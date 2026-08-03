Бельгия в июле полностью перешла на российский сжиженный природный газ

Tекст: Ольга Иванова

Бельгия в июле впервые с начала ближневосточного кризиса получила весь импортируемый сжиженный природный газ только из России, передает РИА «Новости». Это произошло после резкого сокращения поставок из других стран на фоне конфликта вокруг Ирана и перебоев с судоходством через Ормузский пролив. «В июле Бельгия полностью зависела от России в импорте сжиженного природного газа (СПГ), поскольку война на Ближнем Востоке привела к резкому сокращению поставок в Европу», – говорится в сообщении агентства Belga.

Речь идет о поставках газа, доставляемого морскими танкерами. При этом королевство продолжало получать природный газ по трубопроводам из Норвегии и Британии. Общий объем поставок СПГ в Бельгию в июле сократился более чем на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Единственным поставщиком стала Россия, экспортировавшая около 0,4 млн тонн СПГ.

Европейские компании летом практически отказались закупать дополнительные партии СПГ для заполнения хранилищ из-за высоких цен, что грозит отложенным энергетическим кризисом. Конфликт на Ближнем Востоке резко ограничил поставки из Катара и других производителей Персидского залива, вынудив покупателей активнее обращаться к российскому газу.

Ситуация осложняет энергетическую стратегию Еврокомиссии по отказу от российских ресурсов. Несмотря на запрет новых краткосрочных закупок и решение отказаться от импорта по долгосрочным контрактам с 2027 года, Россия остается вторым крупнейшим поставщиком СПГ в ЕС после США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские страны в первой половине года закупили рекордные объемы сжиженного природного газа у России.

В июле закачка топлива в европейские подземные хранилища упала до шестилетнего минимума.

Месяцем ранее государства Евросоюза сократили импорт этого энергоресурса из-за острой конкуренции с Азией.