Вместо трех стран НАТО, юридически и фактически обладающих ядерным оружием, есть еще пять с американскими бомбами, две, способные запускать ракеты, и теперь еще плюс четыре, которые сняли законодательные ограничения на размещение ЯО. Итого 14 ядерных государств, и большинство – прямо у наших границ.5 комментариев
Голикова заявила о росте рождаемости в 20 регионах России
В июне сразу в нескольких десятках субъектов страны зафиксировали заметное увеличение количества рождений третьих и последующих детей в семьях.
Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова поделилась позитивной демографической статистикой, передает РИА «Новости».
Выступая на тематической встрече в Национальном центре «Россия», она подчеркнула успехи субъектов страны.
«В 15 регионах видим рост третьих и последующих рождений. Среди них – регионы Поволжья, Сибири, Северо-Запада. И здесь хочу также отметить двойку лидеров, куда вошли и Нижегородская, и Рязанская области», – сказала вице-премьер.
Кроме того, суммарный коэффициент рождаемости по итогам июня вырос в 20 российских субъектах. Политик уточнила, что наиболее существенная динамика наблюдается в Нижегородской и Рязанской областях, а также на Чукотке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Татьяна Голикова заявила об увеличении числа многодетных семей в России до 2,9 миллиона.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила рост рождаемости в 18 регионах страны по итогам прошлого года.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин доложил президенту о рекордном приросте числа новорожденных благодаря новым демографическим программам.