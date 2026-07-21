Голикова заявила о росте рождаемости в 20 регионах России

Tекст: Денис Тельманов

Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова поделилась позитивной демографической статистикой, передает РИА «Новости».

Выступая на тематической встрече в Национальном центре «Россия», она подчеркнула успехи субъектов страны.

«В 15 регионах видим рост третьих и последующих рождений. Среди них – регионы Поволжья, Сибири, Северо-Запада. И здесь хочу также отметить двойку лидеров, куда вошли и Нижегородская, и Рязанская области», – сказала вице-премьер.

Кроме того, суммарный коэффициент рождаемости по итогам июня вырос в 20 российских субъектах. Политик уточнила, что наиболее существенная динамика наблюдается в Нижегородской и Рязанской областях, а также на Чукотке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Татьяна Голикова заявила об увеличении числа многодетных семей в России до 2,9 миллиона.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила рост рождаемости в 18 регионах страны по итогам прошлого года.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин доложил президенту о рекордном приросте числа новорожденных благодаря новым демографическим программам.