Если Трамп опасается начать полномасштабную войну против Ирана – на которую у него нет ни сил, ни политического капитала, ни, в конце концов, времени, – то почему бы просто не прекратить боевые действия, без всяких договоров и соглашений? Потому что окончательно посыплется западоцентричный мир.2 комментария
Аномальная жара унесла жизни почти 10 тыс. жителей Германии
Жертвами аномальной жары в Германии стали почти 10 тыс. человек
Экстремальные температуры привели к беспрецедентному количеству летальных исходов среди населения европейского государства, достигнув максимальных значений за последние десять лет.
Катастрофические последствия высоких температур зафиксировали специалисты Института Роберта Коха, передает РИА «Новости».
Ведомство, входящее в структуру немецкого министерства здравоохранения, опубликовало статистику гибели людей в 2026 году.
«По состоянию на 19 июля оценочное число летальных исходов, связанных с последствиями жары в Германии, составляет 9,8 тысячи», - говорится в сообщении.
Эксперты пояснили, что текущий показатель смертности оказался максимальным начиная с 2016 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, издание Politico оценило избыточную смертность из-за погодных аномалий в Европе в 14 тыс. человек.
Reuters сообщало о гибели более 5 тыс. немцев из-за рекордной жары.
Жители Германии массово перешли на ночной образ жизни на фоне аномально высоких температур.