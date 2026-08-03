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    Игорь Караулов Игорь Караулов Удобство маркетплейсов имеет свою цену

    Отправной точкой для развития маркетплейсов стало вынужденное упрощение, обеднение социальной ткани. Платформенная модель продаж символически отчуждает товар от его реального продавца. Работник ПВЗ также не равен продавцу в традиционном магазине, его социальная роль проще.

    20 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как Россия ответит европейским пиратам XXI века

    Мир движется к формированию нескольких параллельных систем морского судоходства с разными регуляторными режимами и различными уровнями юридической защиты. Россия, обладая собственным торговым флотом, развитой страховой инфраструктурой и военным потенциалом, имеет все необходимые ресурсы для эффективного судоходства в новой реальности.

    5 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Смертная казнь – кровь на руках каждого

    Против России сейчас ведется гибридная война, где в ход идут чисто террористические средства – от диверсий до спланированных убийств. Особенно острой стала дискуссия о высшей мере после страшного теракта в «Крокусе» в 2024 году.

    64 комментария
    3 августа 2026, 20:30 • Новости дня

    Бундесвер развернул спецподразделение РЭБ у белорусской границы

    Euronews: Бундесвер развернул спецподразделение РЭБ у белорусской границы

    Бундесвер развернул спецподразделение РЭБ у белорусской границы
    @ DPA/Picture Alliance/Reuters

    Tекст: Дарья Григоренко

    Немецкая армия разместила в Литве подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые осуществляют круглосуточный перехват и мониторинг сигналов вдоль белорусской государственной границы, сообщили СМИ.

    Как передает телеканал Euronews, в Литве немецкие солдаты ведут наблюдение за электромагнитным пространством. Они перехватывают сигналы радио- и радиолокационных систем, передает РИА «Новости».

    Замаскированные позиции и мобильные комплексы немецких сил находятся вдоль государственной границы Белоруссии. Командование немецкой армии называет этот район «стеклянным полем боя». Там ведется круглосуточный перехват данных, мониторинг частот и дешифровка сигналов радиолокационных систем.

    Немецкое командование также задействует пешие группы спецназа РЭБ. Военнослужащие используют 30-килограммовые ранцевые комплексы для развертывания автономных сетей связи в зонах без коммуникационной инфраструктуры. Собранные у границ Белоруссии сведения направляются в единый координационный центр НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Германии Борис Писториус допустил возможность принудительного призыва солдат для укомплектования литовской бригады.

    В июне новое бронетанковое подразделение бундесвера провело масштабные маневры с беспилотниками вблизи белорусской границы.

    Берлин планирует развернуть полностью боеготовое формирование на восточных рубежах альянса к 2027 году.

    3 августа 2026, 08:10 • Новости дня
    Вован и Лексус раскрыли, как Меркель призналась в фиктивности Минских соглашений

    Вован и Лексус: Меркель призналась в фиктивности Минских соглашений

    Вован и Лексус раскрыли, как Меркель призналась в фиктивности Минских соглашений
    @ Daniel Vogl/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) рассказали о деталях разговора с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель.

    Меркель в беседе с Вованом и Лексусом подтвердила, что мирные договоренности использовались исключительно для вооружения Украины, передает РИА «Новости». Подготовка к беседе заняла несколько недель и включала длительную переписку с окружением политика.

    «Мы связывались с ее офисом. Люди порой ошибочно думают, что достаточно куда-то позвонить и сказать: "Гутен таг, фрау Меркель, как поживаете?"», – поделились пранкеры. Разговор велся от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко (внесен в список террористов и экстремистов).

    Меркель, по словам пранкеров, предоставила своего переводчика и просила сохранить беседу в тайне. Она подтвердила, что Минские соглашения были необходимы для того, чтобы обмануть Россию и дать Украине время на наращивание военной мощи. Напомним, что Минск был площадкой для мирных переговоров в период конфликта в Донбассе с 2014 по 2022 год.

    Ранее пранкеры Вован и Лексус рассказали об истории своего увлечения телефонными розыгрышами.

    Политолог Станислав Ткаченко напомнил о недоверии Москвы к Ангеле Меркель из-за обмана российской стороны в 2015 году.

    Президент России Владимир Путин указал на использование западными странами дипломатических договоренностей для усиления военного потенциала Киева.

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    2 августа 2026, 16:35 • Новости дня
    Белоруссия решила создать десантно-штурмовую бригаду на границе с Украиной
    Белоруссия решила создать десантно-штурмовую бригаду на границе с Украиной
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вооруженные силы Белоруссии разворачивают новое подразделение специального назначения в 40 километрах от украинских рубежей, сообщил командующий силами специальных операций Вооруженных сил республики Александр Ильюкевич.

    По его словам, Минск приступил к созданию 37-й отдельной десантно-штурмовой бригады на южном направлении, передает «Интерфакс».

    «Будет дислоцироваться недалеко от Гомеля, мы уже приступили к формированию воинских частей, сформирован один батальон. В этом году мы формируем еще батальон, подразделения боевого обеспечения, артиллерийские, зенитные подразделения, разведывательные», – сказал военачальник.

    К настоящему моменту уже набраны офицеры и призывается личный состав. Новая воинская часть разместится всего в 40 километрах от государственной границы с Украиной.

    В настоящее время белорусские войска располагают тремя отдельными десантно-штурмовыми бригадами. Это 103-я в Витебске, 38-я в Бресте и пятая в Марьиной Горке под Минском.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Минск начал формирование новой бригады сил специальных операций в Гомельской области.

    Для предотвращения проникновения диверсантов республика направила в приграничные районы спецотряды МВД.

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    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

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    3 августа 2026, 06:15 • Новости дня
    Telegraph заявила о медленной смерти «коалиции желающих»
    Telegraph заявила о медленной смерти «коалиции желающих»
    @ i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    «Коалиция желающих» переживает медленную «смерть» на фоне отсутствия четкого лидерства, пишет газета Telegraph.

    В материале Telegraph, озаглавленном «Медленная смерть коалиции желающих», отмечается, что новый премьер Британии Энди Бернем сосредоточен на внутренней повестке, а президент Франции Эммануэль Макрон не сможет баллотироваться на новый срок. Уход с политической арены прежних лидеров лишает объединение опоры, передает РИА «Новости».

    «После того, как Кир ушел, а президент Франции Эммануэль Макрон не сможет участвовать в президентских выборах в следующем году, есть опасения, что возникнет вакуум лидерства, который может оставить Европу без руля», – пишет издание.

    По данным Telegraph, в Лондоне уже пытаются просчитать, как возможная победа Марин Ле Пен на президентских выборах во Франции повлияет на британо-французские отношения и работу коалиции.

    Газета напоминает, что Ле Пен обещала вывести Францию из командования НАТО и снять санкции с России. Потенциальным новым лидером коалиции автор называет канцлера Германии Фридриха Мерца, однако указывает на растущую внутриполитическую нестабильность в Германии. Кроме того, Германия отказалась присоединиться к контингенту коалиции для переброски на Украину, аналогичное решение приняла Польша.

    По оценке Telegraph, сохранить коалицию можно только в том случае, если Бернем согласится взять на себя роль ее лидера.

    В коалицию желающих входят более 30 стран, инициаторами стали Британия и Франция. В январе лидеры объединения подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине после заключения мирного соглашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лондон сообщил о планах Британии и Франции создать военные базы по всей Украине в случае прекращения огня.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна не будет вступать в «коалицию желающих», поддерживающую конфликт на Украине.

    Сменивший Кира Стармера премьер Британии Энди Бернем в разговоре с Владимиром Зеленским пообещал сохранить курс Лондона на давление на Россию и продолжение помощи Киеву.

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    1 августа 2026, 10:54 • Новости дня
    Латвия полностью прекратила движение на границе с Белоруссией
    Латвия полностью прекратила движение на границе с Белоруссией
    @ Alexander Welscher/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Движение на белорусско-латвтйской границе полностью прекращено и до сих пор не восстановлено по решению латвийской стороны, сообщили в государственном пограничном комитете Белоруссии.

    Движение на белорусско-латвийской границе полностью прекращено и до сих пор не восстановлено по решению латвийской стороны, передает РИА «Новости».

    Ранее министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава заявил, что граница закрыта по техническим причинам. Однако Госпогранкомитет Белоруссии эту информацию не подтвердил.

    «По решению латвийской стороны с 23:00 31 июля движение через единственный открытый на белорусско-латвийской границе пункт пропуска «Григоровщина» полностью прекращено и до сих пор не восстановлено», – говорится в сообщении белорусского ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, белорусский пограничный комитет не подтвердил заявления Риги о закрытии границы по техническим причинам.

    Несколькими днями ранее литовские пограничники обнаружили недостроенный подземный туннель со стороны Белоруссии.

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    1 августа 2026, 16:46 • Новости дня
    В Минске назвали издевательством решение Латвии закрыть границу с Белоруссией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Решение латвийских властей перекрыть границу с Белоруссией без видимых причин является откровенным издевательством над гражданами, заявил заместитель председателя комиссии по международным делам Палаты представителей белорусского парламента Олег Гайдукевич.

    Гайдукевич подверг жесткой критике действия Риги, передает РИА «Новости». По его словам, европейские страны сами несут колоссальные экономические потери от собственных санкционных мер.

    «Это просто издевательство над людьми..., экономически – от санкций, которые ввели там, очередной пакет, страдают в Европе больше, чем мы в 100 раз», – заявил Гайдукевич.

    Парламентарий напомнил, что Белоруссия сохраняет безвизовый режим для граждан Латвии. Он подчеркнул, что Минск никогда не закрывал границы, считая открытость выгодной для простых людей. Действия же латвийской стороны депутат объяснил исключительно желанием навредить, несмотря на наличие у Риги множества внутренних проблем.

    Напомним, глава латвийского МВД Янис Домбрава заявил о закрытии границы по техническим причинам.

    Позже латвийская сторона полностью прекратила движение через единственный открытый пункт пропуска «Григоровщина».

    В прошлом году белорусский МИД вручил ноту протеста Литве из-за аналогичного одностороннего закрытия границы.

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    2 августа 2026, 16:49 • Новости дня
    В аэропорту Нюрнберга 11 человек сняли с рейса из-за массовой драки

    Tекст: Дарья Григоренко

    Конфликт из-за мест в очереди перерос в крупную потасовку с участием 20 пассажиров прямо в терминале немецкой воздушной гавани, сообщили СМИ.

    Как пишет Bild, инцидент произошел поздно вечером 31 июля. Спор между двумя группами путешественников вспыхнул прямо во время ожидания посадки, передает ТАСС.

    Словесная перепалка быстро перешла в физическое противостояние. Предположительно, гражданин Турции ударил по лицу соотечественника, после чего началась масштабная потасовка.

    Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов оперативно установили личности всех участников. В результате 11 дебоширов не пустили на борт самолета, расследованием инцидента занимается пограничная служба.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне полиция эвакуировала зону вылета аэропорта Гамбурга из-за нарушителя.

    В мае транспортные полицейские сняли с рейса в Сургуте пьяного дебошира.

    В феврале самолет лоукостера Jet2 экстренно сел в Брюсселе из-за драки пассажиров.

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    1 августа 2026, 15:05 • Новости дня
    Жители Берлина вышли на митинг против поставок оружия Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Масштабная акция за мир и дипломатию проходит в самом центре столицы Германии.

    Несмотря на дождливую погоду, у Бранденбургских ворот собрались несколько сотен человек, передает ТАСС. Организатором мероприятия выступил альянс «Нас много», требующий немедленной смены внешнеполитического курса ФРГ.

    Участники демонстрации выступают категорически против экспорта вооружений и дальнейшей поддержки властей Украины и Израиля. В толпе развеваются флаги с голубями мира, некоторые активисты принесли российские триколоры и плакаты с призывами к дружбе с Москвой. Собравшиеся также требуют запретить США использовать авиабазу Рамштайн для ударов по Ирану.

    У главных ворот Берлина установили сцену для выступлений политиков и общественных деятелей. После стартового митинга колонна протестующих планирует пройти маршем до площади Александерплац. Перед началом акции состоялся велопробег за мир, а безопасность всех манифестантов обеспечивают многочисленные наряды берлинской полиции.

    В июне немецкие активисты вышли на антивоенную демонстрацию к Бранденбургским воротам.

    В феврале участники акции в Мюнхене потребовали прекратить поставки вооружений на Украину.

    Осенью прошлого года несколько тысяч человек собрались на площади Бебельплац с призывами к миру.

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    1 августа 2026, 21:03 • Новости дня
    Погранкомитет Белоруссии опроверг закрытие границы с Латвией

    Погранкомитет Белоруссии сообщил о штатной работе пункта на границе с Латвией

    Tекст: Мария Иванова

    Белорусская сторона продолжает обслуживать пункт пропуска на границе с Латвией в штатном режиме, несмотря на заявления Риги о закрытии рубежей.

    Пункт пропуска со стороны Белоруссии на границе с Латвией продолжает функционировать без перебоев, передает РИА «Новости»

    В пограничном комитете республики подчеркнули отсутствие проблем на белорусской территории.

    «С белорусской стороны проблем нет, пункт пропуска «Григоровщина» продолжает работу», – заявили в ведомстве.

    Ранее глава МВД Латвии Янис Домбрава объявил о закрытии латвийско-белорусской границы, сославшись на технические причины.

    Депутат белорусского парламента Олег Гайдукевич назвал действия Риги откровенным издевательством над гражданами.

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    3 августа 2026, 00:31 • Новости дня
    Spiegel заявил о возможной отставке Мерца после выборов в Германии
    Spiegel заявил о возможной отставке Мерца после выборов в Германии
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Позиции Фридриха Мерца в Христианско-демократическом союзе (ХДС) ослабли, руководство ХДС не исключает отставки канцлера после сентябрьских выборов в ландтаги трех федеральных земель, пишет Spiegel.

    По данным Spiegel, насмешки в адрес канцлера отражают стремительную потерю авторитета среди соратников, и в партии почти не осталось надежды, что он сможет выйти из сложившейся ситуации. ХДС уже несколько месяцев уступает в опросах партии «Альтернатива для Германии».

    Даже в высшем руководстве ХДС немногие готовы верить, что к Рождеству Мерц сохранит должность канцлера. Вопрос о смене власти пока не обсуждается открыто из-за летних каникул, но сентябрьские выборы в Саксонии-Анхальт, Берлине и Мекленбурге-Передней Померании, по прогнозам, могут обернуться для партии катастрофой, передает ТАСС.

    Источники журнала говорят о глубоком разочаровании в лидере. Один из представителей ХДС заявил: «До меня доходят вещи, которые раньше были просто немыслимы». Он рассказал, что Мерц, по мнению части партийцев, зашел в тупик и утратил связь с собственным политическим лагерем.

    На вопрос, выдержит ли канцлер этот кризис, политик ответил, что, самое позднее, 21 сентября Мерцу придется уйти в отставку или его вынудят отступить сразу после земельных выборов в Берлине и Мекленбурге-Передней Померании.

    При этом официально в руководстве ХДС от комментариев уклоняются и подчеркивают, что никакие сценарии смены канцлера сейчас не прорабатываются, поскольку это никому не выгодно. Однако источник издания отметил, что в дальнейшее политическое будущее Мерца на посту главы правительства уже почти никто не верит.

    После выборов на востоке страны, по оценкам соратников, ему могут предложить уйти ради блага партии и Германии, а в качестве возможного преемника называют премьер-министра Северного Рейна-Вестфалии Хендрика Вюста.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководство ХДС обсуждает возможность замены Мерца на посту канцлера из-за исторически низких рейтингов и задержек реформ.

    Внутри ХДС нарастает недовольство политикой Мерца на фоне серии скандалов, и наблюдатели говорят о риске его скорой отставки.

    Рейтинг канцлера Мерца упал до 13% одобрения, став худшим показателем почти за 30 лет опросов ARD-DeutschlandTrend.

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    31 июля 2026, 23:31 • Новости дня
    Госпогранкомитет Белоруссии не подтвердил закрытие границы с Латвией

    В Белоруссии не подтвердили закрытие границы с Латвией

    Tекст: Катерина Туманова

    Государственный пограничный комитет Белоруссии не подтвердил заявления Риги о закрытии границы между странами по техническим причинам, о чем заявил пресс-секретарь белорусского пограничного ведомства Антон Бычковский.

    «В Госпогранкомитете информацию о закрытии границы Латвией не подтвердили», – сказал он ТАСС.

    Ранее глава латвийского МВД Янис Домбрава заявил в соцсетях о закрытии границы по техническим причинам. Он рекомендовал соотечественникам, находящимся за рубежом, искать альтернативные пути возвращения домой.

    «По техническим причинам граница между Латвией и Белоруссией закрыта. Просим тех, кто еще не вернулся в Латвию, воспользоваться другими маршрутами», –  написал Домбрава в социальной сети X.

    До этого он советовал воздержаться от поездок в Белоруссию, аргументируя это тем, что Минск якобы ведет гибридную войну, способствуя проникновению нелегальных мигрантов из азиатских и африканских государств.

    Министр отмечал, что в подобных обстоятельствах безопасное пересечение границы может быть осложнено. Из двух существующих пунктов пропуска на белорусско-латвийской границе сейчас функционирует только один – «Григоровщина».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Латвия захотела запретить импорт ряда товаров из России и Белоруссии. В марте литовские пограничники вытеснили обратно на белорусскую территорию группу из 34 нелегальных мигрантов. В июле литовские пограничники нашли подземный туннель на границе с Белоруссией.

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    2 августа 2026, 14:14 • Новости дня
    Депутат АдГ призвал ужесточить пограничный контроль из-за мигрантов

    Депутат АдГ Фронмайер призвал ужесточить пограничный контроль из-за мигрантов

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Германии должны перейти к повсеместной охране границ после массового прорыва десятков тысяч нелегалов в испанский анклав Сеута на севере Африки, заявил депутат Бундестага от оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Маркус Фронмайер.

    Парламентарий от оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер обратился к руководству страны с требованием усилить пограничный контроль, передает РИА «Новости». Поводом стал недавний наплыв мигрантов в Сеуту.

    «Необходимо просто отказаться от выборочных проверок и перейти к последовательной и повсеместной охране границ. Сегодня это возможно в том числе с использованием беспилотников», – заявил политик в видеоролике, опубликованном в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ). Он добавил к записи тег «Сеута».

    Фронмайер подчеркнул необходимость эффективной защиты немецких граждан, которые страдают от неконтролируемой массовой миграции. В качестве примера он привел работу пограничного патруля в американском штате Техас, отметив, что подобная система требуется и ФРГ.

    В конце июля испанский анклав Сеута, граничащий с Марокко, столкнулся с масштабным проникновением нелегалов. Мэр-президент города Хуан Хесус Вивас сообщил, что за одни сутки границу пересекли около 60 тыс. человек. Ситуация спровоцировала беспорядки, для стабилизации обстановки в регион стянуты дополнительные силы полиции, гражданской гвардии и армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, из-за миграционного кризиса в супермаркетах Сеуты возникла нехватка свежих продуктов.

    Система двойного пограничного контроля остановила нелегалов на пути в материковую Испанию.

    Масштабный прорыв границы с Марокко привел к гибели 67 человек.

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    3 августа 2026, 00:56 • Новости дня
    На выезде из Белоруссии в Литву и Польшу скопилось более 3 тыс. машин

    Tекст: Антон Антонов

    На выезде из Белоруссии в Литву и Польшу скопились многокилометровые очереди автотранспорта, более 3 тыс. машин, свидетельствуют данные Госпогранкомитета Белоруссии.

    Общая протяженность очередей на выезд из Белоруссии в страны ЕС за сутки заметно увеличилась и превысила 3 тыс. единиц автотранспорта, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Госпогранкомитета на 20.00 мск.

    Неделей ранее, 26 июля, в очередях на границе стояло около 2,3 тыс. машин.

    На латвийском направлении в пункте пропуска «Григоровщина» на выезд в Латвию ожидают один легковой автомобиль и 63 фуры, при этом число грузовиков в течение воскресенья почти не менялось.

    На белорусско-литовской границе фиксируются самые крупные скопления транспорта. В пункте пропуска «Каменный Лог» на выезд в Литву стоят 350 легковых автомобилей и 150 фур, причем к вечеру воскресенья очереди там продолжили расти. В пункте «Бенякони» ожидают 220 легковых автомобилей и 160 фур, здесь длина очередей в течение дня оставалась примерно на одном уровне.

    На границе с Польшей в пункте «Брузги» скопились 400 легковых машин, в «Берестовице» – 155 легковых и 150 грузовых автомобилей. В «Бресте» очереди достигли 810 легковых автомобилей и 30 автобусов, а в «Козловичах» выезда ждут 550 фур, причем рост очередей на этих двух пунктах ускорился.

    Министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава в пятницу заявил, что «латвийско-белорусская граница закрыта по техническим причинам». В последнее время на этом направлении работал только один пункт пропуска из двух, так как Латвия еще в сентябре 2023 года приостановила работу второго пункта для предотвращения угроз нелегальной миграции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, белорусская сторона сообщала, что продолжает обслуживать пункт пропуска «Григоровщина» на границе с Латвией в штатном режиме.

    Госпогранкомитет Белоруссии заявил о полном прекращении движения через этот пункт по решению латвийской стороны.

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    1 августа 2026, 14:39 • Новости дня
    Половина немцев разочаровалась в безопасности страны после берлинского теракта

    Более половины немцев сочли Германию небезопасной после теракта в Берлине

    Tекст: Мария Иванова

    Более половины жителей европейского государства утратили чувство защищенности из-за недавней атаки сторонника радикальных группировок на посетителей массового мероприятия.

    Согласно исследованию института Civey, 51% респондентов больше не считают родину стабильной, передает РИА «Новости».

    «После теракта во время Christopher Street Day в Берлине чувство безопасности у жителей Германии заметно снизилось», – пишет издание Welt. Около 38% участников анкетирования заявили о росте личной тревожности.

    Трагедия произошла 25 июля в берлинском парке Тиргартен. Водитель белого минивэна намеренно въехал в толпу людей, после чего протаранил дерево и скрылся. Бургомистр столицы Кай Вегнер уточнил, что жертвой нападения стал один человек, еще 31 получил ранения.

    Генеральная прокуратура ФРГ квалифицировала инцидент как террористический акт. Главного подозреваемого, гражданина страны с ливанскими корнями Абдула Баллута, ликвидировали на следующий день в ходе спецоперации. Газета Bild выяснила, что в телефоне 21-летнего нападавшего обнаружили видео с присягой запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство».

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал произошедшую трагедию исламистским терактом.

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    3 августа 2026, 05:57 • Новости дня
    Министр труда Германии Бас сочла ситуацию с немецким бюджетом катастрофической

    Tекст: Антон Антонов

    В Германии сложилась катастрофическая бюджетная ситуация, заявила министр труда ФРГ Бербель Бас.

    «Бюджетная ситуация в стране катастрофическая... Во многих технологических областях мы больше не занимаем ведущих позиций», – заявила Бас в интервью телеканалу ZDF.

    Бас признала, что в технологическом развитии Германию уже обогнали несколько государств, в том числе Китай, и подчеркнула влияние на немецкую экономику продолжающихся в мире конфликтов, осложняющих положение страны, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия вынуждена платить за газ в пять раз больше по сравнению с 2020 годом после отказа от российских энергоресурсов.

    Руководство концерна Volkswagen в опросе Manager Magazin признало существование угрозы дальнейшему существованию одного из флагманов германского автопрома на фоне падения прибыли.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц на пресс-конференции заявил о тревожной экономической ситуации в Германии и особенно тяжелом положении промышленности, малого и среднего бизнеса.

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    3 августа 2026, 05:43 • Новости дня
    Ограничения на использование воды ввели более 100 городов и округов в Германии

    Tекст: Антон Антонов

    Германия столкнулась с дефицитом воды, более 100 городов и округов ограничили ее использование, пишет Bild.

    К дефициту привели малое количество осадков зимой и весной, падение уровня воды в реках и несколько волн экстремальной жары. Лидером по жесткости мер назван Мюнхен, передает ТАСС со ссылкой на газету Bild.

    В июле власти Мюнхена запретили наполнять садовые бассейны, поливать газоны и мыть машины. В Ганновере запрещен полив в саду, если температура воздуха поднимается выше 27 градусов. В Потсдаме больше нельзя поливать государственные дворцовые сады.

    Всего постановления об ограничении потребления воды уже действуют в 109 городах и округах ФРГ. В большинстве случаев меры затронули сельское хозяйство: забор воды из рек и озер с помощью насосов запрещен. Обычно такая вода использовалась для полива полей.

    Зафиксирован рекордно низкий уровень воды на трех участках Рейна в Германии, передает РИА «Новости».

    «В дуйсбургском Рурорте, Дюссельдорфе и Кельне зафиксированы рекордно низкие показатели», – говорится в публикации.

    По данным газеты, в полдень воскресенья уровень воды в Рурорте, районе Дуйсбурга, составил всего 149 сантиметров, что на два сантиметра ниже прежнего минимума от 17 августа 2022 года. В Дюссельдорфе уровень опустился до 21 сантиметра, также на два сантиметра ниже рекорда, а в Кельне исторический минимум был достигнут еще в субботу.

    Обмеление Рейна уже ухудшает речное судоходство и, как следствие, сказывается на экономике Германии.

    Европа в целом переживает одну из самых интенсивных волн жары последних лет, сильнее всего страдают Испания, Португалия, Франция, Италия и Греция.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти немецкой федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия ввели штраф до 50 тыс. евро за несанкционированный забор воды из рек на фоне аномальной жары и засухи.

    Министр окружающей среды ФРГ Карстен Шнайдер заявил о необходимости масштабной перестройки немецких городов из-за жары, наносящей огромный ущерб экономике и усиливающей нехватку воды.

    Специалисты Института Роберта Коха зафиксировали по состоянию на 19 июля 9,8 тыс. летальных исходов, связанных с последствиями аномальной жары в Германии, с максимальным показателем за последнее десятилетие.

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