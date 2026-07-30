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    Поддубный сообщил о создании новой системы ПВО против украинских БПЛА
    БПЛА «Герань-4 Сикер» перехватили суда с военными грузами для ВСУ
    На Украине выразили разочарование результатами встречи Зеленского с Трампом
    Вован и Лексус рассказали об абсурдном разговоре с сыном иранского шаха Пехлеви
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему Трамп уперся в Иран

    Если Трамп опасается начать полномасштабную войну против Ирана – на которую у него нет ни сил, ни политического капитала, ни, в конце концов, времени, – то почему бы просто не прекратить боевые действия, без всяких договоров и соглашений? Потому что окончательно посыплется западоцентричный мир.

    2 комментария
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Украине обрезают морскую инфраструктуру

    Москва взялась за последовательную и целенаправленную ликвидацию морской инфраструктуры Украины. Это уже не удары устрашения или возмездия. Это реализация стратегии.

    12 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Запад воюет с какой-то другой Россией

    Мы сами не осознаем, насколько грандиозный процесс переживаем прямо сейчас, когда стараемся сохранить созданное в нынешние непростые, в буквальном смысле военные времена, когда обстоятельства склоняют к «твердой руке» и закручиванию гаек.

    17 комментариев
    30 июля 2026, 10:59 • Новости дня

    Аномальная жара унесла жизни почти 10 тыс. жителей Германии

    Жертвами аномальной жары в Германии стали почти 10 тыс. человек

    Tекст: Мария Иванова

    Экстремальные температуры привели к беспрецедентному количеству летальных исходов среди населения европейского государства, достигнув максимальных значений за последние десять лет.

    Катастрофические последствия высоких температур зафиксировали специалисты Института Роберта Коха, передает РИА «Новости».

    Ведомство, входящее в структуру немецкого министерства здравоохранения, опубликовало статистику гибели людей в 2026 году.

    «По состоянию на 19 июля оценочное число летальных исходов, связанных с последствиями жары в Германии, составляет 9,8 тысячи», - говорится в сообщении.

    Эксперты пояснили, что текущий показатель смертности оказался максимальным начиная с 2016 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, издание Politico оценило избыточную смертность из-за погодных аномалий в Европе в 14 тыс. человек.

    Reuters сообщало о гибели более 5 тыс. немцев из-за рекордной жары.

    Жители Германии массово перешли на ночной образ жизни на фоне аномально высоких температур.

    29 июля 2026, 10:47 • Новости дня
    Скандал с суррогатным материнством привел к масштабному кризису в Германии

    Politico: Мерц оказался под угрозой отставки из-за внутрипартийного скандала

    Скандал с суррогатным материнством привел к масштабному кризису в Германии
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В Христианско-демократическом союзе Германии нарастает недовольство политикой канцлера Фридриха Мерца, что может привести к его скорой отставке на фоне серии скандалов.

    Политический кризис в Германии набирает обороты на фоне падения рейтингов канцлера Фридриха Мерца, пишет Politico.

    Ситуация обострилась после того, как стало известно о решении лидера консервативной фракции Йенса Шпана и его мужа стать родителями с помощью суррогатного материнства в США. Суррогатное материнство запрещено в Германии, и партия ХДС долгое время выступала против этой практики.

    «Это чувство вряд ли можно выразить словами», – прокомментировал ситуацию Шпан. Скандал привел к вынужденной отставке политика, однако попытка Мерца обновить команду обернулась провалом. Министр транспорта Патрик Шнидер узнал о своем увольнении из сообщений и подал в отставку сам, назвав ситуацию недостойной.

    Недовольство действиями канцлера выразил и уходящий госсекретарь Минздрава Тино Зорге. Эксперты отмечают, что авторитет Мерца стремительно падает, а в кулуарах партии уже обсуждают вопрос о том, когда и как сменят главу правительства. Судьба канцлера может решиться после сентябрьских выборов в трех федеральных землях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава фракции ХДС/ХСС Йенс Шпан покинул пост из-за рождения ребенка от суррогатной матери.

    После этого канцлер Германии Фридрих Мерц запустил процесс кадрового обновления кабинета министров.

    Однако согласованный кандидат на должность нового министра транспорта в последний момент отказался от назначения.

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    28 июля 2026, 19:10 • Новости дня
    Захарова предрекла провал диалога нового посла Германии с Москвой

    Tекст: Ольга Иванова

    Ультимативный тон и публичные требования нового посла Германии сразу после прибытия в Москву ставят под угрозу перспективы двустороннего дипломатического диалога, заявила официальный представитель Мария Захарова.

    Заявления нового посла ФРГ Клеменса фон Гетце о требованиях к России могут привести к полному краху диалога с Москвой, передает ТАСС. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова резко раскритиковала подход прибывшего дипломата.

    «Новый немецкий посол, едва прибыв в Россию, попытался изобразить публичное приветствие, заявив, что будет чего-то там требовать от правительства России. Вышел очевидный фальстарт», – написала она в своем Telegram-канале.

    По словам представителя ведомства, с подобным пониманием целей своей миссии немецкий представитель не сможет выстроить конструктивное общение в российской столице.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новый посол Германии Клеменс фон Гетце официально приступил к работе в российской столице.

    Политологи назвали его опытным дипломатом без особых связей с Москвой.

    Ранее Мария Захарова отказалась пожать руку уходящему с должности немецкому послу Александру Графу Ламбсдорффу.

    Комментарии (11)
    29 июля 2026, 19:35 • Видео
    Мольбы Зеленского в США: главное

    На встрече президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Вашингтоне отсутствовала пресса, но подвести ее итоги можно по косвенным признакам: Украина опять не получила того, чего хотела.

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    29 июля 2026, 10:53 • Новости дня
    Меланшон собрался разрушить франко-германское партнерство
    Меланшон собрался разрушить франко-германское партнерство
    @ L.Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Лидер французских левых в случае победы на выборах намерен отказаться от сотрудничества с Берлином, обвиняя ФРГ в навязывании Европе своей экономической модели.

    Возможный приход к власти Жан-Люка Меланшона вызывает серьезные опасения в Европе, пишет Politico.

    Политик планирует разрушить партнерство Парижа и Берлина, которое десятилетиями лежало в основе европейской интеграции. По данным опросов, он имеет высокие шансы выйти во второй тур президентских выборов.

    Немецкие политики признают разрушительный потенциал кандидата. «Политические позиции Меланшона по ключевым вопросам европейской политики, его враждебность к Германии сделали бы его огромной проблемой для франко-германского сотрудничества», – заявил депутат Роланд Тайс. Ожидается, что победа левых сил значительно усложнит двустороннее взаимодействие.

    Представители партии Меланшона обвиняют Берлин в навязывании Европе своих экономических интересов. Французский лидер намерен переориентировать дипломатию на Испанию, Китай и страны Южной Америки. Кроме того, левые выступают против перевооружения Германии и планируют вывести Францию из НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, французский левый политик Жан-Люк Меланшон официально вступил в президентскую гонку.

    Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц провели двусторонние переговоры по вопросам европейской обороны.

    Кандидат от крайне правых Марин Ле Пен увеличила отрыв от конкурентов до 35,5% голосов потенциальных избирателей.

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    30 июля 2026, 03:17 • Новости дня
    Вован и Лексус рассказали об абсурдном разговоре с сыном иранского шаха Пехлеви

    Вован и Лексус разыграли Пехлеви в образе Адольфа с усиками и челкой

    Вован и Лексус рассказали об абсурдном разговоре с сыном иранского шаха Пехлеви
    @ Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) рассказали, как разыграли сына свергнутого иранского шаха Резу Пехлеви в образе Адольфа «с маленькими усиками и челкой» – вымышленного советника канцлера Германии Фридриха Мерца.

    По их словам, часто достаточно просто показать собеседника без прикрас, не добиваясь чего-то особенного. «Многие политики по-настоящему смешны, будучи пустым местом», – приводит слова пранкеров РИА «Новости».

    Пранкеры назвали одним из таких деятелей Резу Пехлеви. Они отметили, что тот вместе с дочерью разъезжает по европейским странам как заметный оппозиционный лидер, отстаивающий демократические преобразования в Иране и просящий деньги и военную поддержку.

    В социальных сетях у него более 2 млн подписчиков, а публично он называет себя гуманистом и просит помочь ему прийти к власти.

    По утверждению Вована и Лексуса, в действительности Пехлеви призывает продолжать бомбить Иран до полного уничтожения страны. Они рассказали, что во время недавнего разговора, приняв пранкеров за советника канцлера, Пехлеви всерьез обсуждал, как Германия могла бы напасть на Иран, чтобы вернуть его на трон.

    «Общался с Пехлеви Алексей, представившийся советником канцлера Мерца – Адольфом, с маленькими усиками и челкой. Самое забавное, что несмотря на гротескность происходящего, принц серьезно поверил в этот абсурд», – рассказали пранкеры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пехлеви в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом призвал Европу к «крестовому походу» против Ирана.

    В апреле в Берлине неизвестный мужчина облил Пехлеви жидкостью, предположительно томатным соком, после его пресс-конференции.

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    28 июля 2026, 15:48 • Новости дня
    Новый посол Германии фон Гетце прибыл в Москву
    Новый посол Германии фон Гетце прибыл в Москву
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Немецкое дипломатическое представительство сообщило о прибытии в российскую столицу нового посла Германии Клеменса фон Гетце.

    Фон Гетце официально приступил к работе, сообщило посольство ФРГ в России, передает ТАСС.

    Дипломатическое ведомство опубликовало видеоролик, в котором фон Гетце лично подтверждает свой приезд в российскую столицу. Дипломат сообщил, что уже начал выполнять возложенные на него обязанности.

    Ранее политологи назвали Клеменса фон Гетце весьма опытным дипломатом без особых связей с Москвой.

    В середине июля официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отъезд предыдущего посла Германии Александра Ламбсдорфа.

    Весной этого дипломата вызывали в российское внешнеполитическое ведомство.

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    29 июля 2026, 19:28 • Новости дня
    Лесные пожары парализовали автомобильное движение на юго-западе Франции

    Tекст: Валерия Городецкая

    Автомобильное движение на юго-западе Франции серьезно нарушено из-за бушующих лесных пожаров.

    Префектура департамента Атлантические Пиренеи сообщила о перекрытии основной региональной трассы A63/A64, которая соединяет города Биарриц и Байонну с Бордо, передает ТАСС.

    Водителям настоятельно рекомендуется объезжать перекрытый участок с восточной стороны, двигаясь через город По. Кроме того, местные власти предупредили о серьезных затруднениях на дороге, связывающей Байонну с Испанией.

    Для борьбы со стихией в Жиронду стянуты беспрецедентные силы. В тушении самого масштабного пожара в истории страны участвуют около 2,5 тыс. сотрудников пожарно-спасательной службы, включая специалистов из Швейцарии. Им оказывают поддержку более 1,7 тыс. французских военнослужащих и 1,2 тыс. полицейских, которые отвечают за эвакуацию населения и поддержание порядка в зоне бедствия.

    Напомним, площадь выгоревших лесов во Франции достигла абсолютного максимума за последние 20 лет.

    В ходе ликвидации природных пожаров в департаменте Жиронда пострадали более сотни сотрудников спасательных служб.

    Из-за масштабного стихийного бедствия организаторы велогонки «Тур де Франс» сократили протяженность финального этапа соревнований.

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    29 июля 2026, 13:07 • Новости дня
    Лавров посоветовал Мерцу «приготовиться»

    Лавров посоветовал Мерцу приготовиться отвечать за лидерство в ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Сергей Лавров прокомментировал заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца о претензиях Германии на доминирующую роль в европейском регионе.

    Сергей Лавров отреагировал на высказывания канцлера ФРГ Фридриха Мерца о лидерстве Германии в Европе, передает ТАСС. Дипломат посоветовал немецкому политику быть готовым к последствиям таких амбиций.

    Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул исторический контекст текущего противостояния. «В том же составе. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц открыто говорит, что они опять будут главные в Европе. Если ты такой откровенный – будь готов», – заявил Лавров в интервью гендиректору агентства Андрею Кондрашову.

    Лавров напомнил, что в настоящее время Москва ведет борьбу с прямыми последователями и потомками нацистов.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров раскритиковал политику Берлина из-за реваншистских настроений.

    Лавров заявил о практической подготовке Германии к войне канцлером Фридрихом Мерцем.

    До этого Лавров напомнил о тяжелых исторических последствиях самонадеянности германского руководства.

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    30 июля 2026, 00:50 • Новости дня
    Мерца назвали канцлером Украины, а не Германии

    Депутат АдГ Фронмайер назвал Мерца канцлером Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Фридрих Мерц является канцлером Украины, а не Германии, если судить по его действиям в пользу Киева, заявил депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер.

     «Он канцлер Украины, а не Германии. Для немцев он не делает практически ничего», – заявил парламентарий в интервью RT.

    По словам Фронмайера, из-за проводимого курса Германия утратила экономическую конкурентоспособность. Он указал на слишком высокие расходы на энергию, чрезмерную зарегулированность бизнеса и высокие налоги.

    Депутат подчеркнул, что в результате этих факторов многие немецкие компании уже покидают страну.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сопредседатель «Альтернативы для Германии» Алис Вайдель в бундестаге резко раскритиковала политику правительства Мерца и охарактеризовала его курс как разрушающий немецкую экономику.

    «Альтернатива для Германии» обвинила кабинет Мерца в распродаже интересов страны из-за приоритета поддержки Украины перед решением внутренних проблем.

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    29 июля 2026, 13:54 • Новости дня
    Ураганный ветер повалил десятки деревьев в Подмосковье

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Мощный ливень со шквалистым ветром обрушился на Московскую область, повалив десятки деревьев, сообщил представитель экстренных служб.

    «При прохождении циклона 28 июля в 20 муниципальных образованиях Подмосковья было повалено более 70 деревьев», – заявил собеседник РИА «Новости».

    Наиболее сильные порывы ветра зафиксировали в Одинцовском городском округе. Там рухнули сразу 16 деревьев. По данным спасателей, на регион обрушился ливневый дождь с градом.

    В Волоколамске упавшая сосна перекрыла движение транспорта на улице Партизан. В деревне Сапегино несколько берез оборвали электрические провода. В Софьино тяжелый ствол полностью загородил выезд из населенного пункта.

    Специалисты экстренных служб оперативно прибыли на места происшествий. Спасатели распилили стволы бензопилами, убрали крупные ветви и полностью восстановили автомобильное движение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной сильный ветер повалил более 2 тыс. деревьев в столичном регионе и Самарской области.

    Прошлым летом мощный циклон обрушил свыше 100 деревьев на территории Подмосковья. Из-за этой непогоды без электричества остались 73 подмосковных поселка.

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    27 июля 2026, 21:16 • Новости дня
    Губернатор назвал число поврежденных ураганом домов в Ростовской области

    Губернатор сообщил о повреждении кровель 110 домов в Ростовской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Ураганный ветер, обрушившийся на Ростовскую область в минувшую субботу, нанес серьезный ущерб инфраструктуре региона, повредив крыши более сотни многоквартирных домов.

    Последствия разгула стихии в Ростовской области оказались масштабными. Губернатор региона Юрий Слюсарь в своем канале в Max рассказал о ходе восстановительных работ и оценке причиненного ущерба.

    «Продолжается оценка ущерба от природной стихии. В муниципалитетах повреждены крыши в 110 многоквартирных домах, из них семь – в Ростове», – написал Слюсарь.

    Сильный ураган прошел по территории области 25 июля. Шквалистый ветер повалил множество деревьев, сорвал кровли со зданий и привел к обрывам линий электропередачи.

    За медицинской помощью обратились более 50 жителей региона, 11 из которых, в том числе один ребенок, были госпитализированы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ураганный ветер вызвал проблемы с энергоснабжением в 15 районах Ростовской области.

    Власти Ростова-на-Дону ввели в городе режим чрезвычайной ситуации. В результате разгула стихии пострадали 13 жителей административного центра.

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    28 июля 2026, 10:54 • Новости дня
    Мощное землетрясение обрушилось на японский остров Кюсю

    На японском острове Кюсю зафиксировали землетрясение магнитудой 7,1

    Tекст: Мария Иванова

    Сильные подземные толчки на юго-западе Японии спровоцировали угрозу цунами для побережья залива Ариакэ и моря Яцусиро.

    Мощное землетрясение магнитудой 7,1 зафиксировали в районе префектуры Кумамото на японском острове Кюсю, передает РИА «Новости». Подземные толчки произошли на юго-западе страны в 16.27 по местному времени (10.27 мск).

    По данным Главного метеорологического агентства Японии, очаг землетрясения залегал на глубине около десяти километров. Ведомство оперативно выпустило предупреждение об угрозе цунами. Опасность затронула побережье залива Ариакэ и акваторию моря Яцусиро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае на северо-восточном побережье Японии произошло землетрясение магнитудой 6,3.

    Месяцем ранее из-за сильных подземных толчков на севере острова Хонсю власти объявили угрозу цунами.

    В конце прошлого года на севере страны сейсмологи зафиксировали мощные толчки магнитудой 7,6.

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    28 июля 2026, 13:36 • Новости дня
    Люди оказались под завалами рухнувшего из-за землетрясения ТЦ в Японии

    Торговый центр частично обрушился после землетрясения на японском острове Кюсю

    Tекст: Мария Иванова

    В префектуре Кумамото на острове Кюсю произошло частичное разрушение здания коммерческого комплекса, в результате чего посетители оказались заблокированы под обломками.

    Мощные подземные толчки привели к обрушению конструкций второго этажа в комплексе Aeon Mall Kumamoto. Около 200 человек экстренно эвакуировали на парковку, передает РИА «Новости».

    Очевидцы сообщили в пожарные службы о звуке взрыва и появлении белого дыма. На кадрах телевизионной съемки видно обрушение внешней стены, разрушение части крыши и зияющее отверстие в кровле.

    Днем на юго-западе страны власти объявили предупреждение об угрозе цунами для побережья заливов Ариакэ и Яцусиро, создав оперативный штаб при канцелярии премьер-министра.

    Стихия вызвала пожары, разрушения жилых домов и дорожной инфраструктуры. По предварительным данным, пострадали более 50 человек, при этом сбоев в работе местных атомных электростанций не выявлено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на японском острове Кюсю произошло землетрясение магнитудой 7,1. Менее чем через час в этом же регионе зафиксировали повторный подземный толчок магнитудой 6,1.

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    29 июля 2026, 11:52 • Новости дня
    Bloomberg: Автоконцерн BMW уволит тысячи сотрудников в Германии

    Bloomberg: BMW сократит тысячи рабочих мест в Германии до 2027 года

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкий автомобилестроительный концерн планирует уволить тысячи работников в Германии до конца 2027 года в рамках глобальной программы оптимизации штата.

    Немецкий автоконцерн Bayerische Motoren Werke AG планирует сократить несколько тысяч сотрудников в Германии к концу 2027 года, передает Bloomberg. Это произойдет в рамках планов по увольнению восьми тысяч работников по всему миру.

    «BMW предлагает компенсации за увольнение по собственному желанию тысячам сотрудников в Германии... Концерн ожидает, что на увольнения в Германии придется большая часть из примерно восьми тысяч рабочих мест, которые он планирует сократить по всему миру», – сообщает агентство.

    Предложения о добровольном уходе поступят сотрудникам, занимающимся разработками, исследованиями и планированием, а также управляющему звену. Производственные отделы увольнения не затронут. Программа сокращений вступит в силу в октябре и продлится до конца 2027 года, отмечает РИА «Новости».

    Ранее акции BMW упали в цене более чем на 6% после ухудшения финансового прогноза на 2026 год. Компания объяснила это конкуренцией в Азии и ситуацией на Ближнем Востоке. Штат автоконцерна по итогам прошлого года составлял 154 540 человек.

    В июне сообщалось, что немецкий автогигант Volkswagen запланировал сокращение до 100 тыс. рабочих мест по всему миру. Руководство этого концерна анонсировало увольнение 19 тыс. сотрудников на немецких заводах к концу года.

    Глава производственного совета Bosch Mobility Франк Зелль призвал создать специальную рабочую группу для спасения автомобильной промышленности Германии.

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    28 июля 2026, 12:37 • Новости дня
    Серия разрушительных землетрясений в Японии привела к десяткам пострадавших

    От мощных землетрясений на юго-западе Японии пострадали более 50 человек

    Tекст: Мария Иванова

    В японской префектуре Кумамото на острове Кюсю в результате серии сильных подземных толчков получили травмы более 50 местных жителей.

    Днем 28 июля на юго-западе Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1, передает РИА «Новости». Очаг сейсмического события находился на глубине 10 километров. Для побережья заливов Ариакэ и Яцусиро была объявлена угроза цунами.

    Менее чем через час после первого удара стихии последовал еще один толчок магнитудой 6,1.

    Телеканал NHK со ссылкой на местные власти уточнил, что в городе Хикава пострадали около десяти постояльцев дома престарелых. Всего травмы получили более 50 человек. Зафиксированы пожары, а также повреждения жилых домов и дорожной инфраструктуры.

    В итоге за два часа в пострадавшем районе произошло 27 афтершоков магнитудой от 2,1 до 6,1. Сбоев в работе атомных электростанций на территории региона не выявлено.

    Правительство Японии оперативно развернуло штаб в кризисном центре при канцелярии премьер-министра. Метеорологи предупредили о риске повторных толчков мощностью до семи баллов в течение ближайшей недели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на японском острове Кюсю п  роизошло мощное землетрясение магнитудой 7,1. Серия сильных сейсмических ударов спровоцировала обрушения зданий и пожары.

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    28 июля 2026, 09:31 • Новости дня
    В Татарстане из-за сильного ветра более тысячи человек остались без света

    Tекст: Вера Басилая

    Шквалистый ветер порывами до 22 м/с повредил кровли зданий и повалил деревья в нескольких районах Татарстана, временно лишив электроэнергии свыше тысячи потребителей и два детских лагеря, сообщили в ГУ МЧС по Татарстану.

    Порывы ветра достигали 22 м/с, нанеся урон жилым домам и хозяйственным постройкам, сообщает в Max ГУ МЧС по Татарстану.

    В Аксубаевском районе ветер частично сорвал шифер с крыш двух частных домовладений и пяти сараев. На территории Казани, а также в Чистопольском, Арском и Аксубаевском районах упало 12 деревьев.

    Непогода спровоцировала частичное отключение света в Лениногорском, Чистопольском, Альметьевском и Высокогорском районах. Временно без электричества находились 1079 абонентов. Под удар стихии также попали детские оздоровительные лагеря «Ровесник» и «Солнышко», которые оперативно перевели на резервные источники питания.

    На данный момент последствия аварий устранены. По информации Сетевой компании, электроснабжение полностью восстановлено, отключенных потребителей в регионе больше нет.

    В апреле 2024 года сильный ветер повредил кровли нескольких зданий в Буинском районе Татарстана.

    Несколькими днями ранее ураган вызвал проблемы с энергоснабжением в Ростовской области.

    Накануне губернатор этого региона Юрий Слюсарь сообщил о повреждении крыш более сотни многоквартирных домов.

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    Северный морской путь стал активнее использоваться для поставок российской нефти. В этом году судоходство здесь станет более масштабными, чем раньше. Помогает этому нездоровая геополитическая ситуация. Но основная угроза исходит не от хуситов в Красном море, как пытаются представить западные СМИ. Кто и что помогает Севморпути наращивать грузоперевозки? Подробности

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    Путин торопит Пашиняна узнать волю народа Армении

    Любой исход возможного референдума станет для премьера Армении Пашиняна катастрофой. Так эксперты оценивают перспективы проведения в республике плебисцита о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в ЕАЭС. Необходимость скорейшего проведения такого референдума была подчеркнута в ходе телефонного разговора Владимира Путина и Никола Пашиняна. Что в этой ситуации будет делать премьер Армении? Подробности

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    Как перекрыть доступ к портам Николаева из Черного моря

    Порты Одесского региона уже де-факто блокированы, однако у Украины остается действующей еще одна крупная морская гавань – порты Николаева. Тем не менее, по словам экспертов, есть методы, с помощью которых и данную транспортную артерию можно физически перекрыть. О чем идет речь? Подробности

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    Гомосексуальный скандал обрушил позиции Мерца

    В Германии разгорается скандал, поводом для которого стала история, еще недавно казавшаяся сюжетом политической сатиры. Глава консервативной фракции ХДС/ХСС Йенс Шпан, долгие годы выступавший против суррогатного материнства, сам воспользовался этой услугой в США вместе со своим «мужем». Скандал стоил ему должности и стал серьезным ударом по канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу, чьи позиции внутри ХДС продолжают слабеть. Подробности

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    Украина ударила по Wildberries ради мнимой эффективности

    Два крупнейших логистических центра Wildberries в России подверглись атаке украинских беспилотников, начиненных шрапнелью. В результате ударов по целям в Котовске и Электростали есть погибшие и десятки раненых. Попытки атаковать объекты компании предпринимались и раньше, но эти инциденты не приводили к жертвам. Почему целью массированного удара противника стали торговые склады и какие действия придется предпринимать для их защиты? Подробности

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    • Мольбы Зеленского в США: главное

      На встрече президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Вашингтоне отсутствовала пресса, но подвести ее итоги можно по косвенным признакам: Украина опять не получила того, чего хотела.

    • Польша оценила идею разделить Украину

      МИД Польши отреагировал на слова президента России о том, что в будущем Украина может потерять свои западные земли. То есть некогда польскую Галицию.

    • Зачем Украина бьет по Ирану

      Власти Ирана пообещали ответить Украине за атаку на иранский сухогруз в Каспийском море, напомнив, что Тегеран располагает ракетами, которые могут достать до любой точки Украины. Зачем Владимиру Зеленскому это нужно? С какой целью он втягивает Иран в наш конфликт?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Ключевая ставка ЦБ РФ в июле 2026 года: 14% – что будет с кредитами и вкладами

      Банк России 24 июля 2026 года снизил ключевую ставку до 14% годовых. Решение регулятора продолжило цикл смягчения денежно-кредитной политики и может постепенно повлиять на ставки по кредитам, ипотеке, банковским вкладам, доходность облигаций и курс рубля. Разбираемся простыми словами, почему ЦБ снова снизил ставку, что это значит для заемщиков и вкладчиков и как новое решение может отразиться на деньгах россиян в ближайшие месяцы.

    • Справка об отсутствии судимости в 2026 году: как получить, сколько делается и сколько действует

      Справка об отсутствии судимости может понадобиться при трудоустройстве, оформлении опеки, получении визы, учебе, переезде за границу или работе с детьми. В 2026 году заказать ее можно через «Госуслуги», МВД или МФЦ, а срок изготовления обычно составляет до 30 календарных дней. Разбираемся, какие документы нужны, сколько стоит справка о несудимости и сколько она действует.

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      При увольнении работнику должны выплатить компенсацию за все неиспользованные отпуска. В 2026 году сумма зависит от среднего дневного заработка и количества неиспользованных дней отдыха. Рассказываем, кому положена компенсация за неиспользованный отпуск, можно ли получить ее без увольнения, как рассчитать выплату и что делать, если работодатель не перечислил деньги вовремя.

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    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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