакцинацией от гриппа необходимо пройти осмотр у врача, не принимать жаропонижающие и антигистаминные препараты, а также отказаться от алкоголя, сообщили в Роспотребнадзоре.

    В Роспотребнадзоре рассказали, как подготовиться к прививке от гриппа. Специалисты отметили, что важно сделать прививку до начала активного распространения инфекции.

    «Непосредственно перед вакцинацией проводится осмотр врачом-терапевтом или педиатром, если прививку нужно сделать ребенку, в ходе которого оценивается состояние здоровья пациента и возможность проведения иммунизации», – говорится в сообщении в канале ведомства.

    Отмечается, что врачу нужно сообщить о хронических заболеваниях, принимаемых лекарствах и недавних инфекциях.

    В ведомстве пояснили, что до процедуры не стоит принимать жаропонижающие или антигистаминные препараты, так как это не повышает эффективность вакцинации. Перед прививкой рекомендуется поесть за один–два часа и отказаться от алкоголя. Для инъекции советуют выбрать одежду, позволяющую легко открыть плечо.

    В Роспотребнадзоре добавили, что пройти вакцинацию можно в поликлинике по месту жительства, а после введения вакцины рекомендуется оставаться под медицинским наблюдением 15–30 минут.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости гриппом в России. На прошлой неделе глава Минздрава Михаил Мурашко заявил о необходимости ежегодной прививки от гриппа из-за недолговечности иммунитета.

    Ранее в Роспотребнадзоре отметили, что в рамках всероссийской кампании прививку от гриппа уже сделали более 5 млн граждан.

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    24 октября 2026, 07:35 • Новости дня
    Российские ученые создали поглотитель света для систем ночного видения

    В России разработали улавливающий 96% инфракрасного излучения материал

    Tекст: Денис Тельманов

    Старший научный сотрудник Института автоматики и процессов управления ДВО РАН Александр Шевлягин сообщил о разработке нового материала, способного значительно повысить эффективность приборов ночного видения за счет поглощения инфракрасного света.

    Ученые дальневосточных и сибирских институтов РАН при поддержке Российского научного фонда создали технологию получения германиевых пластин с микрорельефом, улавливающим около 96% коротковолнового инфракрасного света. На основе разработки собран преобразующий свет в электрический сигнал детектор, передает РИА «Новости».

    «Предлагаемая разработка востребована в тех практических областях, для которых стоит задача передачи и обработки «невидимой» для обычного глаза и камер информации – в инфракрасной области спектра. С точки зрения обороны и безопасности использование предлагаемого материала может найти свое применение в приборах ночного видения, лазерного целеуказания», – заявил Шевлягин.

    По словам ученого, камеры на базе нового материала способны видеть сквозь дым и туман. В отличие от обычных тепловизоров, они улавливают отраженный свет и формируют контрастное черно-белое изображение, позволяя четко различать лица и детали рельефа.

    Кроме того, изобретение поможет выявлять дефекты внутри сплавов и композитов, а также визуализировать сосуды и опухоли в медицине.

    Принципиальных ограничений для внедрения технологии нет, однако сроки зависят от интереса предприятий к кооперации с наукой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг специалисты Института ядерной физики Сибирского отделения РАН разработали СВЧ-фотопушку для создания компактного комплекса по исследованию объектов на атомарном уровне.

    В среду Роскосмос и Китайская национальная космическая администрация договорились включить инфракрасный спектрометр российской разработки в научный комплекс межпланетной станции «Тяньвэнь-3».

    В начале месяца президент Российской академии наук Геннадий Красников сообщил о высокой эффективности отечественного лазерного оружия.

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    23 октября 2026, 20:09 • Новости дня
    Защита Лерчек решила запросить разрешение суда на лечение рака в Китае

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Обвиняемая по делу о выводе средств за рубеж блогер Лерчек (Валерия Чекалина) планирует обратиться в суд за разрешением на выезд в Китай для лечения онкологического заболевания.

    Защита блогера Лерчек, страдающей раком желудка в четвертой стадии, готовится подать ходатайство для выезда за границу, передает РИА «Новости». Загранпаспорт девушки сейчас находится в Федеральной службе исполнения наказаний.

    «Валерия рассматривает вопрос экстренного лечения в Китае. Но основная проблема в том, что в свое время прокуратура настаивала на изменении ей меры пресечения в связи с наличием у нее загранпаспорта, и этот паспорт был изъят ФСИН, которая не возвращает его без разрешения суда, так как приговор формально не вступил в силу», – заявил адвокат блогера Константин Третьяков.

    По словам юриста, защита незамедлительно обратится в инстанцию за разрешением сразу после получения официального приглашения от китайской клиники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Московский городской суд назначил дату рассмотрения апелляционных жалоб на приговор блогеру по делу о выводе средств за рубеж.

    Ранее Лерчек сообщила о прогрессировании рака желудка четвертой стадии и возобновлении курса химиотерапии.

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    24 октября 2026, 04:02 • Новости дня
    Глава ФИЦ питания назвал долю россиян с лишним весом

    ТАСС: Почти две трети россиян имеют избыточную массу тела

    Tекст: Денис Тельманов

    Избыточная масса тела и алиментарное ожирение наблюдаются у 63% населения России, сообщил директор Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Дмитрий Никитюк.

    «Цифры очень удручающие. Суммарно избыточная масса тела и уровень алиментарного ожирения – это примерно 62-63% населения, а более конкретно распространенность ожирения среди взрослого населения – это 23,7%», – заявил Никитюк, передает ТАСС.

    Ожирение первой степени наблюдается почти у 18% взрослых граждан, второй – у 5%, третьей – у 1,5%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава Минздрава Михаил Мурашко призвал называть проблему бодипозитива лишним весом и ожирением.

    В мае директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии им. академика И. И. Дедова Наталья Мокрышева сообщила о выявлении избыточного веса у огромного числа граждан.

    В апреле министр здравоохранения назвал ожирение одной из главных угроз для здоровья населения.

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    24 октября 2026, 05:45 • Новости дня
    Онищенко назвал переносчиков вируса Шамонда

    Академик Онищенко назвал кровососущих мокрецов переносчиками вируса Шамонда

    Tекст: Денис Тельманов

    Основными переносчиками вируса Шамонда среди животных являются кровососущие мокрецы, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

    «Передается он через кровососущих мокрецов. Очень мелкие кровососущие, их не увидишь. Тем не менее они переносчики. Это трансмиссивное заболевание среди животных. От одного животного эти кровососущие мокрецы перешли и заразили другого», – заявил Онищенко, передает ТАСС.

    Ранее власти Франции сообщили о первом в истории случае заражения человека вирусом Шамонда, пациент умер в больнице.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Онищенко заявил об изучении возможности создания вакцины против вируса Шамонда. В тот же день он сообщил об отсутствии реальной угрозы пандемического распространения инфекции.

    В четверг власти Франции сообщили о первом случае заражения и смерти человека от этого вируса.

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    23 октября 2026, 17:05 • Новости дня
    Минздрав утвердил стандарт помощи при внебольничной пневмонии

    Минздрав утвердил стандарт медпомощи взрослым при внебольничной пневмонии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство здравоохранения утвердило новый стандарт оказания медицинской помощи взрослым пациентам с внебольничной пневмонией, предполагающий в среднем 12-дневный курс лечения.

    Согласно документу, диагностика пневмонии включает первичный прием пульмонолога и терапевта. Лечение предусматривает суточное наблюдение анестезиологом-реаниматологом, а также ежедневные осмотры пульмонологом и терапевтом в отделении стационара, передает РИА «Новости».

    В стандарт включен перечень лабораторных исследований, среди которых анализ плевральной жидкости, различные виды анализов крови, в том числе коагулограмма и определение уровня прокальцитонина.

    Инструментальная диагностика предполагает проведение видеотрахеобронхоскопии, УЗИ плевральной полости и легких, а также КТ органов грудной клетки.

    Пациентам также может быть назначена искусственная вентиляция легких (включая неинвазивную), экстракорпоральная мембранная оксигенация (ЭКМО) и оксигенотерапия. В стандарте прописаны лечебная диета и перечень из 37 отечественных препаратов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Минздрав России подготовил проект стандарта медпомощи взрослым с вирусными пневмониями.

    В июне петербургские хирурги провели операцию на легких с применением VR-технологий.

    В мае программу профилактических медицинских осмотров запланировали дополнить лучевой диагностикой для раннего выявления злокачественных новообразований грудной клетки.

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    23 октября 2026, 09:55 • Новости дня
    В челябинской клинике прошли обыски после смерти пациента от укола

    В челябинской клинике прошли обыски после смерти пациента из-за укола в шею

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В частной клинике Челябинска прошли обыски по делу о причинении смерти по неосторожности пациенту, которому врач сделал укол в шею.

    Следственные действия проведены после того, как 17 октября 56-летнему мужчине ввели лекарственный препарат в область шеи. Состояние пациента ухудшилось, реанимационные мероприятия не помогли, и он скончался, передает РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление СК.

    В среду ведомство возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Ульяновске двухлетняя девочка скончалась во время ожидания приема педиатра в частной медицинской клинике.

    Также в суд было направлено уголовное дело в отношении московского врача о гибели женщины от передозировки анестетиком во время процедуры по удалению жира в частной клинике.

    Помимо того, Росздравнадзор потребовал привлечь к ответственности медицинский центр в Новороссийске из-за смерти восьмилетнего пациента.

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    24 октября 2026, 07:53 • Новости дня
    Россиянам пообещали мощный звездопад Геминиды в декабре

    Tекст: Денис Тельманов

    В ночь на 14 декабря жители России смогут наблюдать метеорный поток Геминиды с интенсивностью до 150 метеоров в час, сообщил доцент Томского госуниверситета Дмитрий Капарулин.

    Максимум активности потока ожидается в ночь с 13 на 14 декабря. «Для комфортного наблюдения достаточно порядка 100 метеоров в час, а у Геминид этот показатель почти всегда выше», – заявил Капарулин, передает ТАСС.

    По его словам, метеоры будут отлично видны невооруженным глазом, поэтому телескоп или бинокль не понадобятся. Идеальные условия обеспечит удачная фаза Луны – она будет в стадии молодого месяца и не помешает наблюдению всю ночь.

    Единственным препятствием могут стать сильная облачность и мороз. Эксперт посоветовал выехать за город подальше от уличного освещения и смотреть в сторону созвездия Близнецов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Лаборатория солнечной астрономии РАН посоветовала наблюдать за метеорным потоком Ориониды невооруженным взглядом.

    В начале месяца эксперт Евгений Бурмистров анонсировал метеорный поток Южные Тауриды с огненными шарами.

    Летом заведующий обсерваторией Кубанского госуниверситета Александр Иванов предупредил об активной фазе потока Персеиды.

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    В Госдуме предложили программу возвращения бывших педагогов в школы
    Многодетная мать арестована в Москве за финансирование терроризма
    Тиль Швайгер снялся в российско-белорусском триллере

    Зачем танкеры массово переходят под российский флаг

    Российский флаг становится все привлекательнее для торгового флота. Около сотни крупнотоннажных судов сменили иностранную юрисдикцию на отечественную, заявил вице-премьер Андрей Никитин. Почему раньше эти суда ходили под флагами далеких Панамы и Либерии, а теперь все чаще предпочитают российский флаг? Подробности

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    Киев дал противникам Маска козырь в борьбе за Starlink

    Starlink стал для ВСУ важнейшим инструментом связи, но его использование в военных целях обернулось проблемой для самого Илона Маска. Миллиардер обвинил украинскую армию в обходе ограничений системы. Как объясняют эксперты, на кону оказались не только репутация и доходы компании, но и контроль над ее технологиями, а также политические позиции Маска в преддверии выборов в Конгресс США. Подробности

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    «Филин» дал старт новому классу российских крылатых ракет

    На Украине заявили о применении Россией новой крылатой ракеты «Филин» с дальностью полета до 1200 км и скоростью до 800 км/ч. По оценкам экспертов, ключевые особенности разработки – малозаметность, гибкость применения и российский турбореактивный двигатель. Появление такого изделия отражает общий тренд на создание более доступных и массовых средств поражения, сочетающих дальность крылатых ракет с экономичностью беспилотников. Подробности

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    Британия осознала утрату роли мировой державы

    Британская The Telegraph допустила, что на гипотетической встрече лидеров России, США и Китая в Шэньчжэне может обсуждаться раздел сфер влияния в мире. Газета провела параллель с Ялтинской конференцией 1945 года, отметив, что место Британии среди держав, определяющих мировое устройство, теперь занимает Китай. Почему Лондон, активно вовлеченный в украинский конфликт, утратил влияние на мировую политику и рискует остаться за бортом переговоров о будущем Европы? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Украина опозорилась перед Китаем

      На встрече главы МИД Украины Андрея Сибиги с послом КНР Ма Шенкунем произошел конфуз в киевском духе: украинская протокольная служба напортачила с китайским флагом. Но это не криворожская школа дипломатии. Это другое.

    • Во Франции репетируют свержение Ле Пен

      В субботу французские школьники и погромщики при поддержке уже подзабытых «Желтых жилетов» дадут бой президенту Эммануэлю Макрону. Днем будет горячо, а ночью жарко. Есть мнение, что это репетиция революции, которая ждет Францию весной.

    • Грузия хочет от России чего-то большего

      Пост спецпредставителя премьера Грузии по отношениям с Россией, который пустовал больше года, занял статусный дипломат – замглавы МИД Георгий Зурабашвили. Кажется, в Тбилиси поняли намек Москвы. Чего добивается Россия в Грузии?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как отдыхаем на День народного единства в ноябре 2026 года: выходные, рабочие дни и 4 ноября

      В 2026 году День народного единства, 4 ноября, выпадает на среду и будет нерабочим праздничным днем. Длинных выходных в начале ноября не получится: 2 ноября, понедельник, и 5–6 ноября, четверг и пятница, остаются рабочими. Зато во вторник, 3 ноября, рабочий день сокращается на один час как предпраздничный. Рассказываем, как отдыхаем в ноябре 2026 года, сколько будет рабочих и выходных дней, как оплачивается работа 4 ноября и можно ли присоединить к празднику несколько дней отпуска.

    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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