  • Новость часаУ Одессы и Николаева уничтожены сухогрузы и контейнерный терминал с вооружением для ВСУ
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    Операция СБУ и Зеленского привела к новому кризису в Киеве
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    Путин и президент Бразилии обсудили по телефону конфликт на Украине
    Российские беспилотники обесточили военные заводы в Сумской области
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Главное – не пустить старость в голову

    Мы наблюдаем реальный прорыв в теме, которую по привычке называем «старостью». Кстати, и слово-то это уже стараются не использовать – так же, как «бабка», «дед», – хотя бы в образованной среде, потому что оно уже несет негативные коннотации.

    7 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Как один панк десять лет сопротивлялся Украине

    Мы стали забывать, что такое настоящий панк. А новые несогласные заменили его лайтовым протестом на соевом латте. Оппортунизмом на минималках, когда максимум твоего сопротивления – это уехать за границу и давать концерты русскоязычной диаспоре.

    6 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Удобство маркетплейсов имеет свою цену

    Отправной точкой для развития маркетплейсов стало вынужденное упрощение, обеднение социальной ткани. Платформенная модель продаж символически отчуждает товар от его реального продавца. Работник ПВЗ также не равен продавцу в традиционном магазине, его социальная роль проще.

    31 комментарий
    4 августа 2026, 20:36 • Новости дня

    Замглавы МИД Галузин назвал западные элиты бенефициарами атак Киева на КТК

    Замглавы МИД Галузин назвал западные элиты бенефициарами атак Киева на КТК
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин на полях Российско-казахстанского медиафорума прокомментировал атаки на Каспийский трубопроводный консорциум.

    Дипломат указал на очевидность того, кто именно получает выгоду от диверсий, передает ТАСС.

    «Киевский режим – это прокси глобальных западных элит, которые пытаются перекроить глобальную экономику, включая энергетический рынок, в свою пользу», – заявил дипломат. Остальные действия украинской стороны он назвал попыткой выполнить преступный заказ иностранных кураторов.

    В качестве подтверждения своих слов представитель ведомства напомнил о недавних переговорах министра иностранных дел Казахстана Ермека Кошербаева с госсекретарем США Марко Рубио. Встреча политиков прошла 29 июля.

    Напомним, украинский беспилотник атаковал танкер на выносном причале Каспийского трубопроводного консорциума. Из-за ударов дронов компания временно остановила прокачку нефти.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал эти действия нападением на Россию, Казахстан и США.

    4 августа 2026, 14:25 • Новости дня
    Российские войска освободили Бакшеевку в Харьковской области
    Российские войска освободили Бакшеевку в Харьковской области
    @ max.ru/morf

    Tекст: Мария Иванова

    Зв минувшие сутки армия России освободила Бакшеевку в Харьковской области.

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над населенным пунктом Бакшеевка в Харьковской области, говорится в канале Max Минобороны.

    Группировкой нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины около Черкасских Тишков, Сердобино, Черного, Ивановки и УстиновкиХарьковской области.

    А в Сумской области нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах рядом с Уланово, Бунякино, Рыжевкой и Писаревкой.

    При этом ВСУ потеряли более 275 военнослужащих, две бронемашины, пять артиллерийских орудий и три станции РЭБ, перечислили в Минобороны.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны возле Нижней Журавки, Подлимана Харьковской области, Святогорска, Татьяновки и Сидорово Донецкой народной республики (ДНР).

    Потери противника при этом составили свыше 210 военнослужащих.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах Николаевки, Никаноровки, Славянска, Краматорска, Веролюбовки, Куртовки и Николайполья ДНР.

    За минувшие сутки противник потерял до 215 военнослужащих, четыре бронемашины и три артиллерийских орудия.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Красноподолья, Белозерского, Грузского, Дружковки, Водянского, Новогригоровки, Анновки, Доброполья ДНР, Райполя, Новопавловки и Иванови Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 355 военнослужащих, четыре бронемашины и два орудия полевой артиллерии, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне российские войска освободили Белый Колодезь и Устиновку в Харьковской области.

    В минувшие выходные российские войска освободили запорожское Любицкое и харьковскую Ольговку.

    До этого российские войска освободили Веровку в Харьковской области и Стенки в ДНР.

    Российская армия освободила 32 населенных пункта за июль.

    ВС России за минувшую неделю взяли под контроль 12 населенных пунктов.

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    4 августа 2026, 02:11 • Новости дня
    Иностранные браузеры стали блокировать сайты крупнейших банков России

    Иностранные браузеры стали блокировать сайты крупнейших банков РФ

    Иностранные браузеры стали блокировать сайты крупнейших банков России
    @ Daniel Naupold/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Пользователи стали замечать предупреждающие окна при попытке открыть веб-страницы ряда крупных российских банков через популярные иностранные приложения для серфинга в интернете.

    Трудности со входом на ресурсы финансовых учреждений зафиксированы в Google Chrome, Microsoft Edge и Safari, передает РИА «Новости».

    При переходе на адреса Альфа-банка, Россельхозбанка, ПСБ, «Уралсиба» и банка «Дом.РФ» появляется предупреждение, блокирующее страницу. При этом Сбербанк не открылся только в Chrome, а Газпромбанк, Т-банк и Совкомбанк загрузились без проблем.

    Обойти ограничение можно, нажав кнопку дополнительных сведений в окне с предупреждением, а затем выбрав опцию перехода. Для стабильной работы порталов кредитные организации рекомендуют установить отечественные сертификаты безопасности.

    В конце июля Минцифры призвало пользователей получить эти цифровые документы из-за отзыва сертификатов зарубежными удостоверяющими центрами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскомнадзор опроверг блокировку форума Hip-Hop.ru. Хакеры взломали страницу Ле Пен в сети X. В Латвии постановил заблокировать доступ к восьми популярным российским интернет-ресурсам.


    Комментарии (20)
    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

    Комментарии (0)
    4 августа 2026, 13:25 • Новости дня
    Писториус случайно проговорился о секретных поставках новейшего оружия Киеву

    Bild: Писториус случайно раскрыл секретную поставку Киеву немецких САУ RCH-155

    Писториус случайно проговорился о секретных поставках новейшего оружия Киеву
    @ IMAGO/Ardan Fuessmann/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Во время визита на оборонный завод в Касселе глава Минобороны ФРГ Борис Писториус случайно раскрыл засекреченные данные о передаче Киеву новейших самоходных гаубиц.

    Руководитель оборонного ведомства ФРГ Борис Писториус выдал засекреченную информацию о передаче Киеву самоходных артиллерийских установок RCH-155, передает ТАСС.

    До этого инцидента власти Германии официально не подтверждали поставку данных боевых машин. Было известно лишь о прохождении украинскими военными обучения по управлению этой техникой.

    Осматривая производственные мощности концерна KNDS, министр заявил: «Колесная гаубица получила одобрение на Украине».

    Политик добавил, что первая отправленная украинским войскам машина находилась на заводе два года назад. Журналисты издания Bild отмечают, что таким образом чиновник подтвердил давнее присутствие систем на украинской территории.

    Установка RCH-155 считается одной из самых современных в своем классе. Машина отличается высокой мобильностью и способна вести прицельный огонь прямо на ходу, одновременно осуществляя поиск новых целей. Скорострельность орудия достигает девяти выстрелов в минуту, однако данных о применении техники в боях пока нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе прошлого года министр обороны ФРГ Борис Писториус передал украинской стороне первую самоходную артиллерийскую установку RCH 155. На следующий день глава немецкого военного ведомства прибыл в Киев с необъявленным визитом для обсуждения военной помощи.

    До этого Берлин пообещал поставить ВСУ 12 самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000.

    Комментарии (11)
    4 августа 2026, 01:10 • Новости дня
    В МИД назвали условие начала переговоров по Украине

    МИД: Начало переговоров по Украине зависит от готовности западных стран

    В МИД назвали условие начала переговоров по Украине
    @ Sergey Petrov/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Москва готова к дипломатическому урегулированию украинского конфликта, однако начало диалога полностью зависит от готовности западных стран устранить первопричины текущего кризиса, заявил замглавы Министерства иностранных дел Михаил Галузин.

    «Мы готовы всегда к переговорам, мы открыты к переговорному решению, не раз это доказывали», – приводит ТАСС слова дипломата на полях третьего Российско-казахстанского медиафорума.

    Он отметил, что перспективы мирного процесса появятся только при осознании западными государствами необходимости честного обсуждения ситуации. Если спонсоры Киева не заставят украинские власти соблюдать договоренности, Россия продолжит специальную военную операцию.

    Галузин добавил, что армия будет точечно защищать национальные интересы, минимизируя разрушения.

    «Будем добиваться устранения первопричин конфликта, будем заниматься защитой наших интересов военным путем, действуя точечно и эффективно, чтобы минимизировать разрушения и уберечь наших людей по обе стороны линии боевого соприкосновения», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский лидер заявил, что Россия и Украина готовы к сделке в случае взаимных уступок. Рубио сообщил о попытках возобновить переговоры по Украине.

    В Москве ранее заявили об открытости России к конструктивным контактам с Украиной.

    Комментарии (25)
    4 августа 2026, 07:21 • Новости дня
    Воробьев: Пять человек погибли при атаке беспилотников на Подмосковье
    Воробьев: Пять человек погибли при атаке беспилотников на Подмосковье
    @ Sergey Petrov/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В результате массированной атаки дронов на Московскую область погибли пять человек, повреждены объекты инфраструктуры и жилые дома, сообщил глава региона Андрей Воробьев.

    Основные разрушения пришлись на муниципальный округ Чехов. В промышленной зоне Новоселок из-за падения дронов вспыхнуло несколько пожаров, указал Воробьев в Max.

    Самое масштабное возгорание произошло на складе, где открытое горение уже удалось потушить. Кроме того, урон нанесен электроподстанции и административному зданию.

    «По предварительной информации, погибли пять человек, еще шестеро получили ранения», – добавил губернатор.

    Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

    В деревне Солнышково обломки дрона повредили частный дом и автомобиль, возникший пожар ликвидирован, никто не пострадал.

    Военные продолжают работу по отражению атаки, беспилотники фиксируются в Волоколамском, Клинском, Чеховском и Серебряно-Прудском округах.

    Также в ночь с понедельника на вторник над Ростовской областью поразили около 40 беспилотников.

    Над Тульской областью за этот период уничтожили три БПЛА.

    В Ленобласти дроны ВСУ поразили складскую зону в Тосненском районе.

    Комментарии (13)
    4 августа 2026, 10:06 • Новости дня
    ФСБ: Диверсанты готовили теракты на критической инфраструктуре Крыма
    ФСБ: Диверсанты готовили теракты на критической инфраструктуре Крыма
    @ ЦОС ФСБ России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Задержанные спецслужбами за подготовку покушения на главу одного из новых регионов жители Севастополя также собирались устроить теракт на критической инфраструктуре Крымского полуострова, сообщили в ФСБ.

    «После обучения обращению с самодельным взрывным устройством куратор поручил задержанным совершить террористические акты на объектах критически важной инфраструктуры региона», – отметили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Кроме того, агенты на первоначальном этапе они собирали разведывательную информацию о российских войсках в Крыму.

    Ранее во вторник ФСБ сообщила, что предотвращен теракт против руководителя одного из новых российских регионов. Его готовили двое жителей Севастополя.

    Месяцем ранее сотрудники ФСБ арестовали двух россиян за передачу военной информации украинской разведке.

    В начале июля задержанный диверсант признался в подготовке подрыва железнодорожных путей в Крыму.

    Комментарии (8)
    4 августа 2026, 13:27 • Новости дня
    Немецкий политик призвала выслать посла Украины из Германии из-за слов о России

    Депутат Дагедлен потребовала выслать посла Украины из ФРГ из-за слов о России

    Немецкий политик призвала выслать посла Украины из Германии из-за слов о России
    @ Hannes P Albert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Посла Украины в Германии Алексея Макеева необходимо выслать из страны после его высказываний о связях немецких партий с Россией, заявила внешнеполитический эксперт немецкой партии "«Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» (ССВ) Севим Дагделен.

    Внешнеполитический эксперт немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт» Севим Дагделен потребовала выслать украинского посла Алексея Макеева из-за его вмешательства в дела страны, передает РИА «Новости».

    «Посол Украины пытается диктовать Германии, кого здесь следует избирать, а кого нет. Это не дипломатия, это вмешательство», – подчеркнула политик. По ее словам, федеральное правительство давно бы вызвало дипломата, если бы сохранило остатки достоинства.

    Днем ранее украинский посол заявил, что в Германии якобы существуют политические партии, которые тесно связаны с Москвой. Эти слова вызвали резкую реакцию среди немецких политиков.

    Ранее немецкая газета Berliner Zeitung обвинила посла Алексея Макеева в попытках запугивания журналистов.

    Депутат Севим Дагделен ранее назвала бывшего украинского дипломата Андрея Мельника поклонником фашистов.

    Основательница партии BSW Сара Вагенкнехт в июне потребовала прекратить финансирование Киева.

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    4 августа 2026, 09:53 • Новости дня
    «Герани» поразили семь судов с грузами для ВСУ
    «Герани» поразили семь судов с грузами для ВСУ
    @ Минобороны России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские расчеты беспилотных аппаратов атаковали семь сухогрузов, которые доставляли материалы для ВСУ в Черноморском регионе, сообщило Минобороны.

    Расчеты беспилотных систем «Герань-4 Сикер» успешно семь сухогрузов, доставлявших грузы для нужд украинской армии, указало ведомство в Max.

    Атаки были осуществлены по судам, находившимся в порту Николаева, а также во время их перехода морем. Удары наносились непосредственно в пределах Черноморской операционной зоны.

    Ранее ВС России поразили четыре сухогруза, использовавшихся в интересах украинской армии.

    До этого российские военные поразили четыре сухогруза в порту Николаева и акватории Черного моря.

    Днем ранее ударные дроны атаковали два транспортных корабля и переоборудованный морской буксир.

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    4 августа 2026, 12:49 • Новости дня
    Депутат назвал просчет ВСУ, готовивших теракт против главы исторического региона

    Депутат Колесник: Ответ на теракты Украины должен быть соразмерным

    Депутат назвал просчет ВСУ, готовивших теракт против главы исторического региона
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Планируя покушение на руководителя одного из исторических регионов России, противник преследовал несколько целей. В частности, пытаться показать жителям этих российских территорий якобы несостоятельность государства и разобщить граждан, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Андрей Колесник. Как сообщили в ФСБ, злоумышленники готовили теракт во время визита главы одного из регионов в Крым.

    «Система охраны глав субъектов России, выстроенная на местах, достаточно серьезная. Поэтому, по всей видимости, украинские спецслужбы посчитали, что совершить покушение на руководителя одного из исторических регионов будет проще во время его командировки», – отметил член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник.

    По его мнению, противник преследовал несколько целей. «Среди них – запугать людей, попытаться показать жителям исторических российских территорий якобы несостоятельность власти, разобщить граждан», – перечислил собеседник и призвал население не поддаваться панике.

    Парламентарий высоко оценил работу ФСБ. Вместе с тем, по его оценкам, необходимо принимать дополнительные меры для повышения уровня безопасности в стране. «Украина развязала террористическую войну против нас и ответ на это должен быть соразмерным», – сказал Колесник.

    На этом фоне он напомнил, что ранее Владимир Зеленский утвердил 40-дневную операцию СБУ против России. А накануне глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень экстремистов и террористов) призвал «не цепляться» за сроки и сообщил, что действия украинских спецслужб будут продолжаться.

    В этой связи Колесник обратил внимание на вербовку Киевом россиян для совершения терактов. «Людям, которые соглашаются сотрудничать с Украиной, следует помнить, что с момента договоренности счет их жизни идет на часы. Украинские кураторы либо дистанционно взорвут исполнителя, как это произошло во время теракта в Москве 1 августа, либо ликвидируют, как в случае с совершившей теракт в Монако женщиной», – рассуждает депутат.

    Схожей точки зрения придерживаются авторы Telegram-канала «Рыбарь». Они отмечают, что украинские спецслужбы регулярно вербуют исполнителей через различные соцсети, причем объектами становятся как приезжие, так и местные жители. «Сбор информации, дистанционное управление, подготовка диверсии – все это уже хорошо знакомый почерк ГУР», – добавили аналитики.

    Эксперты подчеркивают, что российские спецслужбы успевают пресекать диверсии и теракты еще на этапе подготовки. «Однако рассчитывать, что таких попыток станет меньше, не приходится. Пока украинские спецслужбы сохраняют возможность вести подобную деятельность, они будут продолжать искать новых исполнителей внутри России. Поэтому ключевая задача сегодня – работать на опережение, выявлять вербовщиков, их пособников и потенциальных исполнителей еще до того, как они приступят к подготовке диверсий», – говорится в публикации.

    Ранее ФСБ сообщила о задержании в Севастополе двух граждан России, которые по заданию Киева планировали теракт против руководителя одного из новых регионов, когда тот находился в Крыму. Установлено, что мужчины были завербованы посредством Telegram сотрудником ГУР МО Украины.

    Граждане 1992 и 1999 годов рождения на первоначальном этапе конфиденциального сотрудничества осуществляли сбор разведывательной информации в отношении подразделений Вооруженных сил России, дислоцированных в Крыму. Затем они прошли обучение обращению с самодельными взрывными устройствами. После этого куратор поручил им совершить террористические акты в отношении руководителя одного из новых регионов в период его пребывания на территории полуострова, заявили в Центре общественных связей ФСБ.

    Также мужчины планировали вступить в запрещенную на территории РФ украинскую террористическую организацию. При обысках у подозреваемых нашли три FPV-дрона со взрывчаткой и СВУ, снаряженных боевыми зарядами с пластичным взрывчатым веществом по 350 грамм в каждом, а также СВУ с массой взрывчатого вещества 800 грамм.

    Следственным отделом УФСБ по Крыму и Севастополю в отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 и (приготовление к террористическому акту), ст. 205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), ч. 2 ст. 205.4 (участие в террористическом сообществе), ч. 3 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) и ст. 275 (государственная измена) Уголовного кодекса России.

    Месяцем ранее сотрудники ФСБ арестовали двух россиян за передачу военной информации украинской разведке. В начале июля задержанный диверсант признался в подготовке подрыва железнодорожных путей в Крыму.

    Смотрите опубликованные ФСБ кадры в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.

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    4 августа 2026, 14:17 • Новости дня
    ЕК заявила о планах запретить энергоносители из России вопреки дефициту в ЕС
    ЕК заявила о планах запретить энергоносители из России вопреки дефициту в ЕС
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейская комиссия продолжит добиваться тотального запрета на поставки топлива из РФ. Об этом сообщила представитель ведомства Анна-Кайса Итконен.

    «Цель Еврокомиссии – запретить любую российскую энергию на европейском рынке, и ЕК намерена довести эту задачу до реализации», – приводит ТАСС слова Итконен.

    Чиновница напомнила о действующем эмбарго на нефть, исключение из которого пока составляют лишь Венгрия и Словакия. Брюссель активно работает с этими странами для их перехода на альтернативные источники. При этом отключение венгерской АЭС «Пакш» из-за обмеления рек пока не создает угроз для энергоснабжения региона.

    Одновременно ситуация с запасами газа в Европе остается напряженной. Нетто-закачка топлива в июле упала до минимума за последние шесть лет на фоне сильной жары и снижения импорта СПГ. Отбор из подземных хранилищ впервые за четыре года превысил один млрд кубометров, увеличившись на 55% к прошлому году.

    Суммарная нетто-закачка в середине лета сократилась на 21% и составила всего 8,5 млрд кубометров. К концу июля 2026 года европейские резервуары были заполнены лишь на 56,88%. Это на 16,31 процентного пункта ниже средних значений за последние пять лет.

    В конце прошлого года Еврокомиссия запланировала полностью запретить закупки российской нефти.

    Накануне запасы газа в европейских подземных хранилищах упали до исторического минимума.

    При этом в июле Бельгия обеспечила весь импорт сжиженного природного газа исключительно за счет поставок из России.

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    4 августа 2026, 18:07 • Новости дня
    У Одессы и Николаева уничтожены сухогрузы и контейнерный терминал с вооружением для ВСУ

    Минобороны: Российские войска поразили четыре украинских сухогруза

    У Одессы и Николаева уничтожены сухогрузы и контейнерный терминал с вооружением для ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные нанесли серию точных ударов по портовой инфраструктуре и судам, перевозившим военные грузы для украинской армии, сообщило Минобороны.

    По информации из канала ведомства в Max, в порту Николаева ударам подверглись три сухогруза.

    В порту Черноморска был уничтожен контейнерный терминал, где находились грузы военного назначения. Кроме того, там ликвидирован склад с беспилотными летательными аппаратами FP-2 и комплектующими к ним.

    В акватории Черного моря южнее Одессы российские силы поразили еще один сухогруз, который доставлял военные грузы. В северной части моря, юго-восточнее Очакова, военные уничтожили два безэкипажных катера украинской армии.

    Накануне российские военные провели массированные атаки по морским судам в черноморских портах. Днем ранее армия России уничтожила четыре сухогруза с оружием для украинских войск.

    В конце июля отечественные беспилотники поразили килекторное судно на территории порта Николаева.

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    4 августа 2026, 05:48 • Новости дня
    Дроны поразили складскую зону в Ленобласти

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские беспилотники попали в складскую зону Тосненского района Ленинградской области, сообщил глава региона Александр Дрозденко утром во вторник.

    «Зафиксировано повреждение в складской зоне рядом с населенным пунктом Красный Бор в Тосненском районе», – указал Дрозденко в Max.

    Он добавил, что над регионом поразили 15 беспилотников.

    Пока боевая работа продолжается.

    До этого Дрозденко сообщал о шести уничтоженных в Ленобласти дронах.

    В конце июля дроны ВСУ атаковали Петербург. Работу двух логистических центров Wildberries в городе приостанавливали из-за беспилотной опасности.

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    4 августа 2026, 03:35 • Новости дня
    Отец Илона Маска восхитился уровнем развития России
    Отец Илона Маска восхитился уровнем развития России
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский инженер и предприниматель Эррол Маск высоко оценил организованность, чистоту и инфраструктурные достижения современной России, назвав ее удивительным местом.

    Эррол Маск, признался, что поражен инфраструктурой и высоким уровнем развития России. По его словам, эти качества заметны с первого взгляда.

    «Я не могу не поражаться тому, что вижу в России. Это удивительное место. На многие вещи я как инженер смотрю и думаю: «Как вам удалось это сделать?» Меня просто поражает уровень развития, организованности и чистоты в России», – заявил Маск РИА «Новости».

    Предприниматель добавил, что неоднократно бывал в России, но пока не знает, когда сможет совершить следующий визит в столь восхищающую его страну.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отец Маска назвал Россию лучшим выбором для инвестиций, он также восхитился организацией ПМЭФ.

    Эррол Маск ранее допустил переезд в Москву.


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    4 августа 2026, 09:56 • Новости дня
    ФСБ: Сорвано покушение на одного из глав новых регионов
    ФСБ: Сорвано покушение на одного из глав новых регионов
    @ Vadim Akhmetov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Предотвращен теракт против руководителя одного из новых российских регионов, в Крыму задержаны двое завербованных местных жителей, сообщили в ФСБ.

    В Севастополе задержаны граждане России, 1992 и 1999 годов рождения, они по заданию киевского режима планировали провести теракт в Крыму, указало ведомство, передает РИА «Новости».

    Задержанных завербовал сотрудник главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины через Telegram. Куратор обучил подозреваемых обращению с самодельными взрывными устройствами и поручил организовать диверсии на объектах критической инфраструктуры.

    Главной целью злоумышленников должно было стать покушение на главу одного из новых регионов во время его визита на полуостров. В дальнейшем фигуранты намеревались вступить в запрещенную на территории России украинскую террористическую организацию.

    В марте ФСБ пресекла попытку подрыва автомобиля российского офицера в Севастополе.

    В июле суд в Краснодаре арестовал агента СБУ за подготовку убийства высокопоставленного военного.

    В феврале 2024 года силовики предотвратили покушение на одного из руководителей Крыма.

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    4 августа 2026, 07:00 • Новости дня
    «Северяне»: Бежавшие из Бакшеевки боевики ВСУ подорвались на своих минах

    Бежавшие из Бакшеевки боевики ВСУ подорвались на своих минах

    «Северяне»: Бежавшие из Бакшеевки боевики ВСУ подорвались на своих минах
    @ Madeleine Kelly/ZUMA Press Wire/Reuters Connect

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись на ключевых направлениях и увидели, как ВСУ выводили сослуживцев из Бакшеевки Харьковского направления на свои же минные поля.

    «Часть военнослужащих 113 обр ТерО пытались сбежать из села Бакшеевка, однако подорвались на собственных минно-взрывных заграждениях. Характерно, что группа украинских солдат следовала за коптером своего подразделения, оператор которого вывел их на минное поле», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Также на Волчанском направлении штурмовые подразделения «Северян» продвинулись на четырёх участках до 300 метров. Стрелковые бои идут в селе Ивановка, в Бакшеевке, около Шевченково и в лесных массивах Волчанского района.

    На Великобурлукском направлении штурмовые группы ведут стрелковые бои западнее села Петро-Ивановка, а также в селе Анищино (Анискино).

    На Сумском направлении в Шосткинском районе стрелковые бои идут в Уланово и на подступах к Вольной Слободе. В Сумском районе штурмовики продвинулись на 17 участках до 400 метров. Не прекращаются бои в Рыжевке, Писаревке, Марьино, посёлке Хотень, их окрестностях и в лесных массивах южнее Иволжанского.

    «Северяне» узнали, что на базе Шосткинского центра профессионально-технического образования, Шосткинского высшего профессионального училища и Сумского высшего профессионального училища строительства и дизайна ВСУ планируют открыть цеха по сборке БПЛА и комплектующих для нужд ВСУ.

    «Студенты училищ будут принудительно привлекаться к работам, а из бюджета региона на эти цели выделено 69,9 млн гривен», – добавили бойцы.

    За сутки, как сказано в сводке, подтвержденные потери противника составили свыше 280 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 130 в Харьковской областях).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Белый Колодезь и Устиновку в Харьковской области. ВС России начали формировать буферную зону под Сумами. Российские войска закрепились на окраинах двух сел Сумской области.

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