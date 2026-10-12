Так и хочется задать всем попавшим под чары Зеленского вопрос, поставленный Достоевским: «уверены ли вы, что те, которые уже совершенно смирились и считают себе за честь и за счастье быть вашими шутами, приживальщиками и прихлебателями, – уверены ли вы, что они уже совершенно отказались от всякого самолюбия?»12 комментариев
В ФИПИ назвали предметы с изменением количества заданий в ЕГЭ
ФИПИ: Число заданий в ЕГЭ изменится по истории и математике
В контрольных измерительных материалах единого госэкзамена по истории и профильной математике в 2027 году увеличится число заданий, говорится в материалах Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).
В контрольных материалах по истории добавится одно задание. В текущем году школьникам предстоит решить 21 задачу, а в 2027 году их станет 22, передает РИА «Новости».
Увеличение объема экзаменационной работы связано с добавлением третьего задания на анализ исторического источника. При этом количество задач высокого уровня сложности останется прежним.
Изменения затронут также профильный экзамен по математике. В 2027 году выпускникам предложат решить 20 заданий вместо нынешних 19.
Базовый уровень тестирования по математике останется без корректировок.