В ФИПИ назвали предметы с изменением количества заданий в ЕГЭ

ФИПИ: Число заданий в ЕГЭ изменится по истории и математике

Tекст: Катерина Туманова

В контрольных материалах по истории добавится одно задание. В текущем году школьникам предстоит решить 21 задачу, а в 2027 году их станет 22, передает РИА «Новости».

Увеличение объема экзаменационной работы связано с добавлением третьего задания на анализ исторического источника. При этом количество задач высокого уровня сложности останется прежним.

Изменения затронут также профильный экзамен по математике. В 2027 году выпускникам предложат решить 20 заданий вместо нынешних 19.

Базовый уровень тестирования по математике останется без корректировок.



