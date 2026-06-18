Голикова: Число многодетных семей в России с 2019 года выросло в 1,5 раза

Tекст: Дарья Григоренко

Голикова выступила с приветственным словом на VI форуме «Многодетная Россия». «Особое внимание мы уделяем многодетным семьям. С 2019 года их количество в России выросло в полтора раза», – заявила заместитель председателя правительства, передает РИА «Новости».

Сейчас в стране насчитывается почти 2,9 млн многодетных семей, воспитывающих около 9,5 млн детей. Голикова отметила, что статус таких граждан стал единым на всей территории государства благодаря указу президента. Для них уже ввели общие удостоверения и разработали специальный банк данных.

Кабмин совместно с регионами готовит переход к новым правилам социальной поддержки. Ожидается, что многодетные начнут получать помощь без учета критериев нуждаемости. Вице-премьер также напомнила о реализации профильного национального проекта и утвержденной стратегии демографической политики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин потребовал сделать эффективными меры поддержки семей.

В начале 2024 года Путин закрепил на федеральном уровне единый статус многодетной семьи.

Весной прошлого года вице-премьер Татьяна Голикова отметила существенный прирост числа таких семей.